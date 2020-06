- ¿Cuál es el objetivo de la actividad física en el hombre adulto?



El objetivo podríamos dividirlo en dos, siendo los dos actualmente de igual importancia. El primero, es disminuir la intercurrencia de enfermedades nuevas o agudas por ejemplo: Neumonía, Infarto agudo de miocardio, ACV, distintos tipos de cáncer, demencia, etc; y controlar de forma efectiva las ya existentes o crónicas por ejemplo: HTA, DBT-diabetes-, dislipidemias-valores de lípidos o grasas alterados, artrosis, depresión, cáncer, etc.



El segundo gran objetivo es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, y con respecto a esto, actualmente en todos los foros de Medicina del Ejercicio se acentúa, que el índice que más potencia da a la calidad de vida de una persona es la aptitud física, es decir que tan fuertes o frágiles son desde el punto de vista de la musculatura periférica. En resumen el objetivo es sumar cantidad de años de vida con buena calidad.





- ¿Qué tipo de actividad se puede hacer, en el hombre de 60 años?

Con respecto a esta pregunta, lo primero que ponemos en la mesa los Especialistas en Medicina del Ejercicio es la aptitud física actual de esa persona y los antecedentes tanto médicos como de deportes o ejercicios físicos que realiza o realizó. No es lo mismo una persona que se mantuvo inactiva gran parte de su vida, a aquella que fue atleta y muchas veces continúa participando de competencias amateur sénior. Lo primero que realizamos es un exhaustivo chequeo médico general, lo más completo posible, conociendo a fondo su aparato cardiovascular, su aparato locomotor (donde visualizamos por ejemplo su nivel de artrosis), su sistema nervioso central (equilibrio-vértigos), psiquiátricos, sistema endocrinológico, etc.



En base a lo anterior, tratamos, en conjunto con la persona de visualizar que objetivos nos plantearemos para iniciar nuestra rutina de ejercicios físicos, estos objetivos tienen que ser claros y plausibles con fechas a corto, mediano y largo plazo. Y, trataremos de llevar a cabo un programa de ejercicios que trabajen en forma integral-óptima-divertida y socialmente agradable, todos los ejercicios. Por ejemplo: un objetivo sería entrenar para un viaje al exterior que deba caminar mucho, y otro objetivo seria descenso de peso, y otro continuar con carreras de mtb.



Esto se logra con profesores de educación física formados en Salud, acompañados por un equipo de médicos-nutricionistas-psicólogos y kinesiólogos formados en medicina del ejercicio (Deportología).



Cuando decimos trabajar en forma INTEGRAL, lo podríamos resumir en 4 tipos de ejercicios:



1º ejercicios AERÓBICOS:(bici-cinta rodante o caminar, nadar, remo), tipo de ejercicios cíclicos y repetitivos, también llamados ejercicios "cardio', ya que fueron los primeros que demostraron en los pacientes que sufrían eventos coronarios (infartos) que era mejor moverse que quedarse quieto.



2º ejercicios de FUERZA: (mancuernas, equipos de musculación, usando el propio cuerpo, por ej.: sentadillas) tipo de ejercicio que se realiza con una resistencia y por repeticiones normalmente. Éstos ejercicios actualmente son igual de importantes que los ejercicios aeróbicos en los pacientes con patología coronaria (IAM-infarto ag de miocardio, que les colocaron sten o se les realizó cirugía de bypass aorto coronaria técnica de nuestro entrañable René Favaloro). Dentro de este grupo de ejercicios quiero recalcar aquellos que trabajan zona media o CORE (abdominales, espinales, etc) Muy importantes en el adulto mayor.



3º ejercicios NEUROMOTORES: Estos ejercicios trabajan el equilibrio, agilidad y coordinación.



4º ejercicios de FLEXIBILIDAD: Éstos son los ejercicios de elongación.

