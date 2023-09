El consenso es un proceso a través del cual se resuelven conflictos de manera pacífica. Este existe en diferentes ámbitos de la vida del individuo. El consenso funciona cuando hay disparidad de opinión, de acción, de resolución, de entendimiento, etc. El conflicto es algo deseable, no se debe negar o descartar. Por lo tanto, una decisión por consenso busca no solamente el acuerdo de la mayoría de los participantes, sino que también persigue el objetivo de resolver o atenuar las objeciones de la minoría para alcanzar la decisión más satisfactoria. Así la licenciada Galván, comienza con esta frase:

"En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza juntos a otros". Enrique Pichon- Rivière.

Ella aclara la frase citada: "Si tomamos la frase de Enrique Pichon-Rivière, médico psiquiatra nacido en Suiza, nacionalizado argentino. Consensuar es tomar decisiones de común acuerdo, logrando que, sea mínimo el descontento o sensación de injusticia. Se conoce como consenso al acuerdo o conformidad de ideas u opiniones. Un acuerdo general y un proceso para alcanzarlo. Para la psicología es el proceso donde las personas debaten, discuten inquietudes, proponen alternativas y exponen propuestas, para que el otro a través del entendimiento pueda adherir o no. Tratando en lo posible que, pueda elegirse la opción más satisfactoria y menos criticada por la minoría que no se sienta representada por la decisión tomada.

Hoy en día, la sociedad argentina pide a gritos un ejercicio más profundo de diálogo y búsqueda de soluciones en cuanto a consensos en sentidos sociales y culturales, apelando a procesos de construcción. Uno de los mayores retos que afrontan los diferentes grupos sociales es que a través de los acuerdos, se logre satisfacer a la mayor cantidad de personas posibles.

La toma de decisión por consenso trata fundamentalmente del proceso que implica, identificar y discutir las inquietudes, generar nuevas alternativas, combinar elementos de múltiples alternativas y confirmar que las personas entienden una propuesta o un argumento. En el seno de un equipo permite crear y mantener unas relaciones efectivas, productivas y generar un ambiente de trabajo motivante, satisfactorio para todos, así como que las personas descubran que aportan valor a su actividad. Un líder, un buen líder debe ser consciente de ello. Tiene que aprender que el compromiso, la confianza, la colaboración y el consenso son un proceso fruto de la relación clara participativa y trasparente con las personas y que la comunicación es el eje y la clave de toda dirección. Y, sobre todo tiene que aprender a que la decisión por consenso tiene cinco grandes principios:



Inclusión: Nadie en la comunidad debería ser excluido a menos que así lo pidan.

Participación: Todos deben participar y dar sus opiniones y sugerencias, todos tienen el mismo derecho en la decisión final

Cooperación: Todas las inquietudes y sugerencias deben ser escuchadas para encontrar una solución que satisfaga a todos, no solo a la mayoría.

Igualdad: Todos tienen el mismo peso en las decisiones y la misma oportunidad de enmendar, vetar o rechazar ideas.

Solución a consciencia: Un grupo de toma de decisiones trabaja por el bien común teniendo en cuenta a todos. Implica, una evolución del pensamiento tradicional sobre negociación que a pesar de mucho esfuerzo ideológico prevalece, y según el cual, en una negociación alguien gana y alguien pierde. Esta forma de plantear problemas, propuestas, y buscar soluciones en equipo, implica entablar el diálogo de una manera diferente a la que se emplearía cuando se tiene la intención de lograr que todos adhieran. Este acto no busca persuadir, convencer o disuadir, sino de construir a partir de los diferentes puntos de vista. A la hora de buscar consenso y que los otros, escuchen, debo tener en cuenta el lenguaje utilizado, cuidar la velocidad tanto de las palabras, como de las ideas.

Hay tres aspectos claves que tienden a definir un tipo particular de toma de decisión por consenso: el grado de acuerdo, el tiempo de presentación, la inmediatez de la acción incluyendo el seguimiento que surge de disidentes. En la actualidad lo colectivo es lo que sostiene. Multiplica miradas, invita a la participación. El consenso parte de la necesidad de trabajar desde la búsqueda de sumar y no de masificar, dejando de lado las individualidades para alcanzar de forma conjunta cambios estables y sostenibles en el tiempo como una forma de acción.