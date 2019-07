Por Sonia Fanton



LA SEMANA ES DEL TIGRE: (1914 / 1926 / 1938 / 1950 / 1962 / 1974 / 1986 / 1998 / 2010)

Los felinos deberán aprovechar el tiempo perdido, por malos negocios, o bien por conflictos que llevaron a desviarse de importantes planes. Les cuesta innovar en esta etapa. Para los más solos, les toca impregnarse de buen humor si desean lanzarse a la conquista. Una vez más tendrán que caer en la cuenta que, quizás, su entorno no es lo que parece ni lo que promete ser. Intrascendencia en el aspecto laboral. Algunas mejoras económicas que se vislumbran para el futuro.



RATA: (1912 / 1924 / 1936 / 1948 / 1960 / 1972 / 1984 / 1996 / 2008)

Gratos encuentros y posible romance para los solitarios. Las uniones estables mantienen firme su objetivo. Sensación de amor y placer. Hora de decisiones. Las propuestas laborales se acercan y es posible que muchos nativos vuelvan al ruedo. La voluntad de la rata, por momentos supera lo imaginado.



BUEY: (1913 / 1925 / 1937 / 1949 / 1961 / 1973 / 1985 / 1997 / 2009)

Tendrán más de mil razones para buscar su tranquilidad afectiva. Insuperable diálogo y magnífica comunicación a nivel sentimental. Esa solidez afectiva que está en condiciones de ofrecer, también se debe a la económica. Suerte en proyectos a largo plazo. Buenos augurios en el ámbito laboral. Paréntesis para disfrutar.



GATO: (1915 / 1927 / 1939 / 1951 / 1963 / 1975 / 1987 / 1999 / 2011)

Se los verá un tanto alejados de su característico hábitat de aventureros para comenzar un cambio de actitud más consciente y responsable ante sus semejantes. Felicidad y máxima armonía con su familia. Para los solos, oportunidades en lugares que jamás soñaron. Cuidarse de ocultamientos con el ser amado. La lealtad es la clave de la perseverancia.



DRAGÓN: (1916 / 1928 / 1940 / 1952 / 1964 / 1976 / 1988 / 2000 / 2012)

El fuego del dragón, hará también su aparición en los caminos del amor. En este terreno, bastará tan solo con la presencia. Magnífico para comenzar o consolidar uniones. Sobreponen su estilo en los negocios. Encaran nuevas metas. Las probabilidades de triunfo son altísimas. Trabajo en exceso que reclama descanso.



SERPIENTE: (1917 / 1929 / 1941 / 1953 / 1965 / 1977 / 1989 / 2001 / 2013)

Piensan en la equidad afectiva tanto con la persona querida como en la familia y la amistad. Inteligentemente saben cómo hacerlo. Defienden lo suyo a rajatabla. Gran responsabilidad laboral y compromiso. Exigencias de terceros o familiares que algo pueden incomodarles en el desenvolvimiento regular de sus tareas. La indiferencia es la mejor estrategia.



CABALLO: ( 1918 / 1930 / 1942 / 1954 / 1966 / 1978 / 1990 / 2002 / 2014)

La semana comienza con una emotiva y curiosa llamada. Momento de aclarar entredichos y poner orden a su mundo. Es necesario una evaluación, y un consejo de personas experimentadas ante de efectuar cualquier movimiento del cual podría arrepentirse. Circunstancias encontradas en el terreno financiero. Se sortearán escollos importantes para dar paso a nuevos objetivos. Invitación a conocer lugares.



CABRA: (1919 / 1931 / 1943 / 1955 / 1967 / 1979 / 1991 / 2003 / 2015)

Ideal para relajarse y pensar en lo más positivo de la convivencia. Replanteo de situaciones pasadas. Energía y dinamismo para iniciar labores suspendidas. Con arte organizarán su economía. Es necesario no desesperar y esperar mejores propuestas pero siempre desde la continua actividad.



MONO: (1920 / 1932 / 1944 / 1956 / 1968 / 1980 / 1992 / 2004 / 2016)

Estudian en todo sentido posible a su pareja. Precaución: enorme tensión. A no exaltarse, nada está perdido. Estado de insatisfacción laboral. Promueven un retiro. La propuesta es dejar atrás problemas domésticos y dedicarse a pleno en las metas a cumplir. Hacer caso omiso a discusiones intrascendentes.



GALLO: (1921 / 1933 / 1945 / 1957 / 1969 / 1981 / 1993 / 2005 / 2017)

Atrapan y son atrapados. Todo parece convertirse en un juego tan divertido como inexpugnable para estos nativos. Se mostrarán afectuosos y leales con su familia. Sin presentar mayores cambios en el trabajo, se puede visualizar el éxito. Alguna riña aislada por promesa económica.



PERRO: (1922 / 1934 / 1946 / 1958 / 1970 / 1982 / 1994 / 2006 / 2018)

En esta semana tendrá un llamado de atención a su coherencia y será desde su corazón. La premisa: no abstraerse en incómodas situaciones y luchar por lo conseguido en todo aspecto. Variaciones en su sistema financiero. Se dedican a pensar en nuevas formas de ingreso. Podrán crear una mediana estabilidad para su entorno.



CERDO: (1923 / 1935 / 1947 / 1959 / 1971 / 1983 / 1995 / 2007 / 2019)

Se sienten libres de imponer amor dentro de su seno familiar. Plácidos, transitan un momento culmine y digno de aprovechar. Espiritualmente, vuelven a nacer. Poder de persuasión en el terreno comercial. Deje de lado sus impulsos a competir con alguien, o por algo. De su comportamiento derivará la previsibilidad en el futuro.