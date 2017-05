Itinerario



El Cairo



Visita a las Pirámides de Giza, la Esfinge y el Templo del Valle (no incluye entrada al interior de las pirámides), el Bazar de Khan El Khalili. Regreso al hotel y alojamiento.



El Cairo - Aswan



Visita al Templo de Filae y a la Presa de Aswan. Traslado al barco. Paseo en faluca (típicos veleros egipcios) .





Aswan - Kom Ombo - Edfu



Navegación hacia Kom Ombo, visita al Templo del dios Sobek con cabeza de cocodrilo y Haroeris con cabeza de halcón. Navegación hacia Edfu.





Edfu - Esna - Luxor



Visita al Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia Esna y navegación hacia Luxor.





Luxor - El Cairo



Visita a la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo funerario de Hatshepsut conocido por el deir el baharí y los colosos de Memnón. Recorrido por los Templos de Luxor y Karnak.





El Cairo - Fuentes de Moisés - Santa Catalina



Salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de Suez pasando de África a Asia. Visita a Ayún Musa o las fuentes de Moisés (Mara), Elim y Refdim y llegada a Santa Catalina.





Santa Catalina - El Monte de Moisés - Taba



Salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (2.285m de altura), donde el profeta moisés recibió de dios las tablas de la ley mientras. Salida a Petra (Jordania).





Petra - Amman



Visita a la ciudad rosa, conociendo los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. "El Tesoro', internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, las "Tumbas de Colores', las "Tumbas Reales', "El Monasterio'.





Amman - Monte Nebo - Jerash - Sheikh Hussein - Galilea



Vista panorámica del Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Continuación hacia Jerash, una de las ciudades de Decápolis (visitando el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y el Teatro Romano).





Israel / Sheikh Hussein - Galilea



Cena y alojamiento en Nazaret.



Navegación en barca por el Mar de Galilea y río Jordán. Llegada al pueblo de Cafarnaúm (para conocer la casa de Pedro y la antigua sinagoga), Tabgha,

(donde Jesús realizo la multiplicación de los panes y los peces). Monte de las Bienaventuranzas, Iglesia de las bodas de Cana (donde Jesús hizo el primer milagro de transformar agua en vino)





Nazaret - Monte Carmelo - Acueducto de Secarea - Jope - Jerusalen



Visitas a: la Iglesia de la anunciación en la moderna Nazaret donde se pueden ver las excavaciones de la Nazaret antigua, a Haifa (la Iglesia de Stela Maris, relacionada con el profeta Elias y la virgen del Carmen); a los Jardines Persas; al acueducto de cesárea (formó parte de la ciudad donde vivió Poncio Pilato); a Jope (donde Pedro resucito a Tabita); a los laberintos antiguos de la ciudad antigua y llegada a Belén.





Jerusalen - Monte de los Olivos - Vía Dolorosa - Santo Sepulcro - Belén



Vista panorámica de Jerusalén y Monte del Templo (donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac). Visita de las Iglesias de la Ascensión, del Pater Noster, de Dominus Flevit y de Getsemaní. En Jerusalén visita al Barrio Cristiano, caminata por la vía Dolorosa hasta la salida el Santo Sepulcro (donde se encuentran las ultimas 4 estaciones de la vía crucis), visita a la Iglesia de Santa Ana. En Belén la Iglesia de la Natividas (considerada la iglesia más antigua del mundo); la gruta de San Gerónimo; la estrella de Belén; el campo de los pastores y las grutas antiguas.





Ein Karem - Cuevas de Qumran - Mar Muerto - Quaser El Yahud - Jerusalen



En Ein Karem visita al manantial antiguo (lugar de nacimiento de San Juan Bautista). Desierto de Judá, cuevas de Qumran (donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto en 1946, considerados los rollos de biblia más antiguos del mundo). Visita a Quaser el Yahud (donde Jesús fue bautizado).





Monte Scopus - Monte Sion - Barrio Judío



Panorámica desde el Monte Scopus. En el Monte Sion visita al Cenáculo (donde Jesús festejó con sus discípulos la última cena), Tumba del Rey David, iglesia de San Pedro en Galicantu. Barrio Judío con visitas al Cardo Romano y al Muro de los Lamentos.





Roma



Via Veneto; Fontana de Trevi y plazas Navona, España y Venecia.



Vaticano (audiencia papal); Basílica de San Pedro; visita al Museo Vaticano.





Roma - Nápoles - Pompeya - Sorrento



Recorrido por la ciudad, atravesando el centro histórico, con la Piazza del Plebiscito, el Palacio Real, la Basílica de San Francisco de Paula, la Ópera de San Carlo, la Galería de Umberto I y el imponente Maschio Angioino. En Pompeya visita a las excavaciones, paseo en vehículos por una de las carreteras panorámicas más bellas de Italia conocida como la "Costa Sorrentina'.





Sorrento - Capri - Roma



Puerto de Marina Grande en la isla de Capri. Transbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, visita panorámica de Capri y Ana Capri. Coliseo, Foro Romano, Panteón.



Visita al Santiario del Milagro, la ciudad vieja, la Catedral, la Iglesia de San Nicolas de Bari y la Puerta de San Biagio.





Asís



Visita a la Plaza del Comune, iglesia y templo de Santa Maria Sopra Minerva, estatua de los padres de Francisco, Volta pinta, Basílica y ermita de San Francisco, iglesias de San Pedro y Santa Margarita. Rocca Maggiore; bosque de San Francisco, Catedral de San Rufino, Arco del Vento, Basílica de Santa Clara, Catedral de Asís, vía Metastasio; iglesia de San Damián, vía Borgo Aretino, vía San Francisco y Porciúncula.







Incluye



-Salida desde San Juan.



-Aéreo internacional.



-Un crucero.



-23 noches de alojamiento (3 en El Cairo con desayuno; 1 en Santa Catalina con media pensión; 3 en crucero con pensión completa; 2 en Jordania con media pensión; 6 en Israel con media pensión y 6 almuerzos; 7 en Roma con desayuno; 7 en Roma con desayuno y 1en Sorrento con media pensión)



-Aéreos internos (Roma-El Cairo / El Cairo-Aswan / Luxor-El Cairo / Tel Aviv-Roma).



-10 almuerzos.



-13 cenas.



-Excursiones detalladas.



-Seguro del viajero, con cobertura Green.





No esta incluido: Visa en Egipto (U$S 35), propina obligatoria en Egipto (U$S 50), tasa de salida de Jordania (U$S 15) y tasa de entrada a Israel (U$S 35).





Tarifa: U$S 6.250 por persona.



Fuente: Carrascal, Viajes y Turismo (Libertador 234 oeste -Teléfono: 4221219)