Cuando decimos trabajar en forma "óptima', nos centramos principalmente en el nivel de Intensidad del ejercicio. A modo de ejemplo, puedo tener un grupo de 3 mujeres que salen a caminar a paso vivo; para alguna ese nivel de intensidad sea óptimo, otra debido a su problema de rodillas su nivel optimo sea caminar mas lento y para otra quizás necesite hacer períodos de trote para llegar a su nivel óptimo.



Es un error pensar que los adultos deban trabajar siempre en forma moderada (pensando que están en un área de seguridad de lesión músculo-esquelética o cardiovascular); se sabe que luego de un proceso de tiempo de acondicionamiento y progresión de cargas, todos los pacientes deben trabajar en forma vigorosa.



Y, para finalizar aclaro que todo programa de actividad física debe incluir herramientas que logren ADHERENCIA a éste programa. Por ejemplo, si le indico Natación a una persona que le tiene miedo al agua, podrá hacerlo solo un tiempo y luego todo el programa se me derrumba. Por eso debe incluir ejercicios lúdicos y con personas de su agrado.



- ¿Con que frecuencia o cuánto tiempo se puede practicar?



Lo que la ciencia nos dice es lo siguiente, según la periodicidad del ejercicio,



1º Realizar una vez a la semana es mejor que nada.



2º Para lograr buena cantidad de adaptaciones musculares y beneficios clínicos debo trabajar 3 veces por semana en forma vigorosa.



3º Si puedo hacer ejercicio físico todos los días mejor.



Con respecto al tiempo de trabajo, depende de varias variables, pero yo sugiero entre 30 a 60 minutos. Éste tiempo se puede fraccionar en 2, por ejemplo 15 min. a la mañana y 15 por la tarde, con el mismo beneficio. Siempre acompañado de un profesor de educación física.



4 - ¿Cuáles son los ejercicios más recomendados en el hombre adulto?



Las recomendaciones parten desde el estatus médico inicial y los objetivos de las personas, no existe un tipo de actividad ideal, ni la natación, ni el caminar, ni el baile o bicicleta o pilates o yoga. Lo recomendable para mi punto de vista es hacer lo que a uno le agrade y a eso, sumarle un paquete de ejercicios para que sea INTEGRAL y ÓPTIMO . Si el desacondicionamiento es importante, nosotros sugerimos comenzar en nuestro centro, hasta lograr cierto nivel de aptitud física, confianza y adherencia; para luego sí continuar solo. Por ejemplo: le gusta Yoga, que lo practique y a eso le sume ejercicios aeróbicos y de fuerza 3 veces por semana.



No tenemos que perder de vista que también el entrenamiento físico va a incidir en el nivel de independencia de las personas, entonces tengo la obligación como Médico especialista, de que ese entrenamiento lo ayude a mantener actividades de la vida diaria, por ejemplo alzar un nieto, colgar una cortina, hacer jardinería, cargar las bolsas del super o alzar las llaves del piso y para eso hay que estar "entrenado'.



- ¿Por qué la gente no hace ejercicios?



A mi pensar porque las personas mayores no saben que gran parte de su carga patológica, o de síntomas que tienen se deben a la enfermedad de la inactividad física. Muchos no saben que existe una especialidad médica (MEDICINA DEL EJERCICIO) para esta patología y entonces les resulta muy difícil llevar a cabo las recomendaciones de otros colegas "Salga a caminar'. Y, también porque la vida actual lleva a que tengamos cada vez niveles de actividad física menores y no requiramos movernos para obtener comida, medicamentos, etc. el delibery nos trae todo. También existe una realidad biológica, que al pasar los años hay una tendencia a la quietud y nosotros debemos quebrar.



- ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de actividad física?



Inevitablemente se sabe que quien sufre de inactividad física se muere y enferma más que quien es activo. Esto sumado al deterioro de la calidad de vida.



