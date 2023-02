Febrero y marzo son meses en que los eventos sociales están a la orden del día. Por ello es que Negra Catinga, un negocio donde el atuendo de fiesta ya está listo, le consultamos acerca de cómo viene la temporada actual y algunos adelantos para la próxima.

Janet viene de una familia de diseñadoras. Todo empezó con su abuela materna, quien estudió corte y confección por correo, lo siguió su mamá, quien tiene una marca de ropa deportiva y ahora ella quiere dar un paso más y llevar sus prendas a que las conozcan todo el país. Cuenta, la diseñadora, "que su deseo a la hora de ser creativa es que la mujer pueda sentirse cómoda, atractiva y segura con lo que lleva. Hemos trabajado mucho en los meses cálidos y fue mucha la demanda. En su haber ha vestido a famosas como la Bomba Tucumana, Pampita -Carolina Ardohain- y a Zaira Nara. Este hecho hizo que la marca se conociera a nivel nacional y por lo tanto nos trajo buena repercusión, tanto en redes sociales como en ventas para otras provincias a través de la tienda virtual y por Whatsapp.

Trabajo desde que soy pequeña, es una herencia de las mujeres de familia. Siempre estaba en el taller de costura aprendiendo. Estando en el penúltimo año del secundario hice mi primer vestido de fiesta para una compañera y desde aquel entonces que no paro. Estudié Diseño Industrial y cuando cursaba mi segundo año armé la marca que hoy tengo, tenía entre 17 y 18 años. Hace 12 años de esto, empecé en otro local y fui paulatinamente trabajando el estilo y profesionalizándome en todo lo que podía. Hace dos años que estamos en el local de calle San Luis.

Trabajo con diseños que me inspiran las tendencias europeas, americanas, las influencers de afuera del país y de argentina también. Las esposas de futboleros tienen mucho que ver en cuestión moda, ellas viajan por el mundo y muchas chicas y mujeres las siguen por las redes, entonces marcan tendencia también.

Mi objetivo es ser conocidas a nivel país. En estos momentos estamos con proyectos de ventas internacionales, Chile y Uruguay, pero es un negocio que lleva investigación y mucho trabajo que todavía estoy armando".

Algunos adelantos para la próxima temporada, por Janet

* El verde es furor en estos momentos, es el más elegido. Continúa hasta que entren los fríos intensos.

* El rojo, ya es un clásico, no puede faltar.

* El azul noche es muy elegido para no vestir de negro, estiliza la figura.

* Las transparencias se usarán mucho en otoño - invierno 2023.

* Los engomados, eco cuero, cuero y reptil continúan siendo protagonistas.

* Continúan los recortes en los diseños o recortes irregulares dejando ver la piel.

* En la próxima temporada las mangas toman importancia por una cuestión de clima.



Colores del verano

La paleta es expensa y varía mucho, desde los cítricos, cómo naranja y amarillo que son tonos típicos del verano. El clásico rojo, no deja de usarse. El hit del verano es el verde esmeralda, y continúa impactando en todas sus versiones. Los clásicos como negro y blanco. Los tonos pasteles los eligen las quinceañeras, como el rosa, celeste y verde aqua. El lila tomó protagonismo para las fiestas por lo que están ingresando muchas prendas en ese color. El blanco y natural lo trabajamos mucho, si bien no fabricamos vestidos de novia, muchas eligen nuestros diseños porque ya están listos y no se ponen en trabajo de busca de telas y modistos.

Diseños

En cuanto a los diseños dependen de cada mujer, si bien hoy llevar recortes o mostrar más la piel depende de la actitud con que lo lleva cada cual, estos modelos lo piden mucho. Hay tops, enteritos y vestidos con estos detalles que son tendencia en moda.

En cambio para quienes no asisten seguido a fiestas, eligen algo más clásico o descubren algún modelo más moderno, como por ejemplo el vestido con falda plato y un bustier más ajustado. Este diseño es el más elegido porque al llevar porque se adapta bien a todo tipo de figura, queda elegante y hace sentirse segura. El corte sirena lo trabajamos para las más jóvenes y sigue en alza.

Hay prendas en dos piezas, por ejemplo palazos y oxford con tops en diferentes modelos.

Vestidos largos en diferentes texturas, con tull bordados o bien lisos con detalles de breteles en las espaldas.

Una línea de bengalina para los modelos de termino intermedio, por ejemplo para los eventos a medio día. Entre otros diseños con transparencias y pailletes.



Texturas

Pailletes, tules bordados ya se con hilos de seda o tules bordados con piedras, sedas, tafetán, bengalina, lycras, creps de punto (que se adaptan muy bien al cuerpo), transparencias y sedas de punto.

Accesorios

Incorporaron algunos complementos como zapatos, cinturones y aros para completar los looks de fiesta.



Servicio

Siempre están al servicio de la clienta, asesorándolas en todo lo que sea necesario. Un dato importante con respecto al color de la prenda es que depende del color de piel para la selección y aquí es cuando les brindamos el asesoramiento.

Los talles que manejan van desde el XS hasta XXL. Los diseños son los que están exhibidos, pero puede suceder que un determinado modelo no está en la talla que tiene la clienta y si está la tela, se puede confeccionar. No somos modistas, sólo damos flexibilidades con respecto a las prendas ya diseñadas.

Todo el equipo de trabajo, de izquierda a derecha: Gabriel Gentili, Janet Gentili, Verónica Díaz, maría José rivas y anibal archerito.

Precios

Las prendas de fiesta van desde $15.000 hasta $80.000, por ejemplo, los de tull bordado. Descuentos por pago en efectivo y todos los medios de pago. Hay tres cuotas con tarjetas de crédito sin recargo. Hay promociones como por ejemplo en vestidos lisos de telas livianas, $15.000. Los combinados de tull bordado y seda entre $35.000 y $40.000. Un top cuesta $14.000 y las faldas corte sirena $13.000 las de sedas acampanadas en $25000.



El Dato:

Negra Catinga

Calle: San Luis 18 (e)

Celular: 264 - 5559744

Atención: De lunes a sábados de 9,30 a 13,30hs. De 17,15 a 21,15hs.

Por: María Inés Montes

Fuente: Janet Gentili y Silvina González