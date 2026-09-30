    • 30 de septiembre de 2026 - 11:17

    Sin gastar dinero: el truco en Windows para acelerar la computadora lenta y eliminar archivos basura

    Activar el sensor de almacenamiento en Windows es el truco para acelerar la computadora lenta y recuperar velocidad.

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    Por Sofía Hache

    Configurar una función nativa en el sistema operativo es el truco para acelerar la computadora lenta sin pagar por programas de limpieza. Desactivar aplicaciones que inician automáticamente con el equipo y limpiar archivos temporales devuelve la fluidez al ordenador en pocos pasos.

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    Uno de los motivos principales de la ralentización de un equipo con Windows 10 u 11 es la acumulación de programas que se ejecutan en segundo plano apenas se enciende la máquina. Aplicaciones de mensajería, juegos y almacenamiento en la nube consumen memoria RAM y recursos del procesador sin necesidad.

    El especialista en infraestructura informática Rodrigo Paz detalló cómo desactivar estas cargas innecesarias: "Presionando las teclas Ctrl + Shift + Esc se abre el Administrador de Tareas. En la pestaña 'Aplicaciones de arranque', el usuario puede deshabilitar los programas prescindibles. Este sencillo paso para acelerar la computadora lenta reduce el tiempo de encendido a la mitad".

    Asimismo, habilitar la función nativa "Sensor de almacenamiento" en el menú de Configuración permite que Windows elimine de forma automática los archivos temporales de actualización y vacíe la papelera de reciclaje periódicamente.

    Desinstalación de software obsoleto e impacto en el disco

    Revisar el panel de aplicaciones e instalar actualizaciones de drivers oficiales previene conflictos de compatibilidad y sobrecalentamientos del chip gráfico.

    "Un mantenimiento preventivo cada tres meses evita la necesidad de formatear el equipo o cambiar componentes costosos", concluyó Paz.

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