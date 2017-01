La Semana del Mono (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)





Los mayores éxitos para los nativos de este signo, afloran a mediados de esta semana. Su inteligencia innata los llevará a la mejor opción, y desplegar toda su capacidad en la función que cumplen sin hacer reclamos ni criticar órdenes. Por otro lado los simios, podrán disfrutar de los frutos de una larga y paciente espera, pero aun así, no deben actuar confiados, sean previsibles, pues los planes se desvían fácilmente.





Rata (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)



Aumenta la seducción, y los solos encuentran personas afines. Posibilidad de romances. Las uniones estables pasan por momentos de consolidación. Se abrirán muchas puertas en para el crecimiento laboral o profesional. Concreción de acuerdos postergados por diferentes causas, los cuales reflejaran sus éxitos. Trate de no descuidar sus energías, sobre todo a la hora de saber distribuir su alimentación y nutrición.





Buey (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)



Tendencia al silencio. No pueden expresar lo que sienten. Varios nativos vivirán amores clandestinos. Reflexionen antes de actuar. Evalúen sus sentimientos para no dañar a nadie en el camino. En el terreno del trabajo no será aconsejable ningún tipo de reclamos. Ni iniciar tramites asociados con finanzas, ni cerrar negocios. Resultados tardíos pero óptimos.





Tigre (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)



Probables desentendimientos afectivos. Desorientación en la pareja. La solución está en sus manos. Es hora de dialogar y si es necesario recurrir al consejo de profesionales. Avance en el trabajo. Las sociedades pasan una etapa armónica. Los proyectos comerciales precisan más optimismo y seguridad de su parte. Sucesión de viajes que aseguran buenos términos financieros.





Gato (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)



La comunicación con su pareja es un punto clave para evitar futuras crisis, no deje que su natural codicia por las finanzas, cause repercusiones en lo sentimental. Excelente relación familiar. Prosperidad y éxitos imprevistos .Los buenos negocios también serán protagonistas de esta etapa. Para los solitarios, es momento de anclar sus sentimientos y animarse a expresar lo más fino del romanticismo felino al amor de sus sueños. Tiempo de relax y deportes.





Dragón (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)



Pueden exteriorizar sentimientos y liberar su accionar. Entendimiento en la pareja y buena intimidad. Despliegue su importante capacidad de seducir, que los conduce a conquistas exitosas en el amor. Aprovechen para cerrar trámites pendientes o necesidades económicas. Con probabilidad de decepciones laborales. Enfrentamientos que pueden ser evitados.





Serpiente (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)



Días de relax y mágicos para viajar. Miden su tesón y su fuerza mediante una soslayada actitud frente al prójimo. Lo primordial es que en esta etapa no dejen escapar energía en la tormenta y mantener una firme posición tanto con su pareja como con el entorno que los rodea. No escuchar comentarios y mantenerse en actitud conservadora. Queda dedicarse a pleno a sus labores y objetivos.





Caballo (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)



Cautela al momento de separar sus planes románticos con su vida rutinaria, en especial a aquellos que recién inician una relación de pareja. Surgirán posiblemente viajes para comprenderse mutuamente. Posibilidad de inversiones. Reaparecen posibilidades de negocios .Controle su sistema nervioso y cardíaco en forma regular.



Cabra (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



Todo a su favor para disfrutar del amor con plenitud. No habrá interferencias en su desarrollo vital. Los vínculos ya afianzados lograran liberar sus deseos hacia momentos inolvidables. En esta semana pueden llegar a su vida posibilidades de crecimiento. Nuevos contactos en reuniones sociales.





Gallo (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)



En este ciclo habrá bastante entendimiento en las forma de encarar sueños para hacerlos realidad. No se dejen llevar por consejos que no piden. El trabajo les exige lo mejor de ustedes. Sorprenderán a sus pares y superiores. Ayuda externa los beneficia materialmente.





Perro (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)



Sueños que venían postergándose, pueden hacerse realidad. Se consolida la seguridad en la calidad de vida, transmitiendo a su vez confianza a quienes lo rodean. Seguridad en el terreno laboral o profesional. Más liviandad y menos aflicciones nuevamente para estos nativos.





Cerdo (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)



Solo bajo la luz del conocimiento y el entendimiento podrán alcanzar sus metas. Necesitan intimidad para poder concretar con mayor viabilidad sus sueños. Comunicación con personas del extranjero para superar difíciles momentos. En el orden laboral se avecinan momentos de crisis. Saltos y sobresaltos para su débil sistema orgánico.