Pocos platos rechazan un acompañamiento cómo el de las hierbas aromáticas, y es que cuando se sacan de casa, tienen hasta otro sabor. Siempre hay alguna que combine con el menú del día dándole ese toque de sabor y aroma especial. Ellas son las aromáticas, un grupo de distintas hierbas o plantas que poseen un aroma ligero o intenso que resulta ser agradable para el olfato humano. Pueden plantarse tanto en el jardín como en una simple maceta, es una elección de cada uno. Es una gran lista ya que se pueden encontrar árboles, plantas herbáceas e incluso arbustos que posean flores de olores peculiares y de fácil percepción.



Así que tener un huerto de aromáticas es definitivamente una buena idea, te permite tenerlas frescas, a mano, son fáciles de cuidar y ofrecen mucho juego en la cocina y en la salud.

¿Por qué plantar aromáticas en casa?

No hay excusa que valga para no tener tu propia despensa de plantas aromáticas en tu hogar y sacarle partido en la cocina. Y es que plantas como el romero, tomillo, albahaca, cebollino, perejil, cilantro, menta u orégano se pueden cultivar muy fácilmente sea en el jardín, en macetas, huertos o en jardines verticales. ¿Puede haber algo más fresco que cortar unas hojas de una planta y acto seguido añadirlas a tus platos? El sabor es incomparable y no sólo por estar recién cortadas, sino porque también se mezcla un extra de satisfacción personal al saber que esa planta la has hecho vos.

¿Qué beneficios trae para la salud?

Las hierbas ayudan a enriquecer los alimentos con vitaminas y minerales. También son ricas en aceites esenciales que estimulan las secreciones del estómago, el páncreas y el intestino facilitando la digestión. Además, reducen la hinchazón y tienen una acción antimicrobiana efectiva, ya sea directamente en el cuerpo o en los alimentos. Antisépticos, digestivos, diuréticos, sedativos, desinfectantes son algunos de los beneficios para la salud.

¿Qué debo tener en cuenta para el cultivo?

Estas plantas no requieren de grandes cuidados, solo tener en cuenta:

LUZ: Unas 6 horas como mínimo resultan necesarias para un buen crecimiento. No la subestimes, cuanta más, mejor.

DRENAJE: Un exceso de agua, no lo soporta la mayoría de las variedades. Un buen drenaje es indispensable para el buen desarrollo de las raíces. Asegúrate de que las macetas cuentan con agujeros en la base.

SUSTRATO: Para obtener una buena tierra para macetas o cajones te recomendamos estas partes: Mide 1 parte de turba, 2 partes de compost, 1 parte de vermiculita y 1 parte de perlita o arena.

RIEGO: Mantener humedad uniforme sin encharcar. Regar con menos frecuencia pero a fondo. El riego se debe hacer al atardecer o a primera hora de la mañana. No mojar las hojas.

¿Se pueden abonar?

Se abonan poco para que no pierdan sabor y aroma. Prefieren un suelo rico en nutrientes orgánicos. Con aportar una vez al año fertilizantes en tierra, sirve. Si usas un abono orgánico (estiércol, mantillo, turba, humus, etc.) se aplica en invierno (1 kilo por metro cuadrado) y si es el abono químico, debes colocarlo en primavera y/u otoño. Para las cultivadas en maceta y durante el desarrollo, añade por ejemplo, abono líquido disuelto en la regadera (1 vez al mes). Cambiar los 3 ó 4 primeros centímetros de sustrato de la maceta por tierra nueva, también es bueno.

¿Pueden ir en macetas?

Las macetas utilizadas las podemos elegir de acuerdo a la decoración y ubicación que tendrán. Si estas están en el interior el tipo de maceta debe ser más bien pequeña situándose entre los 9 y 12 cm. de diámetro. Siempre debemos evitar la acumulación de agua tras cada riego si estas están con cubremacetas no suelen tener agujeros de drenaje.

Anuales y perennes, por separado



Hay muchos tipos de aromáticas, existen de tipo perennes anual o bianual. Esto es importante saber a qué grupo pertenecen ya que hay que tratarlas de modo diferente. La diferencia en los ciclos de vida puede ser un problema si decidimos plantarlas juntas, ya que la gestión del espacio es diferente. Las anuales y bianuales necesitarán un reemplazo cada una o dos temporadas. En cambio, las perennes, pueden requerir que las entremos en casa si el invierno es muy frío, requieren podas cada primavera y pueden exigir un trasplante a macetas más grandes cuando crezcan. Por eso lo mejor es agruparlas por su ciclo de vida.

Las perennes

Mantienen las hojas durante todo el año, y aunque puedan resentirse algo en invierno si el clima es muy frío, se recuperan en primavera. Entre ellas están: el romero, lavanda, tomillo, salvia y menta. Estas dos últimas pueden perder sus hojas en invierno -dependiendo del clima- pero vuelven a rebrotar en primavera.

Las bianuales

Perejil, duran dos años, en el que el primero dan tallos y hojas y al final del último dan flores, para después morir.

Las anuales

Son todas aquellas que duran únicamente una temporada. Ejemplos: Cilantro, Albahaca y Eneldo





Opciones de plantación



Dos jardineras podrían contener (un grupo para cada una):

Romero (Rosmarinus officinalis)

(Rosmarinus officinalis) Tomillo (Thymus vulgaris)

(Thymus vulgaris) Salvia (Salvia officinalis)

(Salvia officinalis) Orégano (Origanum vulgare)

(Origanum vulgare) Mejorana (Origanum majorana).

(Origanum majorana). Menta (Mentha piperita)

(Mentha piperita) Albahaca (Ocimum basilicum)

(Ocimum basilicum) Perejil (Petroselinum crispum)

(Petroselinum crispum) Cebollino (Allium fistulosum)

> 8 hierbas para la cocina



Albahaca, una de las preferidas en el arte culinario. Laurel. Esta es una planta más de mayor tamaño y crece muy lentamente hasta alcanzar la forma de de arbusto o árbol pequeño. Ciboulette o cebollino, es de corta vida como la albahaca. Perejil, Cilantro, Tomillo, Eneldo, Orégano, Menta, Hierba buena, Romero, Salvia.

Opciones de plantación

En realidad puedes colocarlas en donde tu puedas o desees, desde tachitos de lata, macetas, jardineras, cajones o en el suelo de tu jardín.

> Si están en interior es importante que reciban mucha luz y control de humedad del sustrato.

> En un patio, el sol de la mañana es el ideal.

