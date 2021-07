Google admitió frente a un comité del Parlamento de la India que su Asistente digital en ocasiones realiza grabaciones de audio en celulares y parlantes inteligentes, incluso sin que los usuarios lo hayan activado antes con un comando de voz.

La compañía estadounidense compareció esta semana ante el Comité de Información y Tecnología del Parlamento de India, donde admitió que en ocasiones sus empleados escuchan las grabaciones que lleva a cabo el Asistente de Google.

La empresa ya había reconocido en 2019 que utilizaba a expertos para llevar a cabo trascripciones de los comandos de voz de los usuarios de su Asistente, aproximadamente de un 0,2 por ciento del total, para mejorar el funcionamiento de sus sistemas automáticos. Google también da una opción en el apartado “Mi actividad” de sus cuentas para que las personas puedan escuchar sus grabaciones o eliminarlas.

No obstante, Google fue más allá esta vez y reconoció, según informó el portal local India Today, en respuesta a una pregunta realizada por el diputado indio Nishikant Dubey, que en ocasiones también graba audio de los usuarios cuando no se activó la herramienta con un comando de voz como “Ok, Google”.

La respuesta de Google

Los representantes de Google afirmaron que la grabación de audio no afecta a la información sensible de los usuarios, y que solo se escuchan conversaciones generales, aunque no explicaron cómo diferencia entre qué información es sensible y cuál no.

La página de soporte de Google informa de que las grabaciones de voz solo se realizan cuando el usuario activa el Asistente con un comando de voz o bien al presionar el icono del micrófono o el botón para hablar en auriculares.

Asimismo, solo se guarda el audio en la cuenta de Google si se cumplen cuatro condiciones: la opción ‘Incluir las grabaciones de audio’ está seleccionada; el usuario accedió a su cuenta de Google; la Actividad web y de aplicaciones está seleccionada; y si la persona interactúa con el Buscador de Google, el Asistente y Maps.

Con la difusión de lo sucedido en La India, la compañía salió a aclarar que “el Asistente de Google está diseñado para esperar en stand by hasta que se active al decir ‘Ok Google’ o ‘Hey Google’. En stand by, procesa fragmentos cortos de audio (unos segundos) para detectar una activación. Si no se detecta ninguna activación, esos fragmentos de audio no se enviarán ni se guardarán en Google. Cuando se detecta una activación, el Asistente sale del modo stand by y el dispositivo graba tu audio para cumplir con lo que preguntaste o pediste. La grabación puede incluir unos segundos antes de activar el Asistente para captar la solicitud en el momento adecuado. Cada usuario tiene el control de su configuración y puede encontrar toda la información sobre los datos del asistente de Google asociados a su cuenta en este link”.

Fuente: TN