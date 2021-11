Mascotas en casa, ¿suman o restan? Esa fue la propuesta inicial del segundo programa ¡Maaa…! Bendito Caos (@maaabenditocaos hacer click aquí) que se emite por Radio Sarmiento. En ese contexto, la psicóloga infantil Leticia Grimalt y el médico veterinario Aldo "Pirata" Olivares Robledal ofrecieron sus puntos de vistas y dieron a conocer las claves para saber cuáles son las mejores mascotas para los chicos y cómo lograr que ellos las cuiden.

* Las cinco mejores mascotas para los niños

Lo más importante a la hora de buscar mascotas para los chicos es ver con cuáles pueden interactuar, indicó Olivares. Y detalló: “La primera, por excelencia, es el perro. Después yo pondría los conejos. En tercer lugar, los cobayos. Y recién en el cuarto puesto pondría el gato. Si bien el gato es una mascota con la que se puede interactuar, hay que ver la edad del niño. Después, ya depende de los chicos, cuando son más grandes ya se pueden recomendar aves o, lo que usa mucho hoy, reptiles y arañas, que llaman la atención, pero no dejan de ser mascotas”.

En cuanto a estas mascotas exóticas aclaró que, “todas estas mascotas exóticas, como arañas, serpientes, lagartos, ahora comienzan a ser más comunes. Se consiguen en el mercado legal, con papeles, con guías de fauna. Es muy importante tener en cuenta que no sean animales que no han sido sacados de la naturaleza”.

* Cuál es la edad más apropiada para regalarles una mascota a los chicos

“A partir de que empiezan la escolaridad, los chicos pueden hacerse cargo de la mochila, de vestirse, tienen autonomía. Por eso creo que el mejor momento para incorporar una mascota a la familia es después de los 6 años”, opinó Grimalt.

Mientras que, el veterinario indicó: “Yo recomiendo siempre tener mascotas después de que los chicos tienen 4 años, que es cuando un niño puede ser más cuidadoso, tiene conciencia de un poco de responsabilidad, de cuidado, de darle cariño. Con los chicos más chicos los perros sufren. Por la naturaleza misma, un chico más chiquito es torpe, lo aprieta, se le puede caer. Entonces es probable que el perro después no tenga mucho afecto por el niño y en ese sentido hay que tener cuidado. Después de los cuatro años, un niño entiende qué es una mascota, puede cuidarla y es una compañera excepcional para ellos, ya sea un perro, un conejo, un gato”.

* Cómo lograr que los chicos se hagan responsables de su mascota

“A los chicos hay que darles responsabilidad. Hay que aclararles: ‘Esto está a tu cargo’ y, a la vez, tiene que estar pautado como un acuerdo entre los papás para no boicotearse entre sí o rendirse. Si el chico dice, ‘hoy no le quiero dar de comer’ o ‘hoy no tengo ganas de limpiar su caca’ y permitimos que no lo hagan, ese acuerdo se rompe. Tenemos que lograr que sea una responsabilidad todos los días”, indicó Grimalt.

Y agregó: “También, claro, hay que analizar la edad del chico. De acuerdo a ella tenemos que ver qué responsabilidades les podemos dar”.

Por su parte, el veterinario indicó: “Primero que nada hay que aclarar que ninguna mascota da menos trabajo. Los dueños son los chicos, pero las que se van a encargar de todo siempre son las madres. Los animales quieren muchísimo a las madres porque son las que se encargan de todo. Eso, a pesar de que hoy en día los chicos preguntan, se interesan, están muy comprometidos con el cuidado de las mascotas, del medioambiente. La mascota en la familia es como uno más y los chicos hoy lo ven como eso. Yo recibo muchos chicos con su mamá en la veterinaria que van a llevar a su mascota. Ellos se preocupan, están tristes, viven muchísimo todo lo que implica cuidar a una mascota”.

* ¿Perros adentro o perros afuera?

Al respecto, Olivares indicó: “Siempre está librado a lo que considera cada uno. El perro puede vivir tranquilamente afuera, no importa si es un perro de raza pequeña. Se puede adecuar el lugar para que no pasen frío, para que no tengan calor en verano. Si uno lo quiere tener adentro hay que tener cuidado de no tenerlo excesivamente pegado a las personas. Que no duerma en las camas, que guardemos cierta distancia. La cama es particularmente un lugar especial en la que pueden quedar parásitos o garrapatas, por eso es mejor no dejar que estén en esos lugares. Pero que esté adentro o afuera no le hace mal ni a las personas ni al perro. Sí es importante que no lo abandonemos afuera, que entre cada tanto, que interactúe. Que entre y salga, pero cuando sale tenga las condiciones que necesita”.

* ¿Cómo manejar la muerte de una mascota?

Sobre el tema, la psicóloga infantil comentó: “Cada niño es único, depende el grado del apego que tenga al animal va a ser la vivencia que tienen en el momento de su muerte. Por su puesto, el proceso es universal, se viven las etapas del duelo. Al principio pensar qué pasó, por qué; después hay niños que se ponen tristes chicos que se enojan; y después bueno, lo aceptamos. Recién desde los 7 años los chicos entienden los procesos de la muerte, entienden que se trata de algo irreversible. A los niños más chiquitos hay que ayudarlos. El duelo sirve para que nos podamos conectar con las emociones. Siempre hay que hablarlo, dales un tiempo, un espacio, es un proceso muy íntimo, que cada uno lo vive a su manera”.

En torno a la posibilidad de buscar una mascota de inmediato, sostuvo que “es necesario pasar esas etapas del duelo. Entender que el animal ya no está, que las costumbres cambian, que ya no nos está esperando cuando llegamos a casa. Después recién se debe pensar si se quiere incorporar una nueva mascota a la familia”.