Sinergia con los productores. Nutrientes del Grupo Barceló busca comercializar productos pertinentes al mercado agrónomo, priorizando la excelencia tanto en el servicio brindado como en la calidad del producto ofrecido.

El invierno no significa trabajar menos para los viticultores y mucho menos, dejarse de capacitar y por este motivo Nutrientes SA, del Grupo Barceló Empresas, organizó una serie de jornadas a campo para compartir con el sector viñatero provincial las experiencias de investigación y desarrollo aplicado a la vid, de los actores de insumos, biosoluciones, maquinarias y servicios.



"El objetivo principal es compartir la importancia en la productividad del parral o el espaldero de homogeneizar la brotación", marcaron des Pocito los organizadores.

TRABAJO CONJUNTO

Este ciclo de capacitaciones se organizó desde Nutrientes e YPF Agro con la convocatoria y logística de Fabián Barceló y los ingenieros Emilio Romero, Marcelo Marín y el señor Cristian Vargas. Desde Stoller Argentina S.A los ingenieros Raúl Castro Rojas y Mercedes López. También Syngenta con el ingeniero Marcos Fontana así como el Laboratorio AGQ y sus ingenieros Antonio Frau y Javier Falcon. La empresa Spraytec fue representada por el ingeniero Diego Zabaleta. Según indicaron desde la Calle 11 y Uñac en Pocito, "las fincas en las cuales se realizaron las jornadas fueron en Carpintería la de la familia Barceló Femenías. En Caucete la de Antonio Frau. De San Martín se visitó la Finca Taranto y en Zonda; Viñas del Lago", señaló Fabián Barceló.



"Nuestra empresa surgió allá por el año 2001 y desde entonces siempre la metodología fue el estar codo a codo con el productor en el viñedo, el olivar, pistacho o campo", destacó el directivo.



PAREJO

"La idea de uniformar la brotación tiene varias ventajas -que contamos en la página 5-. Para ello trabajamos con un producto, ProStar Plus de Stoller, pero además convocamos a las demás empresas vinculadas a Nutrientes aprovechando la sinergia conjunta que significa el abordaje integral del cultivo", destacaron los ingenieros Emilio Romero y Marcelo Marín.



"Hemos difundido la posibilidad de prevenir y erradicar la Cochinilla y Lobesia por sus dos principios activos y promover la importancia de los análisis foliares. También, la idea de reducir los caudales de aplicación al hacerlo sobre las yemas y no sobre el follaje con el asesoramiento de Spraytec para ajustar las máquinas para las aplicaciones. El costo de aplicación aumenta cuando el caudal es mayor", indicó agregando, "logramos reducir a un promedio de 200 litros por hectárea y para ello tarjeteamos los parrales y espalderos; logrando muy buenos impactos de aplicación", destacó Romero.

En parrales y espalderos analizaron los diferentes sistemas de conducción, los tiempos y modos de aplicación.



EN CARPINTERÍA

Marcelo Marín indicó que "en Carpintería la experiencia se realizó sobre la variedad de uva de mesa y pasa Cardinal, dejando 4 yemas por uno de los cargadores o guías por planta".



El uso del producto sugerido por Stoller, "busca unificar la brotación y con ello la maduración y cosecha" sentenció Marín.



Fabián Barceló destacó la disponibilidad "de tecnologías para la aplicación con entrega inmediata. Hablamos de atomizadoras como la Arbus 2000 TF o la Arbus 1000. Y también las pulverizadoras de última generación como la Falcon AM 14 Vortex, la Cóndor 600 AM 14 y la PJ-600 M-12.



La empresa Nutrientes S.A. comienza sus actividades en el mes de agosto del año 2001, "a fin de distribuir fertilizantes líquidos y sólidos. Luego incorporamos venta de agroquímicos, herramientas y maquinarias para el agro y desde el 2010, materiales de construcción. Nuestra casa central se encuentra en Pocito y las 3 sucursales restantes se sitúan en el departamento de Rawson, Caucete y en la provincia de La Rioja", sentenció Fabián Barceló.





DOS NÚMEROS



350 son al menos los productores que habitualmente se abastecen de semillas, insumos y herramientas para el agro de la empresa Nutrientes.

