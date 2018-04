La captura de la publicidad que recibió un usuario ¿fue una prueba?

Spotify ha convocado a un evento para el próximo martes 24 de abril en Nueva York. La invitación no revela las intenciones de la compañía, pero los rumores apuntan a que podría ser la presentación de un reproductor de música para el auto, el primer dispositivo hardware de la plataforma.

Teniendo en cuenta que Spotify depende de los productos de terceros para poder ofrecer el servicio a los usuarios, el siguiente paso lógico de la plataforma sería lanzar un dispositivo que permita la reproducción de música en streaming de calidad.

A finales del pasado febrero surgieron rumores que señalaban que la compañía se encontraba desarrollando su propio altavoz inteligente, ya que la sección de empleo de la página web oficial recogía una oferta que decía abiertamente que la plataforma estaba trabajando en la creación de sus primeros productos físicos.

Este rumor inicial se vio más tarde reforzado por la función de reproducción y búsqueda por voz que Spotify empezó a probar a mediados del mes de marzo, una característica que según la opinión de muchos estaba orientada a facilitar el control de un posible altavoz inteligente.

No obstante, al parecer el primer dispositivo físico de Spotify no sería el producto que habíamos pensado, sino un reproductor de música para el auto. Así se desprende de un informe publicado en The Verge, que afirma que en febrero varios usuarios de la plataforma vieron dentro de la app una oferta para adquirir un nuevo dispositivo que se incluiría como parte de una suscripción con una cuota de 12,99 dólares al mes. El precio incluiría el servicio de música y el reproductor, y contaría con un compromiso de 12 meses (155 dólares).

Por otra parte, otro usuario de Reddit también asegura haber visto la oferta, aunque en su caso el precio era diferente (14,99 dólares) y señala que incluía soporte para el asistente Alexa de Amazon. Además, el dispositivo también ha sido mencionado en los foros de soporte de Spotify, aunque los administradores dijeron que se trataba de una prueba. La compañía no ha querido hacer ningún comentario al respecto, así que tendremos que esperar hasta el día 24 para saber más.

Fuente: The Verge