    • 30 de septiembre de 2026 - 08:59

    Sin usar aplicaciones: el truco en la batería del celular para duplicar su duración y evitar la degradación

    Configurar un truco en la batería del celular ayuda a prolongar su vida útil y evita la degradación acelerada del teléfono.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Aplicar un práctico truco en la batería del celular permite extender su autonomía diaria y prolongar la vida útil del equipo. Ajustar el límite de carga al 80% y desactivar funciones en segundo plano frena la degradación química de las celdas de litio sin gastar dinero.

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    Las baterías modernas de iones de litio sufren su mayor estrés térmico y químico cuando operan en los extremos, es decir, por debajo del 20% y por encima del 80% de su capacidad total. Tanto en Android como en iPhone, los fabricantes incluyeron la opción de "Carga Protegida" u "Optimización de batería", la cual detiene automáticamente el paso de energía al alcanzar ese porcentaje óptimo.

    El técnico especialista en microelectrónica Gabriel Torres detalló los beneficios biológicos de esta costumbre en los smartphones: "Forzar el dispositivo al 100% de manera constante acelera el desgaste de los componentes internos. Mantener el uso en la franja media duplica la cantidad de ciclos útiles de la batería del celular antes de requerir un cambio".

    Asimismo, desactivar la búsqueda continua de redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth en segundo plano reduce el consumo pasivo de energía hasta en un 15% diario, evitando sobrecalentamientos innecesarios mientras el teléfono está guardado.

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    Otro factor determinante es evitar el uso de cargadores genéricos sin certificación que no regulan adecuadamente el voltaje de entrada. Usar fundas muy gruesas durante la carga rápida también puede atrapar el calor y acortar la autonomía del sistema.

    Torres remarcó sobre este punto: "El enemigo principal de los componentes electrónicos es el calor excesivo; cargar el teléfono sobre superficies frescas garantiza un rendimiento fluido durante años".

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