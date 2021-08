Quienes son fanáticos de The Big Bang Theory seguramente recordarán el episodio 16 de la octava temporada llamado “La Aceleración de la Intimidad”, donde Sheldon y Penny, dos de los protagonistas, realizan un experimento basado en preguntas para enamorarse (experimento que termina fracasando). Aunque se encuentra en un contexto de ficción, ese experimento sí existe.

En 1997 el doctor Arthur Aron, psicólogo de la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook, elaboró un experimento social en el que planteaba 36 preguntas que proponían acelerar el proceso que lleva a la intimidad entre dos extraños. De todas las parejas sometidas al experimento en ese momento, una de ellas logró comprometerse meses después y por lo menos hasta el 2010 continuaban juntos, que fue una de las últimas veces que Aron se contactó con ellos.

En 2015, la escritora Mandy Len Catron experimentó con ella misma y escribió un artículo relatando su experiencia con un desconocido que se cruzó en el gimnasio, con quien aun comparte su vida. Si bien ella logró enamorarse, Aron en su momento planteó que sus preguntas son una herramienta para generar intimidad, que no necesariamente debe ser amorosa.

Pero, ¿en qué consiste? Es simple. Se trata de 36 preguntas que deben ser respondidas por dos personas. Las preguntas están dividas en 3 sets, yendo desde más simples a más complejas, permitiendo conocer los gustos, deseos, miedos y parte de la intimidad de la otra persona. Al finalizar el cuestionario, ambas partes deben mirarse a los ojos por 4 minutos para culminar con el experimento. ¿Te animas a hacerlo?

Primer set

1. Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar?

2. ¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué forma?

3. Antes de hacer una llamada telefónica, ¿ensayas lo que vas a decir? ¿Por qué?

4. Para vos, ¿cómo sería un día perfecto?

5. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste a solas? ¿Y para otra persona?

6. Si pudieras vivir hasta los 90 años, y tener el cuerpo o la mente de alguien de 30 durante los últimos 60 años de tu vida, ¿cuál de las dos opciones elegirías? ¿mente o cuerpo?

7. ¿Tenés una corazonada secreta acerca de cómo vas a morir?

8. Decí tres cosas que creas tener en común con tu interlocutor.

9. ¿Por qué aspecto de tu vida te sientes más agradecida/agradecido?

10. Si pudieras cambiar algo en cómo te educaron, ¿qué sería?

11. Tómate cuatro minutos para contar a la otra persona la historia de tu vida con todo el detalle posible.

12. Si mañana te pudieras levantar disfrutando de una habilidad o cualidad nueva, ¿cuál sería?

Segundo set

13. Si una bola de cristal te pudiera decir la verdad sobre ti mismo, tu vida, el futuro, o cualquier otra cosa, ¿qué le preguntarías?

14. ¿Hay algo que hayas deseado hacer desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no lo has hecho todavía?

15. ¿Cuál es el mayor logro que has conseguido en tu vida?

16. ¿Qué es lo que más valoras en un amigo?

17. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso?

18. ¿Cuál es tu recuerdo más doloroso?

19. Si supieras que en un año vas a morir de manera repentina, ¿cambiarías algo en tu manera de vivir? ¿Por qué?

20. ¿Qué significa la amistad para vos?

21. ¿Qué importancia tiene el amor y el afecto en tu vida?

22. Compartí de forma alterna cinco características que consideras positivas de tu compañera/compañero.

23. ¿Tu familia es cercana y cariñosa? ¿Crees que tu infancia fue más feliz que la de los demás?

24. ¿Cómo te sentís respecto a tu relación con tu madre?

Tercer set

25. Decí tres frases usando el pronombre "nosotros". Por ejemplo, "nosotros estamos en esta habitación sintiendo…".

26. Completá esta frase: "Ojalá tuviera alguien con quien compartir…".

27. Si te fueras a convertir en un amigo íntimo de tu compañero, compartí con ella o con él algo que sería importante que supiera.

28. Decile a tu compañero qué es lo que más te ha gustado de ella o él. Sé muy honesto y decile cosas que no dirías a alguien a quien acabas de conocer.

29. Compartí con tu interlocutor un momento embarazoso de tu vida.

30. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien? ¿Y a solas?

31. Contale a tu interlocutor algo que ya te guste de ella/él.

32. ¿Hay algo que te parezca demasiado serio como para hacer broma al respecto?

33. Si fueras a morir esta noche sin posibilidad de hablar con nadie, ¿qué lamentarías no haber dicho a alguien? ¿Por qué no se lo has dicho hasta ahora?

34. Tu casa se incendia con todas tus posesiones dentro. Después de salvar a tus seres queridos y a tus mascotas, tienes tiempo para hacer una última incursión y salvar un solo objeto. ¿Cuál escogerías? ¿Por qué?

35. De todas las personas que forman tu familia, ¿qué muerte te parecería más dolorosa? ¿Por qué?

36. Compartí un problema personal y pedile a tu interlocutor que te cuente cómo habría actuado ella/él para solucionarlo. Preguntale también cómo cree que te sentís respecto al problema que has contado.

Último paso

Mirarse con la otra persona que participa de la experiencia durante 4 minutos ininterrumpidos, en silencio y de manera fija.