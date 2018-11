Idéntica. La planta que funciona actualmente en la mina peruana a cielo abierto (foto) es igual a la que tendrá a futuro el proyecto calingastino Los Azules.

“La planta de procesos que tendrá el proyecto Los Azules será idéntica a una planta que existe en una mina peruana llamada Atapacay”, esas fueron las palabras de Carlos Liggesmeyer, Country Manager de McEwen Mining, compañía que opera el yacimiento calingastino y que recientemente inició una temporada exploratoria de mapeos enfocados específicamente en estudios de línea medioambiental.

En este contexto cabe destacar que hace algunos años, la empresa analizó la posibilidad de producir cátodos de cobre, debido al antiguo impuesto a las exportaciones que trabó la industria durante el gobierno de la ex presidente Cristina Fernández. El mencionado impuesto transitorio volvió a aparecer recientemente durante el gobierno de Mauricio Macri, sin embargo, desde McEwen Mining indicaron que la nueva medida “por el momento” no ha generado la intención de producir mediante cátodos de cobre.

“En nuestro caso particular, y por el momento, no existe esa intención de volver al segundo plan, porque la inversión que se necesita en nuestro proyecto es a largo plazo y en definitiva no depende de los valores actuales del cobre, sino del futuro. Y de las evaluaciones que en consecuencia se puedan hacer sobre el impacto del impuesto, dependiendo de su transitoriedad o permanencia”, comentó Liggesmeyer.

Para echar luz sobre los procesos, cabe aclarar que la producción de cátodos implica la obtención de placas de cobre de alta pureza que se consiguen mediante electro-refinación y electro-obtención. Mientras que el concentrado cuprífero es una especie de pulpa espesa (futuro lingote) que se logra en la etapa de flotación del proceso productivo mediante una planta como la que planean instalar en Los Azules.

Liggesmeyer comentó que la futura instalación contiene tecnología probada y se acomoda perfectamente al modelo que existe en el proyecto sanjuanino. “Es como el tener un Ford Falcon actualizado. Uno sabe que funciona y no hay que agregarle ni sacarle nada. Está probado que a través de los años es rendidora, es económica y sobre todo es sustentable”. Y agregó: “En ese aspecto, juntamente con la empresa consultora Ausenco, estamos desarrollando la ingeniería preliminar para sustentar la futura presentación del IIA – Etapa de Construcción y Explotación”.

La mina peruana Atapacay es una operación de cobre perteneciente al Grupo Glencore que funciona desde 2013. El asentamiento minero se encuentra ubicado en la provincia de Espinar, región de Cusco, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, similar a Los Azules, proyecto cordillerano ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar.

“Todas estas particularidades hacen que nuestro yacimiento tenga características muy similares a la mina localizada en Perú, por lo que la adaptación y tipo de planta resulta idéntica y funcional”, finalizó el Country Manager del proyecto sanjuanino.





Interés internacional

Hace dos meses aproximadamente, la empresa australiana Fontescue mantuvo conversaciones con autoridades de la compañía McEwen Mining y demostró su interés por el proyecto cuprífero calingastino. Sin embargo, Liggesmeyer explicó recientemente que no volvieron a tener comunicación con la compañía interesada y que en los meeting anteriores no existieron definiciones ni especificaciones concretas sobre la posible adquisición o trabajo conjunto en el yacimiento calingastino.