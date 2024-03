No podemos dejar de mencionar todos los desfiles internacionales que se han llevado a cabo tanto en Europa como en Estados Unidos, estos también marcan tendencias a la hora de vestir tanto en outfits del street style como en prendas de fiesta donde hay un derroche de elegancia.

Estos son tips elementales de la moda otoño invierno 2024 que es bueno saberlos para la hora de hacer el cambio de armario aquellas prendas que debes rescatar o lo que deseas renovar. El contenido trata de los tejidos novedosos y los abrigos llamativos que te mantendrán cómodo y abrigado.

El lujo silencioso llegó para quedarse a medida que vemos un cambio desde la vestimenta del año 2000 hacia una estética más minimalista y simple en todas las categorías.

Dentro de esta tendencia en colores invierno 2024, reinan las paletas de colores apagados y neutros con un enfoque en la artesanía experta y siluetas elevadas. Además de los neutros, los colores como los rojos intensos y los marrones intensos serán omnipresentes.

Las texturas

El renacer de la pana un toque acogedor. Es una textura que ofrece la sensación de calidez. Por ejemplo, unos pantalones de pana en un vibrante color burdeos son una elección favorita. La mezcla de texturas es clave en esta temporada, y la pana se lleva todas las miradas. La comodidad y el estilo se fusionan perfectamente en esta prenda, haciendo que sea ideal para esos días fríos.

Tejidos novedosos

Los estampados de colores llamativos son una prenda de punto divertida y elegante es esencial para iluminar tu guardarropa invernal. Ya sea un estampado gráfico o un color llamativo, ambas opciones funcionarán a la perfección para darle vida a tus outfits. Así que no dudes en arriesgarte con tejidos novedosos que destaquen tu estilo único divertido y expresivo.

Abrigos largos y llamativos

Los abrigos largos serán el must del invierno, conviértelos en esencial para ti.Con la llegada del clima frío, los abrigos se convierten en nuestros mejores aliados. Esta temporada, la línea de abrigos llamativos ofrece una variedad que seguro que no faltará en tu armario. El icónico abrigo de peluche es un must-have que no puedes dejar pasar. Estos pueden elevar cualquier look básico y mantenerte abrigada al mismo tiempo.

El toque acogedor

Los outfits con gorros se imponen este invierno. El clima frío exige un gorro acogedor. Es el accesorio perfecto que completa cualquier look invernal. Busca colores neutros que combinen con todo en tu armario, y estarás lista para enfrentar el frío con estilo. Un simple gorro puede transformar totalmente tu outfit y mantenerte abrigada al mismo tiempo.

Eleva tus outfit

Desde paletas de colores refinadas hasta prendas impecables, el minimalismo moderno es la tendencia clave este invierno. Invierte en elementos esenciales como un cuello alto clásico, un abrigo hecho a medida, una bufanda tejida y un cinturón sencillo. Estas piezas son la base perfecta para construir looks sofisticados durante los meses fríos. El minimalismo agrega un toque de elegancia incluso a los momentos más informales.

Elegancia en el ámbito laboral

El estilo ejecutivo, vestir de negocios, sigue siendo popular durante el invierno. Los blazers extragrandes y los pantalones rectos son mis elecciones favoritas para capturar esta tendencia. Puede ser un traje marrón chocolate, una actualización audaz del clásico traje negro. El estilo ejecutivo nunca pasa de moda y siempre te hace lucir sofisticada.

Un regreso triunfante

El cuero siempre regresa triunfante en las pasarelas de otoño/invierno, y esta temporada no es la excepción. Los diseñadores lo han reinventado para crear piezas más tradicionalmente femeninas. Desde chaquetas hasta faldas y pantalones, el cuero agrega un toque de elegancia y rebeldía a cualquier conjunto. Atrévete a incluir piezas de cuero en tu guardarropa de invierno y marca tendencia con tu estilo audaz.

Preppy Pulido

Esta tendencia evoca una sensación clásica y nítida, perfecta para aquellos días en los que quieres lucir elegante sin esfuerzo. Opta por trajes con faldas y combínalos con accesorios simples para lograr ese look preppy pulido que te hará destacar.

Retro ecléctica



Un toque vintage y ecléctico, piensa en ropa urbana retro, cárdigans elegantes y prendas personalizadas para abrazar la tendencia. Es incorporar elementos vintage en tu estilo actual. Un cárdigan elegante o una prenda personalizada pueden añadir un toque único a tu look invernal. Experimenta con colores y texturas para lograr que este estilo sea completamente tuyo.

Por: María Inés Montes

Fuente: Notilook