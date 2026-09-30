Atención en el enchufe: el error al cargar el celular de noche que arruina la batería sin saberlo

Apoyar el teléfono sobre la cama durante la carga es el error al cargar el celular de noche que genera sobrecalentamiento.

Cometer un hábito muy difundido al momento de acostarse es el error al cargar el celular de noche que puede acortar la vida útil del equipo. Dejar el smartphone conectado sobre almohadas o colchones genera acumulación de calor extremo y degrada los circuitos internos sin que el usuario lo note.

El peligro del sobrecalentamiento nocturno y los consejos de ingenieros electrónicos Aunque los teléfonos modernos cuentan con microchips inteligentes que interrumpen el flujo de corriente eléctrica al completar el 100% de la carga, la disipación del calor generado durante el proceso requiere una ventilación adecuada. Apoyar el dispositivo sobre telas o materiales aislantes como sábanas impide el enfriamiento natural.

La ingeniera electrónica Carola Blanco alertó sobre los efectos térmicos de esta práctica cotidiana: "La acumulación de temperatura es el factor más destructivo para los componentes electrónicos. Incurrir en este error al cargar el celular de noche degrada los materiales químicos de la batería y puede generar fallas permanentes en la placa madre".

Por este motivo, la recomendación experta es apoyar siempre el teléfono sobre una superficie plana, dura y ventilada, como una mesa de luz de madera o una mesada metálica, retirando la funda protectora si el clima es caluroso.

Mitos sobre dejar el teléfono conectado durante varias horas Respecto al mito de dejar el equipo enchufado toda la noche, Blanco aclaró que los sistemas actuales regulan el paso de energía, pero aconseja utilizar la función de 'Carga nocturna optimizada' que aprende los horarios de sueño del usuario.