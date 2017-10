Foto: Federico Levato



Valeria Cortéz no es mamá. Pero no necesitó haber pasado por la sala de partos para saber de qué se tratan las contracciones ni los pujos ni tampoco los puntos de una cesárea para poder transmitirlo. Tampoco tuvo que estar internada en una maternidad para conocer a ciencia cierta qué es eso de "que baje la leche'' ni cómo acomodarle los horarios al bebé ni cómo limpiarle el cordón umbilical.



Valeria es licenciada en Enfermería y su experiencia de haber pasado días enteros y largas noches acompañando a embarazadas o a mamás con sus recién nacidos, le fue suficiente para animarse a dar el paso de asesorar, enseñar, compartir y contar algunos secretos de esta etapa tan importante en la vida de las personas. Así nació su Coach de Bebés, un emprendimiento novedoso pero a su vez con un dejo de nostalgia de las matronas o las doulas, tal como se llamaba a las mujeres que se ponen al servicio de otra que va a parir, acompañándola durante el embarazo, el trabajo de parto, parto y puerperio.



Se recibió hace 8 años. Claro que con su título intermedio -en enfermera universitaria, que obtuvo en 2007- ya empezó a deambular y cumplir funciones por servicios hospitalarios públicos y privados, también haciendo tareas en internaciones domiciliarias. Hemodiálisis. Terapia Intensiva, Terapia Pediátrica y Neonatología son los espacios dónde ha ido forjando el carácter, aplicando lo aprendido, pero fundamentalmente estrechando vínculos. "De cada lugar de trabajo uno va tomando algo. Pero en Neonatología ese vínculo es especial porque hay mamás que tienen muchas inquietudes, muchos miedos y muchos mitos heredados de sus madres, abuelas y suegras ... porque en esta etapa todos opinan. Esa realidad fue la que me impulsó a dar un servicio especializado, brindando confianza y lazos de afecto que son muy necesarios para una mamá y un recién nacido'', cuenta esta joven que no sólo pone en acción todo lo aprendido en la universidad sino que además como es muy curiosa, constantemente lee material de medicina y de psicología, apoyándose en su hermana -que es psicóloga- y le aporta textos que son de suma utilidad para su nueva tarea.



"Desde estudiante me quedó grabado a fuego una frase que nos repetía una profesora, la licenciada Poblete. Siempre decía que la enfermería era el arte de curar y la enfermera una persona creativa. Creo que eso me inspira día a día'', cuenta esta joven de 33 años que no conforme con sus títulos y por una complicada situación laboral que tuvo que sortear (y que ya se resolvió favorablemente), se convirtió en estudiante de Derecho. Ya está en tercer año y piensa ejercer a la par de su primer amor, la enfermería. Mientras tanto, ella misma prepara un ajuar en miniatura para vestir a un bebé de juguete y cose diferentes partes del cuerpo en tela para que las futuras mamás practiquen algunas acciones fundamentales a la hora de dar la teta o cambiar un pañal.



Sesiones de la dulce espera



La primer visita es gratis. La recomendación es tomar 6 sesiones trimestrales de este "entrenamiento'' para ser mamá, las que tienen un valor de $550 por mes.



Siempre va a domicilio y los encuentros son personalizados, aunque no es privativo para la embarazada únicamente, ya que la profesional no tiene problemas en que participen otros integrantes de la familia que por supuesto incluyen al papá y los hermanitos, en el caso que hubieran. Abuelos y tíos pueden estar presentes, sólo con la aprobación familiar.



Valeria entrega una carpeta con todos los temas que va a tratar en los meses de embarazo. Aunque propone ir adelantando material para que la persona lo lea antes del próximo encuentro.



Lleva a cuesta su kit de entrenamiento en un bolso materno. Allí no falta la teta de tela para ensayar la preparación de los pezones para el amamantamiento, un pupo de tela para practicar cómo debe higienizar esta zona (cerrándolo con un clip plástico y cubriéndolo con gasas), su necesaire con todo lo necesario y por supuesto, un bebote hasta con rasgos humanos como si fuese de verdad.

Para contactarla: en Facebook (como Valeria Cortez Coach Babys) o a su celular (264-4463598).





Algunos temas de las visitas



En el cronograma de encuentros que programa Valeria hace un repaso por temáticas como:



. Ansiedades, dudas y miedos. Mitos del embarazo.



. El estado de ánimo de la mamá y las percepciones del feto.



. Ejercicios físicos para cada etapa del embarazo. Cambios fisiológicos, metabólicos, respiratorios, circulatorios. Cambios en la imagen corporal. El aumento de peso esperado.



. La alimentación, los controles médicos y la vida sexual de la embarazada



. Preparación para el momento del parto: técnicas de relajación y respiración, contracciones.



. El bolso materno: cómo seleccionar lo que se necesita para recibir al bebé y los dos primeros días de vida. Cómo elegir el pañal. Los primeros cuidados (limar las uñas, higiene y curaciones del ombligo, etc).



. Qué observar en el recién nacido: el color de su boca y su piel, el llanto, cómo debe ser la respiración.

. Lactancia: consejos técnicos para la preparación de los pezones, aportes nutricionales de la leche materna.

. El descanso de la mamá y su hijo. El mejor ambiente para el bebé.



. La evolución y desarrollo cognitivo del bebé en los primeros meses de vida.



. Calendario de las vacunas.



. Tips para el primer baño.