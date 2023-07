Merce, como la mayoría la llama, está en constante búsqueda en su vida, inquieta, activa y deportista, hoy cuenta cómo surgió su negocio de comida saludable. "Esto lo vivo como un todo, no solamente es la comida. Esta es una consecuencia de un montón de cosas que empiezan en mí por las emociones. Me acabo de recibir de Coaching Ontológico, esto se enfoca en el ser de la persona, es transformacional, quiere decir que el objetivo que la persona desea conseguir lo logra y se queda con eso, no es así. Lo que se busca es desde la transformación del ser, de las emociones que él percibe, cambiar todo su paradigma, más allá de que logre los objetivos propuestos. Se enfoca en la persona, sus emociones, actitudes, ideas, creencias, pensamientos, etc., y así poder lograr cualquier objetivo ya sea en las relaciones, salud, dinero, etc.

Mi experiencia personal es muy particular, comencé por un resultado físico, nada más, quise bajar unos kilos y así emprendí todo lo fitness, estilo de vida, filosofía y quise saber que era ese mundo. Claro me choque con un punto muy superficial, es ahí cuando vuelvo atrás. Si bien la alimentación saludable me cambio completamente, personalmente no me ayudó a mantenerla en el tiempo y saludablemente. Entonces en mí persona todo empieza desde las emociones, de quién soy como persona para luego expresarlo o con el mundo a través de las relaciones y a través de lo que deseo en mi vida, por ejemplo, elegir lo que quiero comer o si quiero ir a entrenar. La lectura es fundamental en mi vida, tan es así que comparto en Instagram muchos pensamientos de autoayuda y no es solo con la comida. Me encanta leer sobre crecimiento personal y esto me hace bien para conectarme conmigo misma, bajar a tierra, estar en mi presente, poder tener otras ideas, otros enfoques de vida, crecer más aún.

Es desde este estilo de vida donde empieza todo lo que armé hoy, para después expresarlo en una de sus áreas, la comida. Es un conjunto de muchas cosas que llevo a todas las relaciones, amistades, pareja, familia, trabajo, poder expresarlo en distintas áreas.

Me recibí en el 2020 de Licenciada en Recursos Humanos y desde que transité esa carrera, sabía que lo mío era lo humano, de alguna forma u otra, tratar con personas. Además, hubo dos materias que marcaron mi rumbo, una fue motivación y capacitación y la otra fue coaching. Desde ahí supe que quería algo con coaching, por ello comencé a estudiarlo.

Al pasar el tiempo pude abrir Carola, quería ampliar un poco más eso que llevaba en mi interior para poder aplicarlo en mi trabajo y en mi vida. Es como un hilo que iba de una punta a otra encajando cada eslabón.

Carola nace en el 2020, yo ya recibida quería irme al exterior para poder ampliar mis estudios, ya tenía todo armado hasta la escuela para la maestría, pero llegó pandemia y tuvimos que quedarnos en casa. Es cuando dije que hago porque no voy a quedarme de brazos cruzados, me encanta hacer cosas. Ya hacían cuatro años que había cambiado mi alimentación ya había entrado en ese mundo, sentí un flechazo tan grande que me dije a mí misma, quiero hacer algo propio. Me imaginaba algo que iba más por el lado de la preparación física porque me gustan mucho los deportes. Pero era el momento de emprender porque estábamos encerrados. Por ello un día me lancé, yo era conocida de la dueña de Reino de Hunza y le llamé para empezar algo juntas. Así comencé a trabajar en un espacio con cocina junto a ella. Fueron ocho meses de preparación de platos y comida, de prueba y error, y el primero de septiembre del 2020 lo abrimos al público, así nace Carola, le alquilaba la cocina a Reino de Hunza. Pero a los cuatro meses la dueña me dice que no podía seguir por motivos personales y así quede sola. Para mí fue un desafío enorme, nunca había trabajado, tan es así que no sabía ni usar Mercado Pago. Es mi madre quien me ayuda a armar el negocio con los números para entender y aprender tantas otras cosas, es un sinfín de aprendizaje, pero es lo que me gusta hacer, lo disfruto. Hace poco abrí las puertas de Carola en un espacio propio. Siento que soy una persona muy agradecida desde donde estoy y hoy más que nunca porque elijo todo lo que tengo, todos los que me acompañan en el trabajo diario, mis clientes y todos los que me rodean. Por supuesto que tener mi propio negocio y mi cocina es el logro más grande, ya que este tipo de trabajo te lleva a un esfuerzo grande y conlleva con una gran incertidumbre en todo. Así todo, hacerlo es algo maravilloso.



