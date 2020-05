Tener una huerta en tu propia casa es maravilloso. No solamente hace que tu jardín se vea fantástico, sino que también puedes gozar del cultivo y comer de una manera mucho más natural y sana. Todos podemos tener una huerta en casa, pero antes de comenzar es importante saber que hay algunos cultivos más fáciles y otros más difíciles de mantener, dependiendo de la variedad que elijas. Por eso, es mejor iniciarse con los cultivos fáciles. Al principio solo basta con unas macetas o recipientes (pueden ser botellas plásticas, cajones, canteros de maderas, bateas, mesas de cultivo, etc), es fundamental que cuides el buen drenaje (agujeritos en la base para que escurra el agua excedente). Pero es necesario llevar un orden para comenzar con la obra y que tu intento no quede en una gran decepción . Un paso a paso de los requerimientos necesarios para que tus semillas y plantulas prosperen.





1- Elección del lugar: ubicación y orientación



Se recomienda buscar un lugar soleado, ya que la mayoría de las especies necesitan como mínimo seis horas diarias de sol directo, y orientado en dirección noreste, porque es la que más radiación solar recibe. Los cultivos altos deben plantarse hacia el sur u oeste de los cultivos más bajos, para evitar que la sombra afecte a otras plantas.





2- Macetas y recipientes, ¿cuáles sirven y cuáles no?



Debemos elegir la maceta según el volumen mínimo recomendado para cada cultivo: las plantas con raíces más superficiales como el perejil o las verduras de hoja no se extienden más allá de los diez cm., mientras que los tomates y repollos tienen raíces más profundas, por lo cual como máximo se debe pensar en un tamaño de 30 × 30 cm. o en 40 × 40 cm.





3- Tierra



Un buen sustrato es la clave. La tierra de cultivo debe ser fértil, suelta, esponjosa, bien aireada y poseer buena capacidad de retención de agua y nutrientes. Debe contener: tierra, humus y un poco de arena.





4- Espacios pequeños



Se aconseja plantar hortalizas de rendimiento alto como, por ejemplo, el haba verde enana, vegetales de hoja, tomate, morrón, calabacines. Es importante respetar las épocas de siembra de cada especie, para saber en qué momento es más conveniente cultivar.





5- Tipos de siembra



Dos tipos de siembras son posibles: "la indirecta o en almácigo, y la directa'. La primera, implica la germinación en un entorno protegido de condiciones adversas como son las heladas, vientos y lluvias, como pueden ser mini macetas, semilleros, vasitos de yogurt, etc, y el posterior trasplante de las plántulas al lugar definitivo de cultivo. Esta opción es recomendable para semillas pequeñas como la de brócoli, repollo, coliflor, pimientos, tomate, berenjena.



¿Cuándo trasplantar? Cuando la plantita tiene el doble del tamaño del recipiente donde está.



En cuanto a la "siembra directa', se colocan las semillas en su lugar definitivo de cultivo, maceta o jardín. Se recomienda este método para semillas grandes y fáciles de manipular como arveja, maíz, poroto, zapallo, zapallitos, melón o especies que no se adaptan al trasplante como la zanahoria, perejil, espinaca, etc.



Atención: la semilla debe estar colocada a una profundidad no más del doble del tamaño de la misma.



6- Riego



La mejor hora para regar es la mañana, ya que se minimiza la evaporación, quien determina la forma de riego es la estación reinante, ya que en primavera es una cosa y en otoño otra. Se aconseja observar la humedad del suelo. Es importante también, tener cuidado ya que la acumulación de agua produce la asfixia de las raíces de las plantas y consigo la pudrición de las mismas.





7- Cosecha



Es conveniente realizar cosechas regulares cada veinte o treinta días, y si es en verano es preferible que sea a la mañana temprano o tardecita. En cuanto a las verduras de hojas, tomar siempre las hojas más externas. Cosechar todo fruto maduro ya que si los dejas puede morir la planta.

Ilustración de Gargo





El calendario de plantación

Las huertas en el hogar permiten obtener verduras y frutas con un sabor mucho más rico que los que se encuentran en la verdulería, cosechar en el momento exacto de maduración y generar un ahorro económico. Además, son una excelente oportunidad de conectar con la naturaleza, con la tranquilidad de que lo que llevamos a la mesa familiar es libre de pesticidas, creando así un impacto positivo en nuestra salud y en el ambiente

Cómo preparar los cajones de madera para una huerta



Los cajones de madera son una opción excelente si deseas hacer una huerta en casa. Son prácticos, cómodos y decorativos. Cómo preparar bien tus cajones de madera y crear unos coquetos huertos o jardineras, es la propuesta.



Cultivar en cajones de madera tiene muchas ventajas. En primer lugar, se mantienen las plantas alejadas de ciertas plagas que se encuentran en el suelo y de otras hierbas. Además, puedes colocar los cajones sobre cualquier superficie y eso facilita el acceso y el cuidado. Por otro lado, es una forma de tener huerta en casa cuando no se dispone de patio, y de multiplicar el espacio cuando se tiene. Otra ventaja es que facilita el cultivo dentro de casa en temporadas de invierno. Todo esto sumado al placer relajante del cultivo.



Todo cajón es una posibilidad para crear una jardinera: muebles reciclados, cajones de frutas o verduras o de palets. Sin embargo, elige solamente el ideal para el tamaño de planta que piensas cultivar. Lo otro que debes considerar es la ubicación de tu huerta, recuerda que el sol es lo más importante. En cuanto al riego siempre habrá humedad en el espacio donde ubiques tu huerta. Así que asegúrate de proteger las paredes con pintura látex o revestimientos.



Lo primero es darles una mano de lija a los cajones para quitar cualquier astilla o imperfección y hacerlos más prolijos. Si son nuevos o están en muy buen estado, cúralos con una capa de aceite de lino o trementina. Si son viejos, píntalos por dentro con pintura en aceite y deja secar para protegerlos más. La madera nueva o envejecida es sumamente hermosa, pero si no resistes las ganas de darle un toque, usa una pintura de tiza para darles un acabado envejecido.





Materiales y herramientas que necesitarás:





Cajones de frutas o verduras



1 Lija No. 80



1 Engrapadora para tapicería



Tijera o cutter



Plástico grueso resistente



Sustrato bien compuesto



Plántulas



Procedimiento:



Una vez preparado el cajón, coloca dentro el plástico. Haz un doblez en uno de los bordes y fíjalo a una de las paredes del interior de la caja. Repite con todos los bordes de la caja ajustando bien el plástico. Usa una tijera o cutter para recortar los sobrantes. Una vez hayas forrado toda la caja por dentro, ubícala en su espacio definitivo. Procede a incorporar la mezcla de sustrato, nivela la tierra y coloca las plántulas dándoles suficiente espacio entre ellas para su desarrollo. El sustrato es liviano y permite un airado adecuado. Realiza los riegos de acuerdo a las indicaciones de cada vegetal.