    • 30 de septiembre de 2026 - 12:56

    Herramienta gratuita de IA: el truco para resumir documentos largos y audios en segundos

    Aprender a usar una herramienta gratuita de IA permite extraer los puntos clave de informes y audios de manera automática.

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    Por Sofía Hache

    Utilizar una moderna herramienta gratuita de IA es el truco definitivo para procesar grandes volúmenes de información en tiempo récord. Subir archivos en formato PDF o grabaciones de voz permite obtener síntesis conceptuales precisas sin perder horas de lectura o escucha atenta.

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    Cómo automatizar lecturas complejas y las explicaciones de la consultora tecnológica

    Plataformas abiertas basadas en inteligencia artificial como ChatGPT, Claude, NotebookLM o Microsoft Copilot cuentan con funciones integradas para la lectura y análisis inmediato de archivos de texto extenso. El usuario solo necesita arrastrar el documento al chat y solicitar un resumen con viñetas temáticas.

    La consultora en transformación digital Andrea Silva destacó el impacto de estos asistentes en el ámbito académico y laboral: "Al interactuar con una herramienta gratuita de IA, el usuario puede hacer preguntas específicas sobre un contrato o informe técnico de 100 páginas y recibir respuestas fundamentadas en segundos, agilizando la toma de decisiones".

    Para audios de reuniones o clases grabadas, herramientas especializadas en transcripción convierten la voz a texto en minutos, organizando las intervenciones por interlocutores y destacando las tareas pendientes.

    Verificación humana y resguardo de la confidencialidad

    Pese a la gran precisión de estas tecnologías, la especialista enfatiza la importancia de revisar los resultados finales para evitar alucinaciones conceptuales y proteger datos sensibles.

    "La inteligencia artificial debe utilizarse como un copiloto de productividad; la supervisión del usuario garantiza la calidad final del trabajo", remarcó Silva.

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