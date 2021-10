Es una obra de tintes que van desde la clásica prosa, en sus distintos géneros, tocando diversos versos en honor a la naturaleza y el alma. El libro refleja y nos lleva al autor desde su principio, para luego dejar que nos empapemos con cada poema. Agustín alumno de quinto año del Colegio Nacional, empezó a escribir cuando estaba en cuarto grado. Su incursión por el mundo de las letras comenzó escribiendo fábulas, leyendas, historias, relatos y luego, ya más grande estudio la poesía. En general le gustan todos los géneros literarios y está en su ser seguir experimentando con otros a pesar que hoy escribe poesía.



Esto de amar la escritura no viene de alguien o algo en especial en su círculo íntimo. Es algo que nació naturalmente en él y siempre fue y sigue siendo bueno en lengua y literatura. Agustín cuenta, "hay alguien que me ayudó mucho cuando era pequeño, una maestra, Elva pero no recuerdo su apellido, ella me daba lengua en cuarto grado, de la Escuela Antonio Torres. Ella fue mi primera fuente de inspiración, siempre leía lo que escribía y me motivaba a continuar. Fue un factor importante, porque quizás sin su motivación suficiente y además sabiendo del tema, capaz yo no hubiera continuado o no hubiera tenido el entusiasmo para esto. Además, llamó a mis padres y les contó de mi aptitud para la escritura, de ella estoy inmensamente agradecido".



La etapa en la que entra la poesía a su vida de escritor fue en el secundario, dejando de lado los cuentos infantiles. El hecho de estudiar a fondo este género literario en el secundario le dio el empujón para investigar más e impregnarse acerca de ese género literario. Desde ahí que comenzó y no dejó ni un minuto por adentrarse en ese mundo. Y, continúa diciendo: "Creo que mi poesía representa mi lado vulnerable, en el que me siento más conectado y perceptivo con todo lo que me rodea. Pienso que hay una especie de hipersensibilidad cuando escribo. Mi poesía se basa en la contemplación de la naturaleza y también es filosófica. Empecé con mi libro a principios del 2019, "Josh" es un seudónimo para poner en palabras lo que me está pasando, soy yo. En el libro hay un poema corto llamado "El Poemario de Josh" que refleja mi esencia, soy yo escribiendo. Por ello creo que esto puede trasmitir el entusiasmo del principio, mis intentos de escritura, la manera correcta, mis investigaciones y tratar de nutrirme de diferentes cosas, la filosofía; todo esto es el impulsó a que hoy este libro sea la realidad.



Este libro tiene como dos fuentes de inspiraron, de hecho tiene dos partes: "El poemario de Josh" y la segunda "Fósiles del norte". En esta segunda parte está mi tierra ya que desde pequeño quería ser paleontólogo, jugaba con dinosaurios, leía libros del tema; me fascinaba y creo que no lo perdí. Los departamentos alejados del gran San Juan, en especial Valle Fértil, me llevaron por el camino de mis gustos, los fósiles. Además, de Walt Whitman, un escritor americano que lleva mi impronta, naturalista y filosófico. Mientras la primera parte, me llevaron por lugares no conocidos, pero que sí investigué y vi muchas fotografías por ejemplo lugares de Estados Unidos o lugares que representan sueños como Brooklyn. Soy yo en mi esencia, la cotidianeidad de la ciudad, como se mueve la gente, como hace las diligencias, el tráfico, y los diferentes engranajes de la vida. Por ello al finalizar el día me inspiro en volcar todo lo que vivo.



Felicidad de dejar un grano de arena

Dos años me llevó escribir el libro, pero la pandemia tuvo que ver, en 2019 ya había escrito todos los poemas, pero en la cuarentena tuve mi momento más creativo y ahí ordene las poesías y así en tranquilidad fui formando el libro. Ya fines del 2020 y principios del 2021 encontré el editor, Felipe Echeverría, que tiene el sello Abdulah, es quien me ayudó mucho en el armado, corrección y me enseño el proceso creativo del libro.



Cuando lo terminé y lo tuve en mi mano sentí felicidad por dejar un grano de arena a este mundo, a pesar de no ser el libro más vendido o menos leído. El dejar plasmado mis pensamientos y mi corazón, me deja muy contento y más en estos tiempos que corren. Todo cuesta y es esfuerzo. Quién desea leer el libro, le aconsejo que no siga un orden estricto, es mejor el azahar.



En el logro estuvieron presentes mis padres, amigos y compañeros de colegio, lo mismo que los directivos y profes me alentaron en todo y sintieron orgullo. Siento agradecimiento por la maestra Elva del primario y los directivos y profesores del Nacional, tenerlos en mi vida es logro de pocos hoy. En un país donde las oportunidades son muy difíciles de encontrar poder hacer un libro, es que lo hace más difícil y sobre todo en el ámbito del arte. Yo percibo el arte muy tibiamente, se lo dejo un poco al costado. Es lamentable esto, porque el arte cura y sana. Por ejemplo, hablo de mi metier, las ferias del libro deberían ser muchas en el año, así hay muchas oportunidades. Hay muchos jóvenes que requieren de ese eje conductor para lograr sus metas y en otros ámbitos. Necesitamos ayuda, necesitamos que nos escuchen las propuestas, de una generación que poco conocen. Perfeccionarme, mejorar y continuar aportando a través de mis letras es mi deseo para mi San Juan.



Contactos para venta:

Instagram: gariagustin

Facebook: Agustin Gari

Precio: $800

También está digitalmente.