    • 30 de septiembre de 2026 - 10:02

    Sin borrar fotos ni videos: el truco en el celular para liberar espacio de almacenamiento en minutos

    Eliminar la memoria caché de las aplicaciones permite liberar espacio de almacenamiento en el celular de manera rápida y segura.

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    Por Sofía Hache

    Aplicar un sencillo procedimiento en el teléfono móvil permite liberar espacio de almacenamiento en pocos minutos sin eliminar recuerdos valiosos. Borrar la memoria caché acumulada por redes sociales y limpiar carpetas de descargas temporales recupera gigabytes de memoria interna de inmediato.

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    Limpieza de caché de aplicaciones y las recomendaciones de los analistas de sistemas

    Aplicaciones populares como Instagram, TikTok, WhatsApp y navegadores web guardan miles de archivos temporales en la memoria interna para acelerar la carga de contenidos. Con el paso de los meses, estos registros secundarios pueden ocupar entre 5 y 15 gigabytes de espacio útil en el dispositivo.

    El analista de sistemas Hernán Gómez explicó cómo realizar este mantenimiento sin perder datos personales: "En el menú de aplicaciones de Ajustes, el usuario puede seleccionar cada app y presionar 'Borrar memoria caché'. Esto elimina archivos basura sin borrar fotos, conversaciones de chat ni claves guardadas, logrando liberar espacio de almacenamiento de forma inmediata".

    En el caso particular de WhatsApp, ingresar al apartado interno de 'Administrar almacenamiento' permite ordenar los archivos recibidos por tamaño y eliminar videos pesados o memes duplicados en pocos toques.

    Mover archivos a la nube para optimizar la memoria

    Otra alternativa eficiente es habilitar la copia de seguridad automática en servicios en la nube como Google Fotos o iCloud. Una vez respaldadas las imágenes, la función de 'Liberar espacio' del sistema borra los archivos locales conservando el acceso digital en todo momento.

    "Mantener al menos un 15% de espacio libre en el almacenamiento interno es vital para que el sistema operativo funcione con agilidad", remarcó Gómez.

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