4 fueron las fincas donde los productores pudieron observar las experiencias con bioestimulantes y aplicaciones de caudal ajustado.

Crece el trabajo conjunto de diferentes compañías

La pasada semana se realizó una serie de jornadas en 3 establecimientos vitícolas del Valle de Tulum, una de Carpintería, otra de Caucete, la tercera de San Martín y la última en el Valle de Zonda, "en las cuales se promocionó un nuevo desarrollo tecnológico, el ProStar Plus, como una herramienta necesaria para la nueva brotación de la vid", destacó el ingeniero Raúl Castro Rojas, gerente local de Stoller.



"Se trata de un producto líquido constituido por nutrientes y cofactores hormonales, diseñado para ser aplicado en el caso de la vid al 80% de yema algodonosa hasta punta verde", consignó el especialista explicando luego: "A una dosis del 6 % al 8 % , siempre deber ser acompañado por un coadyuvante que puede ser el Natural Oleo".



Es un producto "totalmente amigable con el medio ambiente y las personas. Es totalmente compatible con insecticidas y fungicidas. Esto nos permite utilizar la misma aplicación de ProStar Plus para aplicar una dosis de Ampligo, a razón de 30 centímetros cúbicos por 100 litros de agua, para control de cochinilla arinosa. Esto, aprovechando el movimiento de las ninfas. Beneficios de utilizar ProStar Plus: complemento nutricional para lograr una brotación uniforme de yemas florales y vegetativas".

Didáctico. El ingeniero Raúl Castro Rojas en uno de los encuentros organizados a campo.



VENTAJAS



* Permite recuperar yemas del tercio medio del árbol con una aplicación dirigida.

* Genera nuevo crecimiento en material vegetal antiguo.

* Mejora el vigor de brotes en plantas debilitadas por aplicación de cianamida

* Promueve una mejor brotación y cuaje.

* Incrementa la actividad fotosintética de las primeras hojas.

* No afecta a cultivos vecinos y es de fácil almacenamiento.

* Óptima relación costo / beneficio.

Nutrientes SA lleva ya 22 años de trabajo con asesores de primera línea en agricultura y construcción como su cursal de Pocito.







CARACTERÍSTICAS

Según Castro Rojas, "los nutrientes contenidos en Prostart Plus están acomplejados y quelatados para asegurar máxima absorción en el tejido. Los cofactores hormonales contenidos en el producto actúan a nivel celular", y destacó: "No es tóxico para el operador ni la maquinaria. No es fitotóxico".



Según el profesional, "el volumen de agua al que hay que utilizar para este producto en vid es de 250 litros por hectárea en parrales y de 120 litros por hectárea en espalderos".



Entre otros consejos sobre el uso de esta novedosa herramienta, el referente local de Stoller remarcó: "puede ser utilizado en cualquier cultivo de hoja caduca. En este caso particular de la vid se lo puede usar tanto en vides de vinificar, mesa y pasa".

Los resultados que se observan al aplicarlo con respecto al testigo "son de alrededor de un 30 % más de rinde con respecto al testigo en kg por ha de uva para pasa, tanto en Flame como en Arizul. Entre un 3 a un 4 % de diferencia de Grados Brix en los Tratados con respecto al Testigo, también en variedad Flame y Arizul. Este es solo un ejemplo", consignó.



Castro Rojas destacó el trabajo organizativo Nutrientes SA en torno a "mejorar la productividad por hectárea mediante un trabajo conjunto de las empresas de avanzada en desarrollos tecnológicos. La idea de un trabajo conjunto, es que cada pueda ofrecer un servicio o producto compatible con la primera aplicación de la temporada de PorStar Plus". Ampliaremos en próximas ediciones.





LOS NÚMEROS DEL CAMPO

2.100 puestos de trabajo de mano de obra indirecta generan los 700 puestos de trabajo de mano de obra directa existentes hoy en Campogrande.

puestos de trabajo de mano de obra indirecta generan los 700 puestos de trabajo de mano de obra directa existentes hoy en Campogrande. 20 mil fueron al menos las hectáreas a cultivar en el proyecto original, sobre las 55 mil hectáreas del grupo inversor original.

MÁS DATOS



Para mayor información o contacto visitar el website:

www.nutrientes.com.ar