Esta noble flor es a menudo empleada como un símbolo de la perfección en muchas culturas. Todo un logro para una flor que comienza como un pequeño capullo, de color amarillo, muy parecido al de una margarita. El crisantemo se cultiva en China desde hace casi 2700 años y es una flor venerada tanto por su belleza y como por su empleo como hierba medicinal. La palabra proviene de la combinación del griego "chrysos', que significa "de oro', con "anthemon' que significa flor. Es una de las más flores más cultivadas en el mundo, su popularidad ha crecido de tal manera que ahora es la indiscutible "Reina de las Flores de otoño'.



Plantación



Los crisantemos hay que plantarlos generalmente en primavera, ya que aunque éstos no florecerán hasta principios del otoño, para esa época estarán bien arraigados y resistirán mucho mejor la dureza de los días frescos de otoño - invierno. Si compramos crisantemos en maceta podemos plantarlos directamente en el suelo, maceta o jardinera. Debemos buscar un lugar bien soleado para favorecer su floración. Los crisantemos perennes pueden plantarse desde marzo hasta mayo. Los crisantemos anuales se pueden sembrar desde febrero hasta marzo. Los plantación en el suelo será respetando una distancia mínima de 50 cm.



Cuidados



Los crisantemos exigen muy pocos cuidados, salvo regarlos con regularidad si no llueve. Quita las flores marchitas a medida que éstas aparezcan, para promover la aparición de nuevas flores. Riégalas cuando su tierra esté seca, especialmente si has cultivado los crisantemos en maceta. Éstos necesitan de un suelo húmedo para desarrollarse correctamente. No mojes su follaje para evitar la aparición de enfermedades como la roya o el moho.



Variedades



En la actualidad existen en el mundo aproximadamente 30 especies de crisantemos diferentes. Se trata de una de las flores que más se cultivan y son por tanto realmente populares en todas sus variedades. Normalmente las que más se cultivan en exteriores son la Chrysanthemum x rubellum, una especie con hojas dentadas y con flores que tienen forma de margaritas amarillas, rosas y blancas y la Dendrathema x grandiflorum que es un tipo de flor que tiene hojas alternas con flores dobles o a veces redondas en tonalidades amarillas, blancas, rosas, rojas, naranjas, verdes y púrpuras.