"No soy para nada un tipo tímido, mi cuerpo no es lo mas mostrable que tengo pero convivo en armonía con él, no me gusta llamar la atención, si pasa de manera natural genial, sino, no me preocupa generarlo. Y, puede que desde el carisma y el personaje, la seducción juegue, pero es lógico, el artista siempre busca gustar".



Darío Barassi, sanjuanino de nacimiento, abogado, conductor, humorista y conocido actor, que actualmente triunfa en el elenco de "Quiero vivir a tu lado", la tira de canal 13. Casado hace 2 años con la sanjuanina Lucía Gómez Centurión. Hoy no para de promocionar la fiesta más importante de San Juan, la Fiesta del Sol, las redes sociales arden lógicamente con palabras de gran simpatía y con el humor que lo caracteriza.



La misión que tiene para la nueva edición 2017 es conducir un espacio gastronómico en la feria.

El mundo hoy se conecta a través de sus comidas típicas donde lo gourmet pasó a ser el leit motive en todos los rincones del mundo.



Barassi ya tiene cancha con la Fiesta del Sol porque el año pasado también participó en la previa del show final en el autódromo, siendo un gran éxito ya que rompió las redes con elogios y comentarios de su actuación.



Desde el 21 de febrero durante cuatro días, miles de personas podrán disfrutar de la muestra de la producción e identidad de nuestra tierra. Gastronomía regional, vinos de excelencia y experiencias inolvidables. Además, tienen la posibilidad de conocer y escuchar a los artistas locales, nacionales e internacionales que participan del escenario mayor con su música y los prestigiosos shows.



Una feria llena de expresiones, identidad, simbolismo, sorpresas, oportunidades, así el visitante puede llevarse en su corazón el gran acontecimiento histórico que marcase un antes y después en la historia argentina.



Ésta es la antesala del Carrusel y del Gran Espectáculo de cierre en el Autódromo "Eduardo Copello", con lo mejor de San Juan para que todos los visitantes se deleiten con los 5 sentidos bajo el cielo sanjuanino.



Darío, será la cara que coordine la mesa grande de los sanjuaninos, con participación de chefs nacionales y provinciales y, así lo expresa.





1- Darío otra vez en la FNS. ¿Venís a conducir el espacio gastronómico?





Así es, y me encanta! Disfruto mucho ser parte de la FNS, mi raíz con San Juan está siempre intacta, lo digo siempre, a mi me define ser Sanjuanino, por eso valoro y disfruto tener la posibilidad de ser parte de semejante evento. De paso puedo ver amigos, ir al dique, comer un asado y disfrutar mi familia aún mejor.



En esta oportunidad la propuesta del Ministerio de Turismo resulta ser sin más una idea genial. Vincular chefs sanjuaninos y otros de renombre oriundos de Buenos Aires, compartir sus experiencias, sus mecanismos, sus recetas, sus ingredientes, su sabores, su magia, teniendo siempre como vedette la gastronomía típica de San Juan. El resultado no puede ser otro más que una experiencia distinta, divertida, sabrosa y disfrutable. Permitir la participación del público, divertirnos experimentando y comiendo... que más se puede pedir!!!





2- ¿Te gusta cocinar? ¿Cocinas en tu casa?





A priori lo que me gusta es comer, y se nota. Amo comer, lo disfruto, encuentro en la comida un motivo de encuentro, de festejo, de placer. Soy desastroso y ansiosos en la cocina, amo picotear las materias primas al punto de que en más de una oportunidad tengo que volver al supermercado para reponer ingredientes. El resultado es caótico y experimental, pero siempre exquisito.



Mis fuertes son las recepciones, las picadas, tengo un doctorado en el tema aperitivos. Para el plato principal y postre los dejo a mis amigos.



En casa y en el día a día somos muy prácticos con mi mujer; comidas efectivas, fáciles de hacer, lo más sanas posibles y sobretodo que se preparen en poco tiempo. Recuerden que en Buenos Aires se vive a mil y nosotros no somos la excepción, yo con mis grabaciones y Luli con su empresa "Aprentia" acompañamiento escolar , que es un éxito total.



Somos amantes de "salir a comer afuera", en pareja, con amigos, en grupo, nos encanta!!!



3- Cuando venís a San Juan, ¿pedís que te preparen alguna comida típica de acá?





Por supuesto. Toma nota!!!



Madre, lomitos caseros (o comprados pero en un lugar secreto).



Amigos: un asado por día, punta de espalda si o si, en el dique o patio copado y necesito de ese jugo local que va perfecto con un Campari.



Mis tías Mattars: Libertad absoluta, pero infaltables empanadas sanjuaninas, pollo relleno y ensaladas varias.



Quien quiera: turrón alemán.





4- ¿Te acompaña tu esposa?





Mi mujer es mi pilar. Me banca en todo, somos una pareja que se ocupa de eso. Ella viene el fin de semana, compartiremos la FNS del día sábado y seguro disfrutaremos también a mi familia política que son grandes anfitriones.





5- ¿Qué es lo que más te gusta de San Juan? ¿Qué te llevas de los sanjuaninos?





Tantas cosas. Persona que te cruzas te dice "mi hermano" y te invita a un asado y/o comida. La humanidad del sanjuanino es inigualable. Amo ir al dique, sus atardeceres, visitar a mi familia y amigos, pasar por en frente del Colegio Central Universitario o del Saint Paul o el Instituto Alemán y que la cabeza y el cuerpo se me llene de recuerdos. Todo el mundo es absolutamente afectuoso conmigo y eso te nutre, te equilibra, te ordena. Es todo disfrute.





6- ¿Siempre estas alegre y divertido?



No, sino no sería humano!!! Por naturaleza soy un tipo alegre, conciliador y tiendo a estar de buen humor, pero hay situaciones que me pueden alterar y sacar al exterior un gordo no tan copado. Siempre con respeto y conservando los mejores modos posibles, pero cuando algo o alguien no me gusta, no me gusta y es incareteable. Pero esto ocurre muy pocas veces, mi cuerpo, todo mi cuerpo, está lleno de buena energía.





7- ¿Cuál es la clave del éxito?





Estar casado con la mujer que amo, tener un proyecto de vida juntos, conservar y disfrutar a mis amigos de siempre, tener con mi familia el vínculo mas sano y cercano posible, dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona, viajar todas las veces que pueda, tener un aire acondicionado central en mi casa, la heladera llena, un sillón cómodo y una buena tele.





8- ¿Qué esperas para este 2017?





Lo primero que me nace contestarte es que genuinamente no espero nada, todo lo busco, lo gestiono, lo proyecto, lo construyo. Lo que cae de arriba se agradece, valora y aprovecha, pero el gustito de la conquista, la lucha y el esfuerzo no tiene comparación.



Siempre tengo hambre, mis aspiraciones son altas, voy por todo. Conservar mi ámbito personal, ocuparme primordialmente de mi mujer, mis proyectos con ella , de mi familia y amigos y enfocarme profesionalmente en la búsqueda de progreso y desafíos.



En cuanto al laburo estoy con "Quiero vivir a tu lado", tira de Polka para el 13, que tiene un elenco sólido y ecléctico y una historia divina. También mi tercer temporada de NET (Nunca es tarde) con Germán Paoloski consagrándose como el mejor late night de la tele argentina, ensayando obra de teatro escrita por Pedro Saborido y estrenando en marzo "El peso de la ley", opera prima de Fernán Mirás.