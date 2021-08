Fotos: colaboración



Sabores propios. Platos bien generosos. Preparaciones caseras. Todo eso caracteriza La Cantina del Español, el restaurante tipo bodegón que hace años está emplazado en la Casa España, frente a la plaza 25 de mayo y que no ha perdido vigencia. Sigue siendo un lugar elegido por familias, por descendientes españoles ya que ahí hacen platos típicos pero además por aquellos que les gusta el buen comer. También el lugar recomendado para los turistas.



Como no podía ser de otra manera la amplia carta ofrece desde paella, cazuela de mariscos (que se diferencia de la paella por no incluir pollo) y mariscadas (a base de rabas, langostinos, mejillones y almejas, con o sin queso) hasta tortilla de papas a la española y mondongo a la española. Claro que también hay picadas varias (con jamón crudo, salame español, mortadela española, entre otros) para empezar, matambre casero, patitas compuestas, riñoncitos al vino, revuelto gramajo. No falta el risotto de gamas, los pescados de todo tipo (desde filet de merluza, salmón rosado, filet de congrio, rabas, langostinos al ajillo o limonetto). Para comensales más sencillos hay milanesas y supremas con distintas guarniciones, pastas caseras y carnes en todas sus versiones (pollo y carne de vaca en bifes de chorizo, colita de cuadril rellena, punta de espalda al vino, pollo grillado o al wok con panceta ahumada, verduras y champignones, costillas de cerdo a la barbacoa, pechito de cerdo grillado, etc).



Un detalle que no es menor es que adaptan algunos platos para personas celíacas. Y tienen una carta de postres, muchos de ellos, dulces regionales.



"Nuestros platos fuertes son los de la herencia española. Buena parte de los comensales viene a buscar esos sabores'', cuentan Javier Rodríguez, encargado del restaurante y Luis Puiggros, el propietario.

Según cuentan los responsables del lugar, antes del 2010, en la Casa España podía tomarse un cafecito, alguna que otra bebida, degustar una picada, pero no mucho más. Hasta que Puiggros se interesó por este espacio, le vio la veta gastronómica, se enamoró, lo soñó creciendo como restaurante. Había dejado otro emprendimiento ligado a la cafetería entonces puso toda su energía en empezar a ofrecer comidas a los socios de la Casa España que iban a jugar a las cartas, al dominó al pool y al billar. Con el paso del tiempo y la publicidad del boca a boca de los platos, tuvieron que abrir las puertas al público, sin distinciones. Actualmente el lugar tiene capacidad para 80 comensales, según las pautas del protocolo por la pandemia de covid. Atiende todo el día, sirviendo del desayuno hasta la cena. Ahora incorporaron el delivery de sus platos, a través de Pedidos Ya.



EL DATO

>> Las reservas las toman en el 4-274040 y por whatsapp al 2645149960.

>> LA CANTINA DEL ESPAÑOL tiene su página en Instagram donde se pueden ver algunos platos, promociones e inclusive algunas partes de la carta.

> RECETARIO ESPAÑOL

Gambas al ajillo



Ingredientes: 400 gramos de Gambas peladas, 3 dientes de ajo, aceite de oliva a gusto, 1 cucharadita de pimentón dulce, sal y pimienta a gusto, 1 vaso de vino blanco o caldo, ají molido a gusto.



Preparación: Sofitar en aceite de oliva, los dientes de ajo cortados en trocitos pequeños. Agregar las Gambas peladas. Luego incorporar el vino blanco o caldo, las especias y salpimentar. Algunas recetas incluyen entre las especias, pimienta de Cayena para darle un sabor un tanto picante. Retirar del fuego cuando se haya evaporado el alcohol del vino y las Gambas cambien de color.

Pulpo a la gallega

Ingredientes: 1 pulpo de 2 kilos aproximadamente (es para 6 comensales), 1 kilo de papa, sal gruesa, pimentón dulce a gusto, pimentón picante a gusto, agua, aceite de oliva.



Preparación: Para que el pulpo quede más tierno hay que congelarlo al menos 24 horas antes de prepararlo. Luego descongelarlo en la heladera así pierde agua. Antes de cocinarlo hay que limpiarlo bien. Se cocina en una cacerola con abundante agua, al fuego medio. Se calculan unos 40 minutos de cocción hasta que al pincharlo, se note tierno y firme, en su punto. Una vez listo hay que cortarles las patas y la cabeza en trozos pequeños.



Paralelamente cortar las papas en pedazos medianos y hervir junto con el pulpo hasta que estén tiernas. Se pueden hervir aparte para que no se tiñan del color del pulpo.



Servir en un plato de madera primero un colchón de papas y encima el pulpo, espolvoreado con sal gruesa y la mezcla de pimentón dulce y pimentón picante. Rociar con un poco de aceite de oliva. También se puede agregar un poco del jugo de cocción.