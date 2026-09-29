Meta presentó Muse Charm, un mini dispositivo de inteligencia artificial con cámaras y 5G

Durante el evento Meta Connect 2026 , Mark Zuckerberg sorprendió a la industria tecnológica al presentar Muse Charm , un pequeño dispositivo con inteligencia artificial diseñado para llevar a todos lados, ya sea en el bolsillo o colgado como un llavero.

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Por su formato compacto, su pantalla y el carismático personaje que aparece en el centro, los fanáticos no tardaron en apodarlo el "Tamagotchi" de la inteligencia artificial . Sin embargo, a diferencia de la popular mascota virtual de los años 90, este dispositivo no busca entretener alimentando a un animal digital, sino permitirle al usuario hablar directamente con Muse , el nuevo asistente personal desarrollado por la compañía.

Con un tamaño similar al de un estuche de auriculares inalámbricos, el gadget fue pensado para ofrecer acceso inmediato al asistente sin necesidad de manipular el teléfono celular. Su funcionamiento es directo: el usuario lo activa y comienza a hablar.

El equipo cuenta con conexión 5G propia , por lo que no depende de redes Wi-Fi cercanas para funcionar. Desde Meta aclararon que no busca reemplazar al teléfono móvil ni está diseñado para realizar llamadas telefónicas tradicionales, sino actuar como un complemento de acceso rápido.

El Muse Charm se destaca por incorporar tecnología avanzada en un cuerpo sumamente reducido. Entre sus especificaciones principales se destacan:

Pantalla táctil OLED de aproximadamente 2 pulgadas , donde cobra vida el avatar personalizable del asistente.

Sensor de huella digital , ubicado para desbloquear y activar el equipo de manera inmediata.

Cámaras delanteras y traseras , que le permiten a Muse "ver" el entorno para ofrecer respuestas contextuales (como identificar un objeto, leer carteles o reconocer productos).

Micrófonos y parlantes integrados para sostener conversaciones fluidas por voz.

Qué hace la inteligencia artificial agéntica de Muse

Más allá de responder consultas cotidianas, Meta diseñó a Muse bajo el concepto de IA agéntica. Esto significa que el asistente puede recibir un objetivo por parte del usuario, estructurar los pasos necesarios y ayudar a ejecutarlo de manera activa. Puede organizar tareas, planificar actividades y coordinar recursos.

Además, el ecosistema contará con una amplia integración con plataformas de servicios y comercio electrónico como Shopify, Walmart, Best Buy, Sephora, PayPal, Notion, GitHub, Box, Expedia e Instacart. Meta planea llevar a Muse gradualmente a sus aplicaciones tradicionales, computadoras y lentes inteligentes, siendo el Charm la alternativa física para llevarlo siempre a mano.

Precio y fecha de lanzamiento

La compañía adelantó que espera comenzar con la distribución del dispositivo en diciembre de 2026, apuntando directamente a la temporada de fiestas de fin de año. Si bien restan confirmaciones oficiales sobre el valor definitivo, las primeras estimaciones de mercado ubican su precio entre los 100 y los 200 dólares