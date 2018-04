Actualmente los sistemas operativos son muy complejos, cuentan con gran cantidad de contenido y servicios funcionando a la vez y esto hace, lógicamente, que se consuman más recursos y que el rendimiento sea inferior a lo esperado en los equipos más modestos.



Windows 10 Lean es una versión simplificada de Windows 10, que quiere solucionar este problema de rendimiento.

Lo que se viene es una versión más ligera del sistema operativo de Microsoft que llegará con la próxima gran actualización Redstone 5.



Esta versión, según se ha dado a conocer, ocupa 2 GB menos de espacio en el disco duro en comparación con la versión Pro, lo que es un indicativo de la gran cantidad de elementos que se han eliminado.



Por defecto no hay fondo de escritorio, las restricciones de Windows 10 S no aplican puesto que puedes usar la consola de comandos y reg.exe sin problemas. Sin embargo, no existe "regedit" (el editor de registro).

La lista de programas que no se incluyen en Windows 10 Lean es bastante larga, pasando por el mítico Internet Explorer, el viejo Windows Media Player y Windows PowerShell, a cosas como Paint y el Solitario, hasta varias de las apps modernas de Windows 10, como la aplicación de Correo, Fotos, Clima, Office hub, Contactos, Skype, Mapas, Xbox, Películas y TV, etc.

La principal ventaja de Windows 10 Lean será un menor espacio ocupado en disco que se consigue eliminando elementos superfluos.

Internet Explorer o el Editor de Registro serán dos de los programas que serán desahuciados en esta versión.

El objetivo final es que ordenadores con 16 o 32 GB de almacenamiento puedan mantenerse actualizados.

Parece que pronto podríamos tener otra versión más de Windows 10, una que parece ser una instalación ligera y que a diferencia de lo que intentaron hacer con Windows 10 S, no limita al usuario a las aplicaciones de la tienda de Microsoft, sino que más bien elimina varias de las que ya vienen por defecto con el sistema.

Windows 10 Lean fue encontrada como una opción de instalación en la última versión preliminar de Windows 10, la build 17650 de Redstone 5, la segunda gran actualización del sistema que se espera para este 2018.

Ocupará menos espacio en el disco duro y las actualizaciones no acumularán datos

Que tan "ligera" termine siendo esta versión de Windows 10 en el futuro y si irán más allá de quitar algunas aplicaciones para reducir el tamaño de instalación, es algo por lo que tendremos que esperar.

Fuentes: muycomputer.com, profesionalreview.com