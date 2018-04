La biología molecular es la que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. Pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares. Dos macromoléculas en particular son su objeto de estudio: Los ácidos nucleicos, entre los cuales el más utilizado es el ácido desoxirribonucleico (ADN), el componente de genes. Le concierne principalmente al entendimiento de las interacciones de los diferentes sistemas de la célula, lo que incluye muchísimas relaciones, entre ellas las del ADN con el ARN, la síntesis de proteínas, el metabolismo, y el cómo todas esas interacciones son reguladas para conseguir un correcto funcionamiento de la célula.



Esta técnica se utiliza en varias ramas de la bioquímica o medicina y se aplica en bacteriología, virología, hematología, histocompabilidad y en múltiples casos. Este tipo de análisis no son igual que los de rutina, son muy diseccionados. Son estudios de mutaciones, traslocaciones o de marcadores genéticos asociados a ciertas enfermedades. Los ácidos nucleicos sirven para la búsqueda de ciertas cosas relacionadas con patologías en particular.

En el laboratorio Hema Gen de Elisa Bonetto y Ofelia Berenguer, único lugar privado en San Juan, se analizan algunas alteraciones genéticas que ocurren en enfermedades hematológicas, como por ejemplo leucemias, policitemias, trombocitemias, trombofilias o fibrosiquísticas, las mutaciones que ocurren en estas enfermedades se detectan a través de la biología molecular en forma cualitativa. Otro ejemplo son los antígenos de histocompatibilidad asociados a enfermedades, la hipersensibilidad a ciertas drogas, por ejemplo en pacientes con HIV, etc. El médico requiere de esta herramienta, para terminar o especificar aún más diagnósticos de una enfermedad. Esto se realizaba solo en el hospital de la provincia, ahora creamos este laboratorio privado, enfocado en su primera etapa en hematológica e histocompatibilidad asociado a antígenos, tales como: mutaciones, traslocaciones, alteraciones, etc. Hace siete meses que están en el medio y su próximo proyecto es incorporar otro tipo de aparatología más compleja que permita dar servicios en el área de virología como son las hepatitis C, HIV o para detectar ciertos virus que están en mínimas cantidades y poder cuantificar.

Elisa y Ofelia llevan años trabajando en el hospital de la provincia, ambas son bioquímicas de profesión, una recibida en Córdoba y la otra en la UCCuyo. Son compañeras en el sector del laboratorio del Hospital Guillermo Rawson y allí comparten esta pasión. Cursos y formación constante es lo que las llevó a esta elección, la biología molecular. Una técnica con distintas especialidades como virología, bacteriología o hematología.





El Dato:

El laboratorio Hema Gen está habilitado y afiliado a Salud Pública y al Colegio de Bioquímicos de San Juan, por lo tanto trabaja con las obras sociales contempladas por el Colegio.



Calle Av. Alem 327 (s) - Horarios: De lunes a viernes de 16,30 a 20,30hs.

Cel: 154 4567543 / 154 4684637