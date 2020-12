La Educación en San Juan en tiempos de pandemia, el ministro de Educación Felipe de Los Ríos da a conocer los resultados obtenidos después de un ciclo lectivo inédito para el mundo. Implementación de nuevas metodologías, elaboración de plataformas, guías pedagógicas, dispositivos socioemocionales, virtualidad, fueron algunos de los recursos educativos puestos en marcha para sacar adelante un año en educación.





- ¿Después de un año de ciclo lectivo especial marcado por la no presencialidad, cómo fueron los resultados obtenidos?

A los dos días de haber iniciado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y en tan sólo horas fuimos capaces, supervisores, directores, docentes y familias, de poner en marcha la implementación del sitio Nuestra Aula en Línea, activando todos los recursos del Estado para hacer llegar al hogar de cada uno de los estudiantes, guías con aproximaciones pedagógicas, planificadas por docentes y supervisadas por directivos y supervisores.



El sistema educativo provincial tiene la siguiente matrícula:

Educación Inicial: 36.887

Educación Primaria: 91.577

Educación Secundaria: 53.422

Educación Secundaria Técnica: 15.151

Educación Adultos:12.772

Educación Especial: 2.132

Educación Superior: 10.690



Para esta población de estudiantes se realizaron un total de 152.970 guías pedagógicas. En el Nivel Superior fueron habilitadas 3.132 aulas virtuales.





- Las guías pedagógicas elaboradas sin conectividad, ¿fueron alcanzadas por todos y lograron establecer vínculos?

Las guías pedagógicas se distribuyeron en formato impreso, para aquellos que no tuvieron acceso a la conectividad. Para aquellos que les resultó más complejo acceder a la página del Ministerio de Educación, se realizaron operativos de entrega a través de las escuelas, y en algunos casos se distribuyeron en cada domicilio de los estudiantes. El vínculo pedagógico fue difícil de mantener en este tiempo de ASPO, pero todas las acciones realizadas tenían como objetivo sostener en la distancia, este vínculo. A partir del análisis realizado desde cada Dirección de Área y atendiendo a la heterogeneidad de realidades y posibilidades de los estudiantes, se definieron diferentes alternativas, con el propósito de permitir la continuidad pedagógica: impresión de material (guías pedagógicas elaboradas por los docentes, cuadernillos de Nación "Seguimos Educando" y la entrega a domicilio de los estudiantes; envío de actividades por foto o documentos de Word sencillos y breves vía Whatsapp. Entrega de pendrives, en el caso de Educación Superior, etc.



- Las plataformas virtuales elaboradas desde el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, ¿tuvieron éxito? ¿Cuáles?

En un primer momento el Ministerio de Educación se puso a disposición de toda la comunidad educativa. Posteriormente los equipos técnicos de cada área se pusieron en funcionamiento, para llevar adelante este desafío. Desde el inicio de la suspensión de clases estuvo a disposición de las comunidades educativas de los distintos niveles y modalidades el sitio "Nuestra Aula en Línea": la cual se conformó con una serie de recursos creados por la provincia de San Juan, con el fuerte aporte de los docentes sanjuaninos, obteniendo grandes frutos en la implementación de cada uno de ellos: guías pedagógicas, clases en videos, Infinito por Descubrir, Manual San Juan y Yo - Lo Nuevo de San Juan y Yo, Nivel Primario de Matemática, Portal de Contenido Educativo Digital, Recursos INET San Juan, Fundación Bataller (Historia y Geografía de la provincia de San Juan), Ticmas, Proyecto de Enfoque de Matemática y el programa de televisión "Nuestra Aula en Línea". Todos estos recursos permitieron la continuidad pedagógica.



- Desde el Ministerio de Educación de la Nación, ¿cómo fue el acompañamiento hacia la provincia?

La Argentina es un país muy extenso y diverso, no se puede dar respuestas únicas para todos, el Consejo Federal Educación fue tratando de ponerse a disposición de cada uno de los Ministros de las jurisdicciones, acompañando esta construcción colectiva para garantizar el derecho a la educación. Por ello, a lo largo del año, se trabajó en forma permanente a través de mesas federales, regionales y unilaterales. En forma conjunta con el Consejo Federal se pudo ir redefiniendo acciones vinculadas al sostenimiento de la continuidad pedagógica. Entre las decisiones que jurisdiccionalmente tuvieron que tomarse, se incluyen las modificaciones vinculadas al calendario escolar, entre los que se destacan: la suspensión de los actos escolares, la instrumentación de los procesos de inscripción y matriculación de los estudiantes, y el procedimiento para la conformación de los cuerpos de bandera, en el contexto de la excepcionalidad.



