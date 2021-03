Usar pañales de telas en bebés puede ser beneficioso desde muchos aspectos, pero aun así hay algunas madres que dudan sobre inclinarse de manera completa sobre este producto más que nada por algunas dudas que surgen en torno al mismo.

Los mitos son comunes en estos productos que “vuelven del pasado”, pero no debemos olvidar que las confecciones son más modernas, la tecnología que se utiliza para la fabricación de las telas no es la misma, y ese recuerdo de pañal de tela sostenido con bombacha de goma no se parece en nada a los pañales de tela que hoy en día se pueden adquirir.

Cecilia Juárez, del emprendimiento “Cachetes”, aclara algunas dudas que hay alrededor de los pañales de tela.

“No uso pañales de tela en verano porque son ultra calurosos”

Es falso que los pañales de tela sean más calurosos que los descartables, ya que estos últimos no permiten que la piel respire.

Cecilia propone, para aquellas personas que dudan, que hagan un simple experimento en casa, envolviendo una mano con una bolsa de plástico y en la otra, una remera. Así se notará qué mano traspira más rápido y con mayor cantidad de sudor.

“Los pañales descartables son más baratos que los de tela”

Si bien el pañal de tela es más caro que el descartable, se debe pensar como una inversión a largo plazo, ya que son ecológicos y pueden ser usados durante toda la etapa de pañaleo del bebé. Incluso se pueden heredar a otro integrante de la familia.

“El pañal de tela hace que se paspe la piel del bebé”

Quizás eso sucedía con los pañales de tela del pasado. Actualmente los pañales están confeccionados con telas aptas para evitar que el menor que los use se paspe. Además, si se mantiene una buena rutina de lavado e higiene, el paspado o irritación no deberían existir.

“Usar pañales de tela me da fiaca ya que lleva mucho tiempo el lavado”

Los pañales de tela pueden lavarse sin inconvenientes en lavarropas automáticos, quien realmente se encarga de hacer todo el trabajo. La única responsabilidad como adultos a cargo de un niño con pañales de tela sería colocar los mismos en el lavarropas y luego tenderlos de manera tal que no se dañen.

“Son súper complejos de colocar”

Quizás al ver tantos botones puede marear un poco y parecer difícil, pero la verdad es que se colocan de manera muy fácil. Con los pañales de bolsillo, por ejemplo, hay que introducir el absorbente dentro de la abertura y luego se coloca de la misma forma que un descartable, ajustando los broches a la cintura.

“Hay que tener muchos pañales de tela”

No necesariamente esto debe ser así. Se puede comenzar con uno y de a poco ir adquiriendo más, además de ir intercalando entre pañales descartables y de tela. Por ejemplo, los de tela para estar en casa, los descartables para salir. Dependiendo de la edad del bebé, se necesitarían entre 12 y 20 pañales para ser 100% tela durante toda la etapa de pañaleo.

Si bien pueden surgir dificultades a la hora de utilizar pañales de tela, no hay que darse por vencida a la primera y seguir intentando implementarlo, si ese es el deseo. Un correcto asesoramiento al momento de volcarse al uso de pañales de tela es excelente para despejar dudas.

Colaboración:

Cecilia Juárez, dueña del emprendimiento “Cachetes”.

Facebook: Cachetes de Tela – Instagram: cachetes.de.tela