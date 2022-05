Desde la cartera nacional de Minería estimaron que las inversiones en el sector, de concretarse, totalizarían los U$S 25.000 millones durante 2022 y 2023 mientras que las exportaciones podrían cuadriplicarse para el 2030, y anticiparon que el Gobierno está trabajando en nuevas medidas para otorgar "previsibilidad", tema muy reclamado por los inversores internacionales.



De acuerdo a la información oficial, el plan de desembolso privado para 2022 y 2023 en litio (foto), cobre, oro, plata y proyectos polimetálicos, incluso puede llegar a U$S 33.000 millones con proyectos que hoy están en regiones sin licencia social o marco legal.



Tal como se hizo eco el diario Ámbito Financiero, desde la Secretaría proyectaron además que, en un "escenario de mínima", las exportaciones que en 2021 fueron de U$S 3.200 millones pueden cuadriplicarse y totalizar U$S 12.000 millones en 2030, convirtiéndose así la minería en "uno de los principales complejos exportadores" y en una "solución para la macroeconomía" al generar divisas.



"En países con potencial geológico similar exportaron U$S 57.000 millones, en el caso de Chile o U$S 40.000 millones en Perú, así que dentro del sector exportador la minería es una de las más tiene para crecer", aseveraron desde la cartera nacional, al tiempo que sostuvieron que, pese a que el oro y la plata son actualmente las principales exportaciones, "se apunta" a que crezcan otros como el litio "que hoy exporta U$S 200 millones y podría llegar a U$S 800 millones".



De acuerdo con la fuente, existen múltiples factores que explican el crecimiento del sector en el país, entre ellos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ofició de "condición necesaria" al otorgar financiamiento a las inversiones.