De esta manera, el Consejo Federal de Educación, a través de un plexo normativo compuesto por varias resoluciones N¦ 366, 367, 368 y 369, comunicó una serie de recomendaciones pedagógicas acordadas en el seno del mismo y en el marco de la Emergencia Sanitaria; a partir de las cuales cada provincia tomó decisiones vinculadas a la reorganización pedagógica en el marco de la Unidad Pedagógica Temporal 2020-2021. Como resultado de estas orientaciones, San Juan organizó pedagógica-curricular y administrativamente el sistema educativo.



La propuesta pedagógica en contexto de excepcionalidad constó de distintas instancias:

Un dispositivo socioemocional que tiene el objetivo de elaborar un diagnóstico situacional del contexto en el que aprendió cada estudiante. Para construir este diagnóstico, cada docente y profesional de gabinete realizó una entrevista telefónica a cada una de las familias.

Un dispositivo pedagógico de retroalimentación para la nivelación permitiendo generar propuestas específicas a partir de identificar contextos heterogéneos, para nivelar las trayectorias educativas; incluyendo la promoción acompañada como instancia formativa para continuar aprendiendo y acreditar saberes.





- La parte emocional del alumno fue una de las problemáticas en la educación virtual. ¿Cómo cerraron el año frente a este hecho?

Nuestras emociones y afectos son el puente entre nuestro mundo interno y el afuera, siempre referidas a lo que somos, lo que sentimos, hacemos, aprendemos y pensamos. A partir de ello, consideramos necesario poder conocer y evaluar el estado emocional y social de los estudiantes y de sus familias.



Por ello el dispositivo socioemocional fue el punto de partida para la propuesta pedagógica jurisdiccional, para la instancia de nivelación y evaluación formativa. Se escuchó activamente a más de 100.000 estudiantes de los distintos niveles y modalidades de la provincia.



- ¿Cómo fue el balance entre alumnos y escuela?

El balance general debe realizarse teniendo en cuenta lo desarrollado en cada nivel educativo:

En Educación Inicial: Las propuestas pedagógicas a través de las guías se presentaron cada 15 días, con un nivel de complejidad gradual y creciente, subiendo a la plataforma 2 guías pedagógicas por mes. La planificación de cada guía fue elaborada por todas/os las/los docentes y profesores de especialidades de cada sección y de todas las escuelas. Es importante destacar que en el transcurso del año 2020 se trabajaron un total de 17 guías pedagógicas, se entregaron 71.400 guías pedagógicas impresas y 37.800 cuadernillos de "Seguimos Educando" para estudiantes de Educación Inicial.

Las propuestas pedagógicas a través de las guías se presentaron cada 15 días, con un nivel de complejidad gradual y creciente, subiendo a la plataforma 2 guías pedagógicas por mes. La planificación de cada guía fue elaborada por todas/os las/los docentes y profesores de especialidades de cada sección y de todas las escuelas. Es importante destacar que en el transcurso del año 2020 se trabajaron un total de 17 guías pedagógicas, se entregaron 71.400 guías pedagógicas impresas y 37.800 cuadernillos de "Seguimos Educando" para estudiantes de Educación Inicial. En Educación Primaria: La totalidad de estudiantes del Nivel Primario resolvieron contenidos priorizados en base a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios durante el mes de octubre donde se pudo visualizar estadísticamente que los estudiantes de 1¦ grado a 6¦ grado se encontraban desarrollando entre un 50% y 75% de los contenidos priorizados planificados por sus docentes. Para llegar a desarrollar las 19 guías sobre los 72.124 estudiantes de nivel primario.

La totalidad de estudiantes del Nivel Primario resolvieron contenidos priorizados en base a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios durante el mes de octubre donde se pudo visualizar estadísticamente que los estudiantes de 1¦ grado a 6¦ grado se encontraban desarrollando entre un 50% y 75% de los contenidos priorizados planificados por sus docentes. Para llegar a desarrollar las 19 guías sobre los 72.124 estudiantes de nivel primario. En Educación Secundaria: Los profesores mantuvieron el vínculo con sus estudiantes utilizando diversas y variadas formas de comunicación. Han elaborado 7 guías por cada espacio curricular: en formato digital: 53.092. En formato impreso: 16.500 guías entregadas por domicilio. Guías integradoras: 3.660, guías integradoras total: 73.252 en el nivel.

