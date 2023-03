En el Mercado de la Tierra en Bogotá, Colombia , los productores han estado trabajando en iniciativas para reciclar bolsas de compras desde 2017, lo que llevó a la creación del Bag Tree o árbol de bolsas. La coordinadora de mercado Yurani López explica cómo funciona: "En casa, los clientes recogen las bolsas que ya no necesitan, de papel, tela o cualquier otro material, las llevan al mercado colocándolas en nuestro Árbol de Bolsas o Banco de Bolsas. La idea es dar circularidad a las bolsas existentes que en su mayoría se usan pocas veces o por unos momentos y están en perfecto estado, listas para ser reutilizadas. El material no importa; lo importante es que no se están usando nuevos recursos para crear más bolsas para nuestro mercado y también que los productores no tienen que usar bolsas nuevas cuando atienden a los clientes. También fomentamos la devolución de envases y embalajes, y cualquier consumidor puede entregarlos a los productores para su reutilización o reciclaje. Uno de los panaderos del mercado también lanzó un proyecto piloto sin empaque en febrero de 2023, dando un descuento a todos los clientes que traigan sus propias bolsas de pan de casa".