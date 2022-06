Artesanos de todos los rubros y de todas las provincias del país se darán cita en San Juan para mostrar lo que mejor saben hacer. Será el primer encuentro organizados por ellos mismos. Y esto los llena de alegría porque es sumarse a un movimiento nacional, donde hay mucho conocimiento por compartir y mucho talento para mostrar.



El espacio común que compartirán será entre este martes 28 de junio y el domingo 3 de julio próximo. Según detalló Roberto Soria, uno de los organizadores locales por ser justamente miembro del grupo de artesanos de la Peatonal de la Ciudad de San Juan, el público estará invitado no sólo a disfrutar de la exposición, llevarse algún recuerdo a su casa sino también a participar porque habrá talleres instructivos para quienes no tienen ningún conocimiento en distintos rubros y también, por supuesto, para los que quieran sumar más detalles a las obras que vienen haciendo (ver recuadro).



Hasta el momento han confirmado su presencia más de 100 artesanos, no sólo locales, sino de distintas localidades mendocinas, neuquinas, catamarqueñas, cordobeses, chaqueñas, solo por citar algunas. Sin embargo se espera a muchos más el número podría duplicarse fácilmente- que aún no dan su respuesta pero que por supuesto tendrán lugar asegurado en este primer Encuentro Nacional de Artesanías, tal como lo llaman. Para San Juan sería el primero como organizador, pero en el país ya son 21 los grupos que realizan estas +movidas+ en un calendario propio, que va recorriendo todos los rinconcitos de Argentina. El evento cuenta con el aval del grupo de artesanos de encuentros nacionales y la Unión de Artesanos Nacionales.

Entre los expositores habrá quienes hacen bijouterie, trabajan el cuero (haciendo riñoneras, carteras, billeteras), cuchillería, portarretratos,



mates y bombillas, tejidos, cerámica, platería y también pintan. Ellos se definen como artesanos urbanos tradicionales.

"Siempre quisimos hacer un encuentro propio los artesanos de San Juan, más allá de los otros espacios para artesanos generados por el gobierno o por privados. Nos interesa reunirnos entre colegas para conocernos. Este es un encuentro muy esperado porque estamos tramitando que sea una fiesta nacional", explica Roberto Soria, en nombre de los más de 20 artesanos que tienen sus puestitos en el principal cruce céntrico de la provincia.



Justamente el lugar que ocupan unos llamativos y equipados stands en la Peatonal- servirá de puntapié inicial para una de las convocatorias más resonantes del encuentro, como son los espacios de debate que tendrán lugar todos los días por un lapso de una hora. En este ámbito que será retransmitido por streaming- se plantearán diversas problemáticas del sector, buscando posibles caminos de resolución.

"Con los debates, queremos visibilizar lo que pasa con los artesanos del país, como por ejemplo, ahora estamos muy preocupados porque en Salta no nos están dejando trabajar, a diferencia de nosotros aquí, de los mendocinos y cordobeses que logramos todo el apoyo. De hecho, los sanjuaninos después de pelearla por 10 años y de volver a empezar cada vez que cambiaba la gestión municipal, hemos conseguido que nos hicieran espacios para exposición y venta en la Peatonal. Es muy desgastante tener que volver a explicar cada vez que asumen nuevas autoridades que tenemos todo en regla y que este es nuestro trabajo. Ahora tenemos nuestros puestos pero igual queda mucho por hacer: tenemos que conseguir la autogestión, esto es que nosotros mismos podamos fiscalizar para evaluar quienes pueden exponer y no que nos impongan quien se queda y quien no, como muchas veces pasa", explica este artesano de la plata, el cuero, los hilos y la madera que en los últimos diez años ha recorrido todas las ferias del país.

Otros temas de debate e información será el resguardo y defensa de sus trabajos, las normativas que exceptúan a los artesanos del pago de impuestos y los trámites que hay que hacer para ser reconocidos y registrados como artesanos, tanto a nivel local aquí en San Juan por el Mercado Artesanal- como a nivel nacional, por el Fondo Nacional de las Artes. "Ese es un gran respaldo para seguir trabajando con tranquilidad", asegura Soria, quien está convencido que las problemáticas son compartidas en todo el país y por ende buscan generar proyectos comunes.





Para agendar

El 28 de junio a las 19 horas será la inauguración oficial del evento, aunque la feria podrá empezar a recorrerse desde las 15. Cada día el lugar abrirá las puertas a las 12 y cerrará alrededor de las 23 horas. En todo ese lapso de tiempo, además de visitar los puestos, el público podrá participar en los talleres y debates, pero además habrá una comida comunitaria para los artesanos. Habrá talentos que estén trabajando en vivo con sus materiales y como si fuera poco, los días jueves y viernes, habrá recitales de bandas de rock y folclore, entre otros estarán presentes Magaláctica y Guacamole, según adelantó Roberto Soria.

Para que todos aprendan



Parte de la actividad propuesta, son los talleres que se dictarán todos los días entre las 13 y las 15 horas.



El 29 habrá un espacio para aprender Cerámica, el día siguiente, otro para los interesados en Orfebrería y otro para los que quieren trabajar Cuero. El viernes 1º de julio, los mismos artesanos enseñarán los secretos del Macramé, telar y cómo hacer peleros. Serán talleres introductorios, aunque se podrá también avanzar en algunas técnicas puntuales. Quien quiera puede llevar materiales para poner en práctica las explicaciones.



Los interesados en participar pueden comunicarse al 02645076591 para conocer más detalles, pero hay un dato que lo hace muy interesante además de los conocimientos compartidos y es que en ese horario el ingreso a la feria será gratuito. Luego de las 15 horas, ya se cobrará una entrada prevista en $100.



Todas las instancias se pueden seguir en redes en las páginas de EnaSanJuan, tanto en Facebook como en Instagram (donde está como@enasanjuan2022).