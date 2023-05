En una temporada invadida por las tendencias de los 2000 y todas sus prendas virales como las minifaldas, el pantalón de tiro bajo y las plataformas XL, no podían quedarse atrás los looks con brillos y metalizados. Aunque en cuanto a los metalizados son dos los tonos predominantes -los plateados que favorecen a los tonos de piel más fríos y melenas más claras, y el dorado ideal para pieles cálidas, también han invadidos los tonos más enérgicos y vibrantes que tanto estamos viendo esta temporada. Sea cual sea, todos añaden luminosidad, siendo la forma más fácil de brillar en tus próximos eventos durante esta temporada (además del efecto satinado). Se adaptan y toman todas las formas posibles en trajes, looks de dos piezas, corsés, faldas e, incluso los accesorios entran dentro de esta tendencia. Sin duda, una apuesta asegurada para no pasar desapercibida entre todas las invitadas o en el Street style.



El traje de dos piezas



Sin duda, el conjunto de chaqueta y pantalón es un comodín asegurado para tus próximos eventos. Pero si no quieres llevar el dos piezas clásico, lo mejor es optar por los trajes con colores de tendencia o por aquellos metalizados, como son un blazer ancho y un pantalón de traje de tiro bajo combinado con un top negro y un zapato plano para no quitarle protagonismo.



Corsé metalizado

La prenda estrella de toda la temporada han sido los corsés o bustiers vistos de todas las formas y estilos posibles y combinados con todo tipo de prendas. Y ahora llegan llenos de brillos. Como si de una armadura se tratase, el corsé metalizado será la prenda protagonista en un look de invitada para el que solo necesitará un pantalón liso y de estilo palazzo con el que combinarlo o una falda maxi.



Vestido "cut out"

Si te gusta arriesgar y no pasar desapercibida sigue la huella de los expertos en moda y aposta por un vestido mini ajustado. También los cut outs son favorecedores a la hora de vestir para la noche.





Tu complemento ideal

Si eres de las que no les gusta arriesgar, pero aun así quieres llevar las últimas tendencias, siempre puedes optar por los complementos. Un total look negro que cambia de perspectiva al introducirle un bolso plateado a juego con los pendientes. Siempre se puede jugar con los accesorios y marcar la diferencia convirtiendo tu estilismo en el próximo en ser copiado.



La falda favorita de las chicas de moda

Las faldas-pareo se están convirtiendo en un básico del armario. De todas las formas, estampados y cortes, gracias a su gran versatilidad podemos usarlas tanto para el día o como para una ocasión más especial. Combinarlas con un top sencillo y básico es una de las opciones más fáciles, aunque también puedes arriesgar con un top del mismo estilo de la falda.



Los pantalones como "opción B"

Si no te gustan las faldas, te traemos la versión en pantalón. La forma más cómoda y elegante de llevar esta tendencia en tu próximo evento y no pasar desapercibida. En forma de palazzo, ajustado en el tobillo o de pata de elefante, combinado con un top sencillo y ajustado para definir la figura.



Perfecto para tu próxima fiesta

Ahora que la temporada todavía tiene eventos, no puede faltarte una prenda metalizada, lista para brillar. Es un conjunto de dos piezas que siempre queda bien.



El "little black dress" en versión metalizada

Salido de tu fondo de armario, los vestidos negros siempre son un sí para cualquier ocasión. En cada temporada los vemos influenciados por la tendencia predominante.



En pasarela

No solo fue Fendi (en la foto) la firma que apostó por esta tendencia, sino que fue seguida de casas como Tom Ford, Missoni o Versace. Sus diseñadores sabían que la temporada de festejar y salir a la calle estaba a la vuelta de la esquina, y quisieron reflejarlo en sus propuestas. Colecciones llenas de brillo y luminosidad que han atrapado a todos los seguidores de la moda.