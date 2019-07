Fuente: Andrea Ventura - La Nación

Diario Clarín



Por falta de información, por pereza, por sobredosis de publicidad que paraliza, por no encontrarle sentido porque +es un viaje cada tanto+... Lo cierto es que muchos argentinos compran pasajes de avión para sus vacaciones o vuelan por negocios y no suman una sola milla, mientras se multiplican sus dudas al observar cómo otros pasajeros a veces viajan ¿gratis? En realidad, nada es gratuito sino que esos clientes aprovechan las facilidades que les otorgan las líneas aéreas y son lo suficientemente pacientes y organizados como para que sus consumos resulten redituables y se conviertan en nuevos viajes.



Podría pensarse como una especie de caja de ahorro de millas para hacer algún viaje futuro, un chanchito en el que todos los meses se guardan millas. Para los que no quieran sumarse otro gasto fijo mensual puede ser interesante como una alternativa para comprar millas si falta un puñado para llegar al canje de un pasaje, que resulta mucho más económico que la compra directa de las millas.



De todas maneras siguen manteniendo sus versiones gratuitas y dan estas membresías como opcional.



Smiles, el programa de pasajeros frecuentes de Gol, la aerolínea brasileña, lanzó hace apenas unas semanas en la Argentina el Club Smiles, la versión local del programa que tienen desde hace más de 5 años en Brasil.



Los que se adhieran, recibirán 1000 millas por mes y la posibilidad de acceder a tarifas diferenciales en los vuelos, extender la vigencia de las millas a 10 años y de comprar millas extras con 50 % de descuento de la tarifa regular (solo por tiempo limitado). La tarifa es de 600 pesos por mes.



"El club Smiles es una forma diferente de planificar un viaje, una manera más de lograr acumular millas, que se suma a los vuelos y a los puntos con tarjetas de crédito de los bancos asociados. Ahora el programa está adaptado para los argentinos, por eso tenemos tarifa en pesos y las promociones se orientan a este mercado", cuenta Belén Castelli, Gerente de Marketing de Smiles Argentina.



Como promoción de lanzamiento, se reciben millas bonus los primeros tres meses: el primer mes 500 millas extra; el segundo, 1.000 y el tercero, 1.500 millas. Se puede suspender la inscripción cuando se desee.



Si bien Gol no integra ninguna alianza global de aerolíneas tiene acuerdos con muchas, de esta manera las millas Smile se pueden canjear para vuelos de la red de Aerolíneas Argentinas, Air France, Emirates, Alitalia y Copa, entre otras.



Además, Castelli agrega: "También se puede utilizar Viaje Fácil (aunque no es necesario ser miembro del club), que da la posibilidad de reservar con mucha anticipación un vuelo, incluso antes de tener las millas, para congelar la tarifa y saldarlo dos meses antes, cuando ya se disponga de la cantidad necesaria. Sólo hay que pagar 1.500 pesos por la reserva".



Varias categorías



Latam lanzó a fines del año pasado el El Club LATAM Pass, donde los socios también pueden acceder de forma preferencial a descuentos y promociones, cupones de Upgrade, Check-in preferente en vuelos.



Hay varias categorías: por ejemplo, Club 2000 Millas (que da 2000 millas por mes) cuesta U$S 30 por mes. Club 5000, cuesta U$S 73 por mes. Además, las categorías Club 2000 plus y Club 5000 plus, dan además la posibilidad de una transferencia de millas gratuitas por año y extienden la vigencia de las millas acumuladas a 48 meses. Cuestan U$S 36 y U$S 82 por mes, respectivamente.



Durante este mes de julio bonifican a los socios nuevos con millas extra: que van entre 1000 y 3000 millas, según la categoría elegida.



Para tener como referencia, el precio por cada milla, si se quiere comprar directamente es de 0,031 dólar. Por el pago de la membresía Club 2000 las millas que se obtienen cuestan 0,015 dólar y el acceso a otros beneficios.



Hay que recordar que por lo menos se requiere tres meses de socio.



Membresía de descuentos



Flybondi, la low cost que opera desde hace poco más de un año en el mercado local, lanzó hace apenas un mes el Club Flybondi, una membresía para obtener descuentos a la hora de comprar pasajes, con beneficios que pueden llegar al 25 % de ahorro en cada ticket. Este caso es diferente a los anteriores porque Flybondi no tiene programa de pasajeros frecuentes para sumar millas y canjear por pasajes.



