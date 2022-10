WhatsApp, la app de mensajería más usada del mundo, de la que es dueña Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, lanza periódicamente actualizaciones y de esa forma deja afuera a una lista de móviles compatibles que se quedarán sin poder utilizar su servicio.

El 24 de octubre, miles de teléfonos móviles dejarán de tener acceso al servicio de mensajería de Meta.

Aunque cabe destacar que la compañía de Zuckerberg es una de las más flexibles con esto de la obsolescencia programada, ajustando al máximo los móviles que no pueden actualizarse. Meta requerirá como mínimo una versión del sistema operativo del móvil para poder funcionar. En el caso de Android, los móviles cuyo sistema operativo sea Android 4.0.1 o inferior, no podrán seguir usando la aplicación, tal y como señala Meta desde su página web.

En el caso de los teléfonos de Apple, serán los dispositivos que tengan una versión inferior a iOS 12, incluidos iOS 10 e iOS 11. Por lo que móviles como los iPhone 5 como los iPhone 5C no podrán usar WhatsApp. Convirtiéndose así el iPhone 5S en el móvil de Apple más antiguo que podrá hacer uso del servicio de mensajería de Meta. Le siguen los iPhone 6 e iPhone SE y posteriores, que tendrán que actualizar a la versión de iOS más moderna para poder funcionar.

En los móviles de los afectados aparecerá un mensaje en la aplicación en el que se les pedirá actualizarla para poder seguir usando el servicio, señalando las versiones de Android e iOS que dejarán de ser soportadas. Este es un aviso que lleva saliendo desde hace meses en estos móviles con mensajes como: "WhatsApp dejará de dar soporte a esta versión de iOS/Android", para así poder dar margen a los usuarios para actualizar o comprar otro terminal.

Estos son algunos de los dispositivos a los que WhatsApp irá notificando que no podrán usar el servicio:

-iPhone SE, 5 y 5S

-Samsung: Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2 y Galaxy Core.

-LG: LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD y 4X HD, y Optimus F3Q

-ZTE: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand Memo

-Huawei: Huawei Ascend G740, Ascend D Quad XL, Ascend Mate, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

-Sony: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S

-Alcatel One Touch Evo 7

-Archos 53 Platinum

-UMi X2

-HTC desire 500

- CAT B15

-Wiko: Cink Five y Darknight

-Lenovo a820

-Faea F1

-ThL W8

Comprobar si tu teléfono está en el listado

Primero, si tu dispositivo está entre los anunciados, no te preocupes, tu cuenta no va a desaparecer, solo que no podrán usar WhatsApp desde el teléfono móvil que tienes actualmente. En el caso de Android, para comprobarlo, ir a Ajustes del teléfono y busca Información del sistema, en Acerca del sistema presiona buscar actualizaciones de software. Si no te permite actualizar es que tu terminal ha llegado al tope de la versión de sistema operativo disponible y compatible. Por lo que para seguir usando WhatsApp tendrás que comprar otro terminal.

Si usas un teléfono de Apple, ir a Ajustes, presiona General y busca Actualizaciones de software. Así comprobarás si tu iPhone soporta actualizaciones del sistema superiores. Al igual que en el caso de Android, si no se te permite, toca rascarse el bolsillo y comprar otro terminal o cambiar de teléfono.