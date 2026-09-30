El truco para acelerar la velocidad del WiFi y evitar interferencias con un cambio en el módem

Modificar la frecuencia del módem es el truco para acelerar la velocidad del Wi-Fi en el hogar y eliminar cortes en la señal.

Realizar un ajuste en el router es el truco para acelerar la velocidad del Wi-Fi de forma inmediata en toda la casa. Cambiar el canal de transmisión y migrar a la banda de 5 GHz elimina la saturación de ondas provocada por electrodomésticos y vecinos sin pagar más.

Cómo cambiar de canal en el módem y los consejos del ingeniero en telecomunicaciones La mayoría de los routers hogareños vienen configurados de fábrica en canales estándar de la banda de 2.4 GHz, una frecuencia altamente congestionada por teléfonos inalámbricos, hornos de microondas y redes colindantes. Ingresando a la dirección IP del módem desde cualquier navegador, el usuario puede seleccionar canales menos saturados como el 1, 6 o 11.

El ingeniero en redes Esteban Varela fundamentó la efectividad de este ajuste técnico para los hogares urbanos: "Cuando múltiples vecinos transmiten en la misma frecuencia, los datos colisionan y la conexión se vuelve lenta e inestable. Optimizar el canal es fundamental para mejorar la velocidad del Wi-Fi sin necesidad de contratar un plan más caro".

Para viviendas con paredes gruesas o múltiples plantas, Varela sugiere habilitar la red de 5 GHz o Wi-Fi 6, que ofrece mayor ancho de banda y menor latencia para transmitir video en alta definición o jugar en línea.

La ubicación clave del router dentro de la vivienda Además de la configuración interna, la posición física del dispositivo resulta determinante. Colocar el módem en un punto central elevado, alejado de grandes espejos, paredes de hormigón y surfaces metálicas, permite una distribución uniforme de las ondas.