Nuestros genes están formulados para moverse, nuestro cuerpo necesita de ese movimiento para mantenerse sano. Todavía no generamos adaptaciones genéticas para vivir sanos en forma inactiva. Nos enfermamos de nuestras arterias (IAM-ACV), de nuestras articulaciones (ARTRÓSIS), de cáncer, enfermedades neuro-psiquiátricas, inmunológicas, respiratorias, etc. Todas estas si ya se encuentran en un individuo en forma crónica estable, se mejoran con un buen programa de ejercicios físicos (actividad física).



- ¿Qué beneficios trae la actividad física en los adultos mayores?



- Prevención primaria de enfermedades, por ejemplo Demencia entre muchas.



- Prevención secundaria de enfermedades, por ejemplo un paciente que sufrió un infarto de miocardio debe sí o sí llevar a cabo un programa de ejercicios físicos, que todas las obras sociales lo cubren por PMO (plan medico obligatorio) para disminuir el riesgo de nuevo evento. Éste programa se llama Rehabilitación cardiovascular.



- Formar parte del arsenal terapéutico de toda enfermedad crónica, por ejemplo Cáncer de Colon, entre muchas.



- Mejorar la calidad de vida, con niveles de energía vital altos, buen ánimo y disfrute de la vida.



- ¿Se puede comenzar aun siendo adulto?



Claro que sí. Ya existen trabajos científicos con personas que mejoran todos los parámetros clínico y de calidad de vida comenzando a los ochenta años. Cabe aclarar que todas las recomendaciones deben ser realizadas por profesionales, y los adultos por lo menos en un principio deben llevarlas a cabo acompañados toda la clase con profesores y/o médicos. Todo programa "serio' de ejercicio físico trae aparejado un riesgo de lesión, éste siempre es menor enfrentado con la cantidad de beneficios que se logran. Las adaptaciones logradas con meses de entrenamiento se pierden rápidamente cuando recaigo en la inactividad. Por eso, todo es un proceso en el cual acompañamos a nuestros pacientes, que pueden recaer en sedentarismo, pero tratamos con varias herramientas de que vuelvan lo más rápido posible a "moverse'.



- Actividad física durante la pandemia.



Ya sabemos que todo adulto mayor, forma parte del grupo de riesgo de complicarse si se enferma de COVID19. Debido al confinamiento intradomiciliario al que se pidió, hizo que muchos pacientes activos no pudieran llevar a cabo batería de ejercicios integrales y óptimos. Desde nuestra institución acompañamos en forma virtual con clases, y les prestamos elementos para que ellos se mantuvieran activos. Al momento de hoy, gracias a la fase epidemiológica actual de nuestra jurisdicción (San Juan) y también avalados por sociedades científicas (FAC- Federación Argentina de Cardiología), es que se motiva a asistir a centros de medicina del ejercicio. Es confiable asistir a nuestro Centro, ya que contamos con un estricto protocolo habilitado por Salud Pública para disminuir el riesgo de contagio. Cada vez llegan mas reportes de otros países que ya pasaron el pico de la pandemia, que hablan de muertes/enfermedad debidas a la pandemia, no por COVID19. Es por eso que vale aclarar que este tiempo de cuarentena nos llevó a prepararnos en la mayoría de las instituciones para trabajar con protocolos y hacer la atención médica en el momento que se requiere. Por lo cual es motivo a que todo paciente portador de enfermedad crónica que no tenga actualizado su control médico, lo haga sin demoras, en forma tranquila, ya que no va a tener ningún inconveniente. Ahora que se permite hace actividad física al aire libre, sugiero comenzar en forma lenta y progresiva, por lo menos los primeros 15 días. Todo paciente cardiópata deberá hacer su control previo. Y, ante cualquier duda, consultar con un especialista en Medicina del Ejercicio que sabrá adecuar las cargas en forma personalizada.



El Dato:



Dr . Daniel González Serafini



Médico Clínico-Medicina del Ejercicio



Celular: 264-4437970



Lugar de Trabajo: Cardio Fitnes -Medicina del Ejercicio-



Av Libertador 2540 (Oeste) Desamparados-Capital



Teléfono: 4660766 -wsp: 264-4-814545