Son muchos los usuarios de WhatsApp que buscan diversas opciones para personalizar más la aplicación. Sin embargo, hay que tener cuidado al hacerlo porque de lo contrario la plataforma podría eliminarse de tu celular automáticamente.

En este sentido, WhatsApp Plus es una herramienta que surgió con el objetivo de hacer de WhatsApp un mejor sitio. Tomó la app original y comenzó a modificarla con agregados, alternativas de personalización y diversas funciones que miles de personas no tardaron en encontrarle utilidad.

Fue así cómo mucha gente dejó de lado la app oficial, una de las aplicaciones de mensajería más populares en todo el mundo, y se mudó a esta. Con el correr del tiempo, se añadieron nuevas características que gozaron de popularidad, como modificar la apariencia de la app con temáticas personalizadas. No obstante, Facebook terminó evitando su uso a través del bloqueo de aquellas cuentas cuyos usuarios habían sido captados utilizando WhatsApp Plus.

Según trascendió, instalar WhatsApp Plus también tiene sus riesgos, ya que no es una plataforma oficial. Si no querés correr el riesgo de que Facebook elimine tu cuenta definitivamente, no deberías hacerlo. Eso es lo que se indica en la web oficial de WhatsApp, en el apartado de cuentas suspendidas temporalmente. Allí se advierte qué es lo que ocurriría si se utiliza una de estas apps no oficiales.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, explican en dicho apartado.

Y resaltan: “Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente“.

Fuente: Crónica