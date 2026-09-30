WhatsApp: el truco para evitar que te agreguen a grupos desconocidos y proteger tus datos

Desactivar un ajuste en WhatsApp evita que desconocidos sumen tu número a grupos no deseados y expongan tus datos personales.

Un sencillo ajuste en WhatsApp permite bloquear el ingreso automático a grupos desconocidos sin tu consentimiento previo. Esta medida de seguridad previene la exposición de tu número de teléfono ante personas extrañas, frena el correo no deseado y reduce significativamente los riesgos de caer en estafas virtuales coordinadas.

Cómo activar el bloqueo de grupos y las recomendaciones de los expertos en privacidad Para configurar esta protección, el usuario debe ingresar al menú de Ajustes de la aplicación, seleccionar la pestaña de Privacidad y luego pulsar en la opción Grupos. Allí, el sistema permite cambiar la configuración predeterminada de "Todos" a "Mis contactos, excepto..." o bien restringir las invitaciones únicamente a personas agendadas en la libreta del teléfono.

El especialista en ciberseguridad Marcos Rossi explicó la importancia de realizar este cambio preventivo en el dispositivo: "Cuando una cuenta desconocida te suma a un grupo masivo, todos los integrantes pueden visualizar tu número telefónico, foto de perfil y estado. Cambiar este ajuste en WhatsApp es la primera barrera defensiva para evitar ser blanco de phishing o spam corporativo".

En caso de que un contacto no agendado intente sumar al usuario a una comunidad, la plataforma enviará una invitación privada individual que vencerá automáticamente a los 3 días, permitiendo al usuario aceptar o rechazar la solicitud sin comprometer su privacidad.

Consejos adicionales para proteger tu cuenta de accesos no autorizados Además de restringir el acceso a grupos, los expertos recomiendan activar la verificación en dos pasos creando un código PIN de seis dígitos. Esta clave impide que ciberdelincuentes puedan clonar la cuenta en otro dispositivo mediante el robo del mensaje de texto de confirmación.