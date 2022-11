Auditoría del COI en el Campo Anexo de San Martín

El Jefe de la Unidad de Olivicultura, Elaiotecnia y Medio Ambiente del Consejo Oleícola Internacional (COI), el Dr. Lhassane Sikaoui, y la Responsable del Banco Mundial de Germoplasma de Olivo de Turquía, la Dra. Melek Veral visitaron el Campo Anexo de San Martín, en el marco de una auditoría técnica que busca declarar el banco de germoplasma de olivo de INTA San Juan como cuarta colección mundial y única referente para América.



Las autoridades recorrieron las instalaciones relativas al banco de germoplasma, el laboratorio de Biotecnología para caracterización mediante marcadores moleculares de las distintas variedades presentes en la colección de olivo, los invernaderos para multiplicación y rustificación, la fábrica de aceite, el laboratorio de calidad de aceite de oliva y los ensayos que se realizan en Olivicultura en la Experimental. Por parte del INTA San Juan estuvieron presentes; la Directora de la Estación Experimental Agropecuaria INTA San Juan la Dra. Mónica Ruiz, el Director del Centro Regional Mendoza - San Juan - Dr. Claudio Galmarini, los responsables del Banco de Germoplasma de Olivo- Dra. Mariela Torres y Dr. (Ing. Agr.) Pierluigi Pierantozzi-, entre otras autoridades provinciales y nacionales.



La visita técnica al campo de la Colección de olivo más grande de América, fue muy productiva, el campo tiene más de 100 variedades de distintos países del mundo y más de 1000 olivos, referente para Argentina frente al COI. En este marco se hicieron sugerencias y los técnicos extranjeros estuvieron sorprendidos por la calidad de los trabajos realizados.



Más información: Mariela Torres torres.mariela@inta.gob.ar







Recomendación por las heladas tardías, en San Juan



La EEA trabaja con productores sanjuaninos, luego de las heladas tardías, de la primera semana de noviembre.



Los productores sanjuaninos se vieron afectados y desde la EEA San Juan brindan asesoramiento general, para el accionar luego de las heladas tardías, con las que comenzó el mes de noviembre en la provincia.



El Ing. Rodrigo Espíndola, jefe de la Agencia de Extensión Rural Caucete, explicó que la recomendación general para los diversos productores locales es no hacer nada porque todo podría incrementar costos. "Lo que se ha helado se va a caer solo", sostuvo. En una entrevista exclusiva, con el Equipo de Comunicación de la EEA San Juan, el ingeniero indicó que lo mejor en estos casos es esperar, no utilizar ningún agregado y no realizar ningún tipo de tarea.



Según manifestó el Ing. Espíndola esta fue una helada con ingreso de masa de aire frío y el nivel de daño depende del tipo de tejido, por ello el daño en todas las plantaciones no fue igual. "Hemos recorrido algunas plantaciones que no presentan grandes daños, otras ni siquiera se vieron afectadas, todo es relativo según la zona. En Mendoza las consecuencias fueron mucho más complejas, pero aquí en San Juan las heladas se registraron solo en algunos sectores", expresó.



Más información: Rodrigo Espíndola espindola.rodrigo@inta.gob.ar