Mauricio Sana, Chief Commercial Officer de Flybondi explica como surgió la idea: "Tuvimos la iniciativa de crear un club de descuentos, algo que sea simple y fácil de entender y que desde la primera compra se obtengan descuentos en los tickets y que no haya que hacer viajes y más viajes para luego tener uno gratis".



A la membresía, que cuesta 999 pesos por año, se accede cuando se compra un pasaje. En ese momento la web muestra el precio del pasaje y el descuento por formar parte del club. Esa es la instancia en la que uno se puede asociar.



"Con cada membresía se pueden comprar hasta dos pasajes de adultos y dos de menores para el mismo vuelo, o sea que con el descuento que se obtiene en un viaje familiar ya se está pagando el costo de la membresía anual; los próximos viajes que se hagan en el año serán directamente con descuento por socio, ahorro directo", continúa Sana. Además, los socios pueden acceder a preventas exclusivas de pasajes o de nuevas rutas.



"Los pasajeros recibieron al Club muy bien, porque en apenas un mes ya tenemos más de 1.000 membresías y esperamos sumar más".



Aerolíneas Argentinas Plus



Desde la compañía Argentina buscan darte lo mejor y un poco más, por eso crearon Aerolíneas Plus. Un programa de beneficios que premia a los clientes más fieles con la posibilidad de sumar millas y viajar gratis por el mundo.



¿Por qué Plus? Porque cada vez que elegís viajar con AA o con las líneas aéreas de la alianza SkyTeam, sumás millas. Y, porque también sumás millas cuando usás los servicios de las empresas asociadas y las Tarjetas de Crédito adheridas al Programa Aerolíneas Plus.



Sumar millas es muy fácil y lo mejor de todo, es gratis. Sólo tenés que asociarte haciendo click y obtené tu tarjeta Aerolíneas Plus. ¿Qué estás esperando para formar parte del programa?



LATAM Airlines cuenta con 13 millones de socios en todo el mundo y la cantidad de pasajes aéreos que la totalidad de los socios de LATAM Pass canjea por millas acumuladas equivale a la salida diaria de 30 aviones Boeing 787.



¿Cuáles son los programas de viajeros frecuentes?



Lo primero que hay que entender es que los programas de viajeros frecuentes pertenecen a alguna de las tres grandes alianzas del mundo: Star Alliance, Oneworld y Sky Team.



Bajo el paraguas de una de estas alianzas, casi todas las aerolíneas tienen un programa de lealtad con un nombre determinado. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas cuenta con Aerolíneas Plus; LATAM, con LATAM Pass; United Airlines, con MileagePlus; Turkish Airlines, con Miles&Smiles; Copa Airlines, con ConnectMiles; Delta Air Lines, con SkyMiles; Avianca, con LifeMiles; American Airlines, con AAdvantage; Alitalia, con MilleMiglia; Air France y KLM, con Flying Blue; Iberia, con Iberia Plus; British Airways, con Executive Club; Air Canadá, con Aeroplan; y Lufthansa, con Miles & More, entre tantas otras.



Hay casos especiales, como Emirates, que no pertenece a ninguna alianza y tiene el programa de fidelización Emirates Skywards, con más de 19 millones de miembros en el planeta y asociaciones exclusivas con varias aerolíneas.



¿Por dónde empezar?



Lo primero que hay que hacer para sumar millas es inscribirse en el programa de viajero frecuente de la aerolínea en la que vamos a volar o de otra que esté en la misma alianza, y se nos otorgará un número de socio. Al momento de la compra del pasaje, durante el web check in o en el check in realizado en el mostrador del aeropuerto, se ingresa ese número. Atención: no conviene sumar en dos aerolíneas de la misma alianza porque no se transfieren las millas de una a la otra. Y, si alguien viaja con frecuencia con una compañía, lo mejor es que sume directamente en su programa y no en otro. ¿Cómo? Claro, si un pasajero suele volar con Aerolíneas Argentinas, mejor que no se anote en el programa de Delta o de Alitalia, porque aunque todas pertenecen a Sky Team, esa persona va a obtener mejores beneficios si suma seguido en su propio programa (en ese caso, Aerolíneas Plus).