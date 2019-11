Por Sonia Fanton



LA SEMANA ES DEL GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Atados de pies y manos. Comienza una semana movida y a la vez esperada para estos felinos, pues los planes ya pensados desde el periodo anterior se irán concretando, aún con la posibilidad de contratiempos inesperados. Por momentos estarán sujetos a una sensación de pánico e inseguridad, pero a su vez, esto hará más fuerte el desarrollo de su característica intuición antes de dar cualquier paso. No confíen en su perspicacia.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

Los próximos días podrían ser brillantes para recuperar los éxitos perdidos y dejar boquiabiertos tanto a colegas como parientes y amigos, ya que sin duda desconocen la reproducción y la renovación energética de los roedores. Retomarán su habitual pragmatismo y será la clave para no quedarse en el pasado. Será un momento ideal para ser reconocidos en diversos círculos sociales y hacer conocer sus afectos.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Es un periodo apto para reorganizarse, no todo estará a su favor. Tal vez una vida menos activa socialmente y más cerca de la naturaleza, del relax, de un encuentro consigo mismo, será un sistema de recuperación. Será necesario que recurran a controles médicos más seguidos, y no a la automedicación. Cuidar su organismo es una materia pendiente y primordial para sus vidas.



TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Una buena racha los espera en lo económico, un cambio favorable hará que evolucionen y modifiquen su destino. Tendrán un éxito merecido, abundancia, felicidad y salud en esta semana, lo cual lo compensarán males pasados.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Sus asuntos amorosos tendrán resolución favorable, aún cuando haya que realizar una separación. Modérese y triunfará. En el trabajo deberá sacrificar algunas cosas, pero al final tendrá éxito. Algunos papeles y trámites legales pueden demorar la resolución de asuntos. Esta semana será el principio para liberarse de aquello que no quiere.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Gozará de un excelente momento para rejuvenecer su alma y disfrutar a pleno de unas merecidas vacaciones. Se darán cuenta que para conseguir buenos resultados, no es solamente una cuestión de exigir o sobre exigirse. La tensión y los nervios disminuirán cuando aprendan a direccionar su exceso de energía.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Cambiar las rutinas será la recuperación para su nerviosismo y pronto observará los beneficios de reorganizarse. Empezará de a poco a concretar todos sus sueños en materia económica o afectiva, será el tiempo ideal para que estos nativos se liberen de todo tipo de ataduras de pasado y se animen a salir al mundo.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Es tiempo de retomar el timón de su bienestar .Sincerar su verdadera personalidad y dejar de buscar parejas que en realidad solo le convienen en lo social y no en lo personal. Medidas y obligaciones pueden agobiar a estos nativos. La prudencia primará. No sobresalir. Mantener un perfil bajo.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Actividad física, la meditación, una buena terapia cerca de lugares de muchísima vegetación o cerca del mar. Intentar ver las dos caras de la moneda antes de hablar o de actuar, ya que la armonía está a punto de hacerse una realidad en sus vidas. Es un periodo perfecto para efectuar un cambio de imagen, que provoque una reacción positiva en su entorno y en el núcleo social que frecuenta.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Esta semana los pondrá ante pruebas decisivas que tendrán que optar por lo ocurrido, o mirar hacia el futuro. Podrá tratarse tal vez de una relación de pareja, o quizás de un socio el cuál no valoraba. Por otro lado, en cualquier ámbito el cambio se iniciará por una toma de conciencia en la cual deberá aceptar su responsabilidad. A partir de ahí podrá comenzar una escala ascendente en todos los órdenes y formalizar todo tipo de compromisos.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Si ponen los límites a tiempo, se ganarán el respeto de colegas, amigos y familiares, y además su familia se sentirá agradecida por el tiempo que les demande a ellos. En esta semana tienen la posibilidad de un cambio de actitud para enfrentar sus proyectos de trabajo y por que no organizar una placentera salida en familia para distender su cuerpo y los ánimos hogareños.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Tranquilos y seguros de sí mismos. Será también un buen periodo. Analizar bien los hechos antes de emitir una opinión, será la mejor manera de evitar problemas mayores. Tampoco vale la pena actuar imperativamente ante la negativa de alguien. Dejar fluir al tiempo , les dará la razón si es eso lo que precisan.