Los profesores mantuvieron el vínculo con sus estudiantes utilizando diversas y variadas formas de comunicación. Han elaborado 7 guías por cada espacio curricular: en formato digital: 53.092. En formato impreso: 16.500 guías entregadas por domicilio. Guías integradoras: 3.660, guías integradoras total: 73.252 en el nivel. En Secundaria Técnica: Presentación total de guías pedagógicas: total 68.632. Escuelas agrotécnicas: 24.602. Escuelas técnicas: 27.500. Capacitación laboral: 20.921

Presentación total de guías pedagógicas: total 68.632. Escuelas agrotécnicas: 24.602. Escuelas técnicas: 27.500. Capacitación laboral: 20.921 En Educación Superior: Iniciada la actividad, se realizó un diagnóstico vinculado a la situación que atravesaba la Educación Superior, respecto al acceso a las aulas virtuales por parte de los estudiantes. La idea central fue advertir las problemáticas en el estudiantado para diseñar propuestas que permitieran sostener las trayectorias de los mismos. A partir de este análisis y atendiendo a la heterogeneidad de realidades y posibilidades de los estudiantes, se definieron alternativas con el propósito de permitir la continuidad pedagógica. El balance general fue muy positivo.





- La estrategia del docente en preparación en tiempo récord hacia la plataforma educativa virtual, ¿cumplió su cometido?

La verdad que nos hemos esforzado desde el primer día, siendo conscientes de que la tarea no era fácil, de que debíamos acompañar pedagógica, social y emocionalmente a todas las familias, pero pensando una y mil veces el modo de hacerlo sin dejar a nadie afuera, pensando en las familias con situaciones socioeconómicas complejas, y con las que no tanto; con conectividad o sin conectividad; con recursos tecnológicos suficientes, o con pocos o ningún recurso; aquellas de zonas rurales o de difícil acceso, entre otras muchas situaciones que atraviesan las familias en la actualidad.



Es posible que nuestros esfuerzos no hayan cubierto las necesidades de todos, pero créannos que el esfuerzo y la necesidad de preservar el vínculo con la escuela, estuvo y sigue aquí, presente y fortalecido, garantizando así las trayectorias educativas de cada uno de los estudiantes de la provincia.



Este año todos hemos aprendido algo nuevo, los docentes tuvieron que modificar sus propuestas y sus estrategias de enseñanza, esto fue y es un proceso permanente de aprendizaje que nos fortalece con nuevas herramientas pedagógicas y didácticas. El Ministerio de Educación a través del Plan Provincial de Actualización y capacitación Docente 2016-2023, desarrolló Programa de Cursos online para la Enseñanza destinado a docentes, directivos y supervisores en servicio, de gestión estatal y privada, acompañando de esta manera a los docentes en este tiempo, en el contexto de excepcionalidad. El programa desarrolló 15 cursos online, en la plataforma Moodle denominada formadores.sanjuan.edu.ar.





- ¿Cómo se llevó a cabo la nivelación de aquellos alumnos que no se adaptaron al nuevo sistema?

El Ministerio de Educación de la Provincia implementoó dos dispositivos, Socioemocional y Pedagógico, que permitieron conocer los escenarios en los que aprendieron los estudiantes. A través de estos dispositivos, se pudo describir los diferentes escenarios en los que los estudiantes se encontraron desarrollando sus aprendizajes. Aquellos estudiantes que se identificaron como "alumno en situación de riesgo", es decir, aquellos que, durante este periodo de pandemia no se contactaron frecuentemente con la escuela, o incluso aquellos con una escasa a nula vinculación, debido a las limitaciones de tipo comunicacionales, demográficas y/o materiales. A partir de los resultados obtenidos del Dispositivo Socioemocional cada institución diseñó una propuesta pedagógica para la nivelación adecuada al estudiante y su contexto. Para aquellos estudiantes que no pudieron alcanzar los saberes priorizados y ante la complejidad de esta realidad, el Ministerio fortalece las acciones dirigidas para estos estudiantes más vulnerables; entre ellas la ampliación de tutores del "Plan de Reinserción de Alumnos en situación de riesgo - Prasir", promoviendo el acompañamiento a través de tutorías, brindando diferentes instancias que permitan alcanzar estos saberes. El Ministerio prioriza específicamente aquellas acciones que permitirían el acompañamiento de estudiantes reforzando líneas como "Prasir" para estudiantes Secundaria Orientada y Artística, Secundaria de Adultos, y para Educación Primaria (Prasir Primaria), se amplió este año este plan convocando a tutores que acompañarán a los estudiantes en la promoción acompañada, a partir del 2021. Y, en el caso de las Secundarias Técnicas, el Plan de Mejora aprobado con dictamen del INET, permitirá el acompañamiento a través del "Programa de apoyo y acompañamiento de los procesos de aprendizaje", para la cobertura de las escuelas técnicas de gestión estatal y privada.



