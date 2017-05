El amor es un sentimiento muy hermoso que se manifiesta a través del cariño que sentimos por nuestra familia, amigos, etc. Aunque con el tiempo podría manifestarse de otra manera, es decir al sentir algo especial por una persona particular.



Sin embargo, al ser algo nuevo y que se descubre con el tiempo podría hacer que cometamos errores o que mientras aprendemos nuestro corazón salga herido.





Una parábola para el NO amor:





"El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte.



El viento decía: ¿Ves aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú.



Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón, pero cuanto más soplaba tanto más se envolvía el hombre en la capa. Por fin el viento se calmó y se declaró vencido.



Y entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa.



El sol demostró entonces al viento que la suavidad y el amor de los abrazos son más poderosos que la furia y la fuerza.



El amor es un sentimiento universal, sin embargo, existen cosas que no son amor a pesar de que muchas veces, las confundimos porque nos hacen sentir bien".





5 estados o situaciones que no son amor:



1. El flechazo



Por muy impactante que sea la primera impresión con una persona, recuerda que muchas veces, las apariencias engañan. Y puede suceder que alguien te caiga fatal a pesar de haber sentido tanta atracción física en un primer momento.





2. El amor no es el cariño que hay entre dos amigos.



Cuando en una amistad, existe una persona que empieza a sentir algo más, el otro puede llegar a dudar incluso de qué siente en realidad. Sin embargo, el cariño de la amistad, no tiene nada que ver con la pasión de la pareja en una primera etapa. Aunque por supuesto, es positivo que en una relación de pareja también haya amistad.





3. La lástima



Por muy halagado que te haga sentir que una persona tenga interés en ti, si tú no sientes lo mismo, no puedes ser estar a su lado por pena, y no debes seguir alimentando sus ilusiones, aunque sea de una forma inconsciente y bien intencionada.





4. Me gusta lo amo: ERROR



El amor no es el mero gustar, de hecho, es posible tener pareja y sentir ese gustar por alguien que no es tu pareja. Se puede sentir atracción física por varias personas. En cambio, el amor es algo mucho más profundo, más emocional.





5. Me conviene.



Una relación de conveniencia no es amor. Cuando el amor se funda en intereses de cualquier tipo (económicos, de compañía, de estatus, etc.) tarde o temprano puede romperse.





Apuesta por el amor





Es importante saber qué NO es el amor para poder buscar un sentimiento más profundo y real que te lleve a la verdadera esencia de lo que es amar. No te conformes nunca con el mínimo cuando puedes aspirar a mucho más.



En este punto como en muchos otros de la vida, hace falta también suerte para encontrar a alguien especial.Es decir, buscar el amor no sólo depende de ti, sino también, de factores ajenos a tu voluntad, pero recuerda que si tu autoestima es alta obtendrás lo mejor porque tú lo mereces.





Consejos para tener presente:





-Si necesitas a alguien para ser feliz, eso no es amor. Es "carencia".





-Si tienes celos, inseguridad y haces cualquier cosa por mantener a alguien a tu lado, aún sabiendo que no eres amado, eso es "falta de amor propio".





-Si crees que tu vida queda vacía sin esa persona no consigues imaginarte solo y mantienes una relación que se acabó, es "dependencia".





-Si piensas que el ser amado te pertenece te sientes dueño y señor de su vida y de su cuerpo, eso no es amor, es "egoísmo".





-Si no lo deseas, no te realizas como hombre o mujer con esta persona, prefieres no tener relaciones íntimas con ella, sin embargo sientes agrado al estar a su lado, es "amistad".





-Si discuten por cualquier motivo, les falta acuerdo en diversas situaciones, no les gusta hacer las mismas cosa, pero hay un deseo de estar íntimamente juntos, eso es "deseo".





-Si tu corazón late más fuerte, el sudor se pone intenso, tu temperatura sube y baja, sólo en pensar en la otra persona, eso es "pasión".





Ahora, que ya sabes lo que no es el amor, te será más fácil detectar lo que sí es amor, recuerda que a la suerte también hay que ayudarle tomando decisiones acertadas. El amor verdadero es sinónimo de respeto, compromiso y equilibrio. Sus peores enemigos son la dependencia, la exigencia y la desconfianza. El amor no necesita ser perfecto, sino verdadero y este es aquel al que se le conoce por lo que ofrece y no por lo que exige.





