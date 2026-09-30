    • 30 de septiembre de 2026 - 09:03

    Atención en el celular: la nueva estafa de la llamada perdida que vacía cuentas bancarias en segundos

    Alertan por la estafa de la llamada perdida, una modalidad delictiva que busca cobrar tarifas internacionales y robar datos.

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    Por Sofía Hache

    Una peligrosa modalidad delictiva conocida como la estafa de la llamada perdida genera alerta entre los usuarios de telefonía móvil. Devolver una llamada proveniente de prefijos internacionales desconocidos puede desencadenar cobros desmedidos en la factura telefónica y el robo de credenciales bancarias.

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    El modus operandi Wangiri y las advertencias de los peritos informáticos

    Este fraude, denominado técnicamente Wangiri (palabra japonesa que significa "corte en un tono"), consiste en la realización masiva de llamadas breves desde números con prefijos de países lejanos como Samoa, Albania, Nigeria o Costa de Marfil. El objetivo de los ciberdelincuentes es despertar la curiosidad de la víctima para que devuelva la llamada.

    El perito informático forense Dr. Damián Suárez detalló el mecanismo financiero detrás de este engaño masivo: "Al marcar el número internacional, la llamada se redirige a líneas de tarifa especial con costos exorbitantes por minuto. La estafa de la llamada perdida busca mantener al usuario en línea mediante contestadores automáticos mientras factura sumas elevadas".

    En variantes más complejas, falsos operarios utilizan técnicas de suplantación de identidad (vishing) para solicitar códigos de verificación de WhatsApp o claves de acceso a billeteras virtuales.

    Pasos indispensables para protegerse y bloquear números sospechosos

    Ante una llamada no atendida de un número con código de área desconocido, la regla de oro es no devolver el contacto bajo ninguna circunstancia. Tanto Android como iOS permiten activar el filtro de "Silenciar desconocidos" para bloquear estas alertas.

    "Si una llamada es legítima y urgente, la persona dejará un mensaje de voz o utilizará canales oficiales identificables", recomendó Suárez.

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