¿Por qué Carola?

No nombrar a mi abuela materna, es imposible, ella se llamaba Carola y en mí representó un montón de cosas, por eso el negocio se llama así. Era una mujer fuerte, que hacía lo que quería, trabajaba de maestra, amaba los niños, una persona fuera de serie. Por este lado va mi fuerza de hacer lo que quiero, desde que enfermó pasaron diez años y nos unimos mucho. Cuidarla fue un sinfín de emociones, con solo darle de comer era lo mejor que me podía pasar o salir a trotar y volver a verla era lo que me hacía bien. Tuvimos muchas anécdotas juntas, era con quien más estaba. Desde ese lado tuvimos una conexión muy grande desde pequeña, siempre va estar su fuerza para mi estimulo. Por otro lado, la veía cocinar y quería hacer lo mismo, por lo tanto, me ponía una mesita al lado y me daba harina y agua. Mi abuela fue muy importante en mi vida.

Otra razón fue cuando entré al tema de la vida saludable sentí que comer en mi familia era difícil, era todo dieta, de extremo a extremo. Entonces quise como derribar esto y mostrar algo distinto que se podía, para ello cocinaba en casa para mostrar primero conmigo y si resulta, va a servir de inspiración para mi familia y así para el resto de las personas que me vean.



El equipo de trabajo

La gente que trabaja en Carola venía desde mis comienzos, esto es un punto fundamental porque de lo contrario hubiera sido muy difícil, el equipo ya estaba armado. Por ese lado fue un diez, solo nos trasladamos. Ahora armar la estructura de la cocina fue complicado por los tiempos y el esfuerzo. Es un espacio donde es muy importante la distribución, todo el procedimiento, debe ser eficaz y eficiente, acá es importante la mano del arquitecto para que pueda darse la producción correcta. Por ejemplo, donde está la materia prima, las máquinas, la heladera, etc., no es un negocio que se arma fácil. Proveedores y clientes también los tenía, pero siempre uno desea darse a conocer más a pesar de donde estamos ubicados ahora, pasa mucha gente.

Carola tiene tres tipos de modalidades de platos



Viandas: que las llamamos menú semanal, están elaboradas de lunes a viernes, pensadas para poder llevar en la semana un equilibrio y variedad en todo, carnes, legumbres, cereales, etc., tenemos una metodología de tres envíos a la semana para que la persona no tenga que freezar nada y los consuma frescos. También tienen sus variaciones y contamos con el menú saludable para poder sostener un estilo de vida y ver resultados. Luego hay un menú sin harinas o reducido en harinas o el menú vegetariano.

Platos de carta: El menú lo pueden encontrar en nuestro Instagram o lo enviamos por whatsapps, son platos tales como: Sandwich, wraps, woks, pizzas de masa madre, hamburguesas veggie, pre pizzas, chocotorta, pan integral, empanadas y platos por encargo.

Platos fuera de carta: Estos platos varían día a día. La gente lo retira y lo enviamos. Son platos parecidos a las viandas, más de casa, como por ejemplo: pollo a la portuguesa, supremas, milanesas, entre otros más".

El Dato:

Funciona de lunes a viernes de 11 a 14hs y de 20,30 a 23hs. Lunes solo medio día.

Todo esto con envío y retiro. Estamos en Rapi y Pedidos ya

Contacto: 264-5631504

Dirección: Sergio Boggian esquina Gral. Espejo 681 (N)

IG: @carolamimundo