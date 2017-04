Dicen que hace maravillas sobre el escenario que lo tiene de protagonista y que es inevitable no aplaudirlo sin descanso al verlo tocar en vivo "esas canciones que sabemos todos'' pero que suenan distinto. Como carta de presentación, el guitarrista y compositor comodorense Jorge Alvarado tiene varios ejemplos para dar: fue ovacionado en el Teatro Colón por su versión del Himno Nacional Argentino, emocionó al propio Diego Armando Maradona con su interpretación del cuarteto "La mano de Dios'' y hasta se dio el gusto de que la famosa banda de rock londinense Coldplay, en su gira el año pasado por Argentina, se llevara una copia de su canción "Fix you'', la primera que reversionó y la que le abrió el camino hacia el público.



Para satisfacción de los sanjuaninos, Jorge Alvarado llegará por primera vez a la provincia, de la mano de la Fundación Osde, en el marco de los programas de acciones para la comunidad que lleva adelante la entidad. Justamente vendrá en el mes de mayo y coincidiendo con la semana del Himno Nacional Argentino -que se celebra el 11 de mayo-. Por eso, en su repertorio para esta ocasión incluirá la máxima canción patriótica interpretada en guitarra-bandoneón-percusión. Claro que habrá más, la noche del 13 de mayo próximo.



Con el acompañamiento de Nicolás Avila en bandoneón, Christian Murias en percusión y en algunos momentos por la música sanjuanina Gabriela Pérez, sonarán temas de Coldplay, Jhon Lennon, The Killers, U2 más los ídolos nacionales Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito Páez, Sumo, Pastoral, entre otros que son parte de sus discos Living y Living II, nombres basados en "esas melodías clásicas que traspasan las generaciones, que conectan a personas de todas las edades y que son ideales para escuchar en la comodidad del hogar transportando a otros lugares y otros momentos'', según promociona a sus trabajos que logran un estilo particularmente tranquilo, innovador y diferente.

"Los espectadores van a poder apreciar esas melodías de siempre como nunca las escucharon'', promete el artista, invitando a un espectáculo con entrada libre y gratuita.



La clave del trabajo de Alvarado es la reversión de melodías consagradas, especialmente las del rock nacional e internacional pero ahora está incursionando en el cancionero popular además el tango, el folclore, el cuarteto y hasta la cumbia, algo que para los entendidos en el tema no es nada sencillo. "Implica mucha dedicación y trabajo'', dice el propio músico que se ocupa de "argentinizar'' algunas versiones de temas internacionales y de darles su propia "vuelta de rosca''.



Su proyecto empezó hace algunos años, cuando Alvarado ya tenía sólidos conocimientos musicales clásicos y luego de haber tomado clases con maestros de renombre. Hasta que fue invitado al programa de radio de Andy Kusnetzoff y allí empezó a desplegar su carrera de los arreglos musicales únicos en formato instrumental de guitarra-bandoneón.

Si bien el ingreso para el recital es libre y gratuito, hay que retirar las entradas de manera anticipada desde este martes 2 de mayo. Para esto hay que dirigirse a la filial local de OSDE, ubicada en General Paz 279 oeste, en horario de 8 a 17 horas. También se pueden reservar llamando a los teléfonos 4-291555/4291536. La presentación de Jorge Alvarado será el sábado 13 de mayo, a las 21:30 en el Auditorio Juan Victoria.