El miércoles 12, más de 100 asistentes tuvo la capacitación planificada por la Asociación Tomate 2000, en Avenida Uñac, entre calle 10 y calle 11, Pocito. Participó Suplemento Verde. En primer término, Elio Cantoni, de la entidad organizadora, habló sobre "Manejo del Complejo de Hongos de Suelo". Destacó que los puntos vitales son: falta de rotación de terrenos; mala preparación de suelos; defectos en la labor de trasplante y excesos de humedad. Mencionó que es fundamental hacer cultivos de abonos verdes y realizar el tradicional baño de bandeja, y controlar bien el trasplante. Luis Kulitchevsky, del INTA local, se explayó en el tema "Ajo, cebolla y malezas, hospederos de arañuelas". Dijo que es imperioso trabajar con Manejo Integrado de Plagas (MIP) porque un sólo sistema no sirve, químico, o mecánico, etc. La Tetranychus urticae, o arañuela roja, es la más común aquí, y aumentó su población porque se eliminaron los enemigos naturales, el mal uso de insecticidas y por el cambio climático. En 14 días es adulta y se reproduce masivamente. Ofreció recomendaciones prácticas para su control. Agustín Recabarren, de la Asociación Tomate 2000, disertó sobre "Prevención y Control de Arañuelas". El joven técnico dijo que el ácaro del bronceado, que en realidad es un eriófido, ha causado grandes problemas en Pocito y Rawson. No hace telaraña, provoca el secado de la hoja (y se ve como "ardida"), y ataca a partir de diciembre. Está en la tierra, en el polvo y por eso es difícil su control, además se extiende en la planta desde abajo hacia arriba, por ello no se accede bien a donde está. Dio detalles de prevención y finalmente insumos para su control. A continuación, Sergio Muñoz, de Techagro, firma de servicios agrícolas, presentó su equipo de gente y las maquinarias de las que disponen para San Juan. Formadoras de cama Forigo, trasplantadoras Ferrari, y también cosechadoras. Esteban Tudela, de Syngenta, cerró con "Uso de Voliam Flexi y Proclaim Forte para controlar polilla en tomate".