RATA: (1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)

Decisiones en firme marcaran su punto de partida: fuerza y voluntad necesarias para enfrentar cualquier tipo de inconvenientes. Además cabe destacar su reencuentro con valores y personas a todo nivel. Más atención a su persona y a familiares próximos. Posibles negocios en puerta a punto de concretarse. Modificaciones en su hogar o lugar de trabajo son inminentes. Excelente predisposición a los cambios laborales. Crecimiento en el orden espiritual y económico. Uds. dictan sus reglas.



BUEY (O BÚFALO): (1949/1961/1973/1985/1997/2009/2021)

Con gran y admirable esfuerzo pueden combatir la susceptibilidad que le provocan ciertos hechos afectivos y lazos con el pasado. Viajes, escapadas, diálogos comerciales. Etapa de latencia en lo financiero. Sin demasiadas decisiones al respecto. La sinceridad y honestidad les llevará por caminos certeros. Despedida a antiguas relaciones puede provocarle algún malestar. Proceder con cautela.



TIGRE: (1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Semana sin desperdicio. Oportunidades para salir y viajar. Existencia de amor y armonía. Consagración al trabajo, con premura y compromiso. Sostienen la posibilidad de grandes cambios, con actitud de liderazgo. Actúan como verdaderos líderes en su etapa, que sin duda es muy promisoria. No vendría mal un buen chequeo de la salud y una dieta muy equilibrada. Momento propicio para consultar a personas idóneas.



GATO (O CONEJO): (1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Prima la intuición en acuerdos comerciales. Nuevas propuestas y aumento de clientes o socios. Posibilidades económicas únicas. Viajes en familia y/o con amistades cercanas. Fortaleza física e intelectual. Es probable una pequeña luna de miel que avivará más la pasión aun. La familia puede agrandarse en este ciclo.



DRAGÓN: (1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Perfecta estabilidad para demostrar, es probable que haya llegado el tiempo de hacerlo también en el plano económico y financiero. Gran capacidad de resolución. Hiperactividad que los pone a prueba. Competencia y unanimidad de opiniones. Los consejos de asesores los favorecen. Llegó el momento de aprovechar lo que se encuentre al alcance de ustedes. Relaciones públicas por doquier.



SERPIENTE: (1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Sorpresas que sacudirán esta semana a los ofidios. Momento ideal para replantearse dilemas que los aquejan desde buen tiempo atrás. La organización y el orden de sus quehaceres les brindan un lugar importante dentro de la opinión social. Están siendo observados en forma permanente por gente que requiere de su asesoramiento. Cuidarse a sí mismos.



CABALLO: (1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

La administración de su economía, tal vez deban dejarlo en manos aptas para un control real de sus ingresos y egresos. Precaución. La coquetería y la estética serán su fuerte. No se aprovechen de ello, dedíquense más a la familia y eso les retribuirá en alegrías y compensaciones impensadas. Podrán recibir un dinero extra, traten de no dilapidarlo en sueños ilusorios. No apartarse de la realidad les brindara excelentes frutos en esta semana.



CABRA (U OVEJA): (1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Semana de seguridad para estos nativos. Cuenten con alguna propuesta inesperada, o la que estaban esperando. Reacciones favorables en lo comercial, financiero y laboral. Sin grandes ostentaciones, pero con elevados índices de permanencia en su rutina. Lo mejor de su personalidad se inclina a brillar en su actividad. Cautela en las decisiones. Deben asesorarse tanto legal como espiritualmente.



MONO: (1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Deciden poner velo al pasado y tratar de ser felices y creativos a su manera. Libertad sin compromisos. Canjes, astucia y sabiduría en lo comercial. Habilidad insólita para producir sus propias inversiones y mantener la estabilidad. Capacidad de organización. Promociones. Existe la posibilidad de efectuarse una contratación. Certeras ocurrencias para cuidar sus armoniosas formas.



GALLO: (1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Creatividad en la pareja. Impecable comunicación. Sensatez a la hora de gastar y también de invertir. Consideración económica a nivel familiar. Problemas legales serios podrían salir a la luz por papeles que caducaron e hicieron un uso indebido de los mismos. Dos claves para esta semana: Abandonar la codicia y la ambición desmedida. El organismo les llama la atención.



PERRO: (1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Limitada admisión de personas allegadas a su hogar. Capacidad de protección e intimidad. Transacciones comerciales, ventas, reciclamiento financiero. Posibilidad de relaciones contractuales duraderas. Se aproximan nuevas ideas para cambiar la rutina de sus actividades. Permitirse asesoramiento profesional en la salud. Tiempo de relax y de vacaciones postergadas.



CERDO: (1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Restricciones pasionales. Límites para los solos. Seducción e inclinación al placer. El periodo indica: prevención. Obstinación en los negocios. Posibilidad de concluir sus objetivos. El cielo chino promueve las inversiones, y el control sobre las mismas. Evitar exceso en sus dietas. Recurrir a profesionales. El paradigma encierra infinitas posibilidades de éxito en diversos aspectos pero también precauciones.