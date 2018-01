Muchas personas tienen metas e incluso sueños pero, a la hora de actuar para alcanzarlos, expresan: "No me animo". Dicha actitud tiene que ver con cómo se ven a sí mismos, es decir, con su nivel de autoestima. Tener una estima alta nos permite funcionar en la vida con seguridad, lo cual no significa no tener miedo.



Como cito en mi reciente libro Calma Emocional, ser seguro es tener miedo y saber administrarlo. Aunque suene raro, el miedo es necesario, pues nos abre los ojos, nos pone en alerta y nos hace segregar adrenalina para estar más pendientes y considerar la amenaza, el peligro o el desafío que tenemos por delante con seriedad. Entonces una persona segura es aquella que acepta que tiene miedo pero lo sabe administrar. Como resultado, ese miedo no lo paraliza y podrá salir huyendo, en caso de que sea necesario.



Ser inseguro, por otro lado, es tener miedo y permitir que esa emoción nos desborde, nos controle y nos haga sentir que no podemos. Inseguridad es sinónimo de mal manejo del miedo. Una persona segura acepta que tiene miedo y lo administra. Una persona insegura maneja mal el miedo y este lo bloquea empujándolo a evitar la situación que lo atemoriza o a posponerla para más adelante.



Si pretendemos crecer y avanzar en la vida, debemos pararnos en la seguridad porque cuando alguien maneja bien sus miedos, es capaz de tener sueños grandes, de planificar y de accionar para alcanzarlos. En cambio, cuando alguien tiene un mal manejo de su miedo (ignorando lo que siente), tiene sueños pero solo fantasea. Se imagina en pareja, con hijos, viajando, prosperando pero esos deseos son inalcanzables. ¿Por qué una persona insegura tiene sueños inalcanzables? Para no animarse a lograrlos y después justificarse, ya que en el fondo el miedo lo ha desbordado.



La seguridad nos conduce a armar puentes, o a tender caminos, para alcanzar los sueños a pesar del miedo. El lema de una persona segura es: "Yo puedo". Mientras que el lema de una persona insegura es: "No me animo", por esa razón, permanece trabado. Estas son las principales características de alguien con buena estima y seguridad emocional:

Corrige sus errores y sigue adelante.

Puede tener jefes, pares y subalternos y llevarse bien con todos porque sabe cuál es su lugar.

Aprende del pasado y lo transforma en experiencia. ¡No se queda a vivir en el ayer!

Busca tener cosas y, cuando las consigue, las disfruta pero sabe que son solo herramientas sobre las que no pone afecto.

Se atreve a ir siempre por más porque piensa: "Me lo merezco".

Cuando enfrenta un problema, lo habla cara a cara para resolverlo rápidamente.



¿Te sentiste identificado con alguno de estos rasgos? ¿Te considerás una persona segura o insegura? En este nuevo tiempo, te invito a pensar si hay cosas que te gustaría lograr en el transcurso de este año pero sentís que no te animás y a descubrir qué es lo que te detiene. Todos los seres humanos, sin distinción, nacemos con un potencial ilimitado pero necesitamos mirar hacia adentro, descubrirlo y soltarlo.







Bernardo Stamateas: es un psicólogo argentino, nacido en el barrio porteño de Floresta y de ascendencia griega. Luego de cursar la secundaria en los colegios Larroque y Mariano Moreno estudió Licenciatura en Psicología en la Universidad Kenneddy.



Es un destacado escritor y conferencista a nivel nacional e internacional. Sus libros hoy son leídos por todos los sectores de la sociedad. Varios de sus libros se convirtieron rápidamente en best sellers del mercado argentino.