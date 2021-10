Las redes sociales tienen unas normas que se deben seguir al pie de la letra si no se quiere tener la desagradable sorpresa de no poder acceder a las cuentas. No cumplir con lo estipulado alguna vez no tendrá castigo pero ser reincidente provocará un baneo instantáneo.

Varios usuarios han alertado que Instagram está pasando la mopa a cuentas de humor que se dedican a subir bromas y memes. Este contenido, a veces más inocente y otras no tanto, puede resultar irrespetuoso y, por lo tanto, es motivo de cierre de cuenta.

No siempre se siguen estas pautas en Instagram. Algunos portales de Internet se dedican a aglutinar imágenes que han sido prohibidas por Instagram y el resultado es confuso: van desde personas desnudas – que sí están expresamente censuradas – a imágenes de jarrones normales y corriente.

Como esta vara de medir parece no tener demasiado sentido, la mayoría de cuentas que se dedican a postear memes suelen tener en su biografía el enlace a otra cuenta secundaria que les servirá de salvavidas si en algún momento les cancelan la principal, pues saben que en cualquier momento puede ocurrir.

Instagram, que pertenece a Facebook, establece en sus normas comunitarias que el contenido que se puede subir sin problemas es aquel que fomenta un buen ambiente, que no genera spam o que no promueve el odio ni las amenazas. Si los memes incurren en alguno de estos puntos es altamente probable que la cuenta acabe siendo baneada.

Instagram ignora los mensajes que piden explicaciones

Desde 2019, cuando cambiaron las políticas de Instagram, los usuarios deben estar informados de las intenciones de la red social. Es decir, si Instagram considera que un usuario está violando las normas repetidamente debe avisarle antes de proceder al cierre de la cuenta.

No obstante, en numerosas ocasiones se han cancelado cuentas sin motivo aparente. En el correo electrónico que los usuarios reciben no se dan demasiadas explicaciones: "No podemos restaurar las cuentas que están suspendidas por no cumplir las condiciones".

Cuando los usuarios, al considerar que el baneo es injusto, se han puesto en contacto con la compañía simplemente no han recibido respuesta. Por lo tanto, no se termina de saber cuál es el error que se ha cometido o la norma que se ha infringido.

Fuente: El Sol