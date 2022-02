El aumento en el número de personas que se quitan la vida ha creado pánico en la sociedad aún ignorando las cifras de los que se quitan la vida que no son figuras publicas. En los últimos meses los titulares en los medios con reconocidos personajes incluso menores de edad, han sacudido a la sociedad y las estadísticas de Naciones Unidas muestran que cada 45 segundos se quita la vida un ser humano y ahora ha incrementado el suicidio de jóvenes.



En el Arte de Vivir se reciben infinidad de llamados de familiares cuando ya es tarde, por eso es imperante que comencemos a trabajar en conjunto con gobiernos y profesionales de la salud para rescatar las mentes de estas personas antes de que se quiten la vida.



La persona que se suicida es una persona que perdió el control de su mente. Las mentes son como máquinas y las máquinas se rompen, una vez que la máquina está rota ya no ve la diferencia entre la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, el peligro y la seguridad. Y las mentes como las máquinas se pueden reparar.



¿Cómo ayudar? Hay abundantes señales que muestra la persona antes de actuar.



* No duerme durante la noche.



*Amenaza con quitarse la vida.



* Come menos.



* Está sombrío.



*Tiene miedo de cosas por las que antes no lo tenía.



*Siente inseguridad sin motivo.



*Les atraviesa un tremendo sentimiento de soledad a pesar de estar rodeado de personas, de tener bienes.



*Impotencia



*Baja Autoestima



*Depresión sin estar enfermo.



Desde la fundación El Arte De Vivir, estamos lanzando una campaña para asistir a los familiares que ya han perdido a sus seres queridos o ayudar a los que sienten estos síntomas, miedos y ganas de quitarse la vida. Y se puede subir su autoestima, su inseguridad, elevar la energía y llenarles de dinamismo.



Uno puede elevar el nivel de energía y trabajar con la mente a nivel de la conciencia profunda en el supra consciente y evitar muchos de los síntomas mencionados arriba.



La meditación y la respiración son dos grandes herramientas para tratar mentes y ya está probado en hospitales, con veteranos de guerra, como en universidades y en cárceles. Son dos curas fundamentales que se pueden usar sin efectos secundarios y junto a los profesionales de salud.



En los últimos cuatro meses hemos atendido numerosos casos que querían dejar este plano y pudimos revertir este deseo. También podemos asistir a familiares que se sienten devastados, sin tener ninguna culpa de esto y no pudieron verlo. Los familiares también pueden ser ayudados.



Cabe remarcar, que no es que ahora tenemos más depresivos, o trastornados, es la era que estamos viviendo al igual que en la Antártida hay 50¦ bajo cero y en el desierto se sufren 50¦ sobre cero, la época que estamos viviendo ahora, afecta tremendamente a las mentes causando mayor ansiedad, miedo, depresión o fuerte angustia vital . "Es un tremendo deseo de querer abandonar el dolor y vivir mejor" dice Sri Sri Ravi Shankar el fundador de El Arte de Vivir que ya hace un año que viene diciendo en eventos públicos que debemos de atender la salud mental de la sociedad, la nueva pandemia! "Las personas cometen el grave error de quitarse la vida, debemos ayudar", dice Sri Sri.



La autora



Beatriz Goyoaga es periodista, experta en política y economía, habla siete idiomas, fue campeona de equitación y recorrió los cinco continentes. Trabajó para medios reconocidos como el Daily Mail de Inglaterra, el Sydney Morning de Australia o el Herald de los EEUU. En su labor entrevistó a personajes como la Reina de Inglaterra, George Bush o Nelson Mandela, entre otros. Pero un giro en su carrera llevó las luces del exterior al camino interior. De la mano de su maestro espiritual Sri Sri Ravi Shankar, comenzó un camino de autodescubrimiento y crecimiento al que ha dedicado más de veintidós años. Es la coordinadora de la Fundación Arte de Vivir para Latinoamérica y España; fundó la organización en Argentina, y ha enseñado a decenas de miles de personas prácticas de meditación y respiración para vivir mejor.

Por Beatriz Goyoaga