- Los alumnos clave: el traspaso a 1¦ grado, el de 6¦ al secundario y el del último año de secundario para ingresar a la universidad, ¿qué tuvo de distinto a un año normal como fue el 2019?

El Ministerio de Educación en el marco del Programa de Articulación entre Niveles, destinó recursos, humanos y materiales, para la conformación de comisiones que abordan temáticas y elaboran propuestas para atender el pasaje de los estudiantes de un nivel a otro: inicial a primaria, primaria a secundaria. En este sentido el Ministerio entregó al Nivel Superior (Universidades e Institutos) un informe final de desarrollo de contenidos y capacidades desarrolladas, en el que se describen datos cuantitativos y cualitativos de la Educación Secundaria, concretizando en un documento, por primera vez, lo estipulado en la Ley Nacional de Educación N¦ 26.206.



Otro punto significativo y diferente a otros años es que se publicó en la página del Ministerio la "Oferta Educativa" de Educación Secundaria Orientada y Artística y de Educación Secundaria Técnica, permitiendo que los estudiantes puedan conocer las diferentes orientaciones y especialidades que brindan las diferentes instituciones de este nivel. Otro punto para destacar es el trabajo realizado de articulación con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico, que ha permitido la elaboración del Proyecto "Instituto de Innovación Educativa", en el marco del "Acuerdo San Juan". Las acciones realizadas permitieron generar vínculos de cooperación a nivel local entre instituciones educativas, sectores empresariales y organizaciones gubernamentales. Lo planteado en el acuerdo tuvo amplia incorporación de las demandas para la formación de los profesionales que requiere el mercado de hoy; esta propuesta articulada permitirá dar respuesta a las diversas necesidades que surgen en la relación educación- trabajo, permitiendo repensar la educación, orientándola al trabajo de cara al nuevo siglo.



- Todo el personal de trabajo desde el Ministerio hasta el personal educativo en general ¿cómo fue el trabajo 2020 y qué desean para el 2021?

En el marco de la excepcionalidad el trabajo desarrollado para garantizar la continuidad pedagógica fue intenso, de mucho compromiso, aprendizaje, desafíos, evidenciando que ante este escenario tan difícil e inesperado para la humanidad todas las comunidades educativas unieron esfuerzos para que la ecuela continúe con sus puertas abiertas en la distancia, deseando para el ciclo educativo 2021 que la presencialidad permita reencontrarnos.



Es importante destacar que desde el Ministerio se continuó con el procedimiento de ofrecimiento, postulación y cobertura de cargos vacantes de forma virtual, a través de la página oficial del Ministerio de Educación, modificándose de esta manera la forma de realizar los llamados y permitiendo así designar a los docentes. También se trabajó en la Titularización para Nivel Medio, se está perfeccionando la norma legal para su instrumentación. Este trabajo fue consensuado con los gremios que representan a los docentes de la provincia, demostrando de esta manera, el acompañamiento y la voluntad de consensos. Las palabras claves que se destacan para el próximo año son: "aceptación, fortalecimiento, aceptación del cambio, priorizar las necesidades del estudiante, acompañamiento de las trayectorias, motivación y oportunidad".





- ¿La educación del 2021 seguirá siendo virtual?

Para el ciclo lectivo 2021 se prevé iniciar las actividades educativas bajo el sistema bimodal, con un modelo de alternancia sincrónico/asincrónico, en el marco de los dispuesto en el Plan Jurisdiccional de Retorno a la Presencialidad, el que define los protocolos propuestos para resguardar la salud de la